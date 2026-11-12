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Akaryakıtta tabelalar değişti: Benzine indirim geldi
Akaryakıtta tabelalar değişti: Benzine indirim geldi
Sputnik Türkiye
Petrol fiyatlarındaki düşüş, benzine indirim olarak yansıdı. 12 Kasım 2026 itibarıyla benzinde yaklaşık 3.40 TL'lik bir indirim gerçekleşti. Uzmanlar... 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T09:17+0300
2026-11-12T09:17+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
akaryakıt
indirim
pompa
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Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilyor. Son dönemde Brent petrolün varil fiyatında görülen düşüş, sürücülere pompa fiyatlarında indirim olarak yansıdı.Yapılan son düzenlemeyle birlikte 12 Kasım 2026 Perşembe günü itibarıyla benzin fiyatlarında yaklaşık 3.40 TL'lik bir indirim gerçekleşti ve yeni tarifeler akaryakıt istasyonlarının tabelalarındaki yerini aldı.Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?İSTANBUL AVRUPA YAKASIBenzin: 71.20 TLMotorin: 95.20 TLLPG: 50.70 TLANADOLU YAKASIBenzin: 71.00 TLMotorin: 95.10 TLLPG: 50.10 TLANKARABenzin: 72.20 TLMotorin: 96.40 TLLPG: 50.79 TLİZMİRBenzin: 72.40 TLMotorin: 96.60 TLLPG: 50.70 TL
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benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, indirim, pompa
benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, indirim, pompa

Akaryakıtta tabelalar değişti: Benzine indirim geldi

09:17 12.11.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваBenzin doldurulan otomobil
Benzin doldurulan otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Petrol fiyatlarındaki düşüş, benzine indirim olarak yansıdı. 12 Kasım 2026 itibarıyla benzinde yaklaşık 3.40 TL'lik bir indirim gerçekleşti. Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarındaki bu düşüşün, petrol piyasasındaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtti.
Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilyor. Son dönemde Brent petrolün varil fiyatında görülen düşüş, sürücülere pompa fiyatlarında indirim olarak yansıdı.
Yapılan son düzenlemeyle birlikte 12 Kasım 2026 Perşembe günü itibarıyla benzin fiyatlarında yaklaşık 3.40 TL'lik bir indirim gerçekleşti ve yeni tarifeler akaryakıt istasyonlarının tabelalarındaki yerini aldı.

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 71.20 TL
Motorin: 95.20 TL
LPG: 50.70 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 71.00 TL
Motorin: 95.10 TL
LPG: 50.10 TL
ANKARA
Benzin: 72.20 TL
Motorin: 96.40 TL
LPG: 50.79 TL
İZMİR
Benzin: 72.40 TL
Motorin: 96.60 TL
LPG: 50.70 TL
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
EKONOMİ
Benzine indirim geliyor: Litre fiyatı bir gecede değişecek
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