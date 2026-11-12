https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/akaryakitta-tabelalar-degisti-benzine-indirim-geldi-1110287863.html

Akaryakıtta tabelalar değişti: Benzine indirim geldi

Akaryakıtta tabelalar değişti: Benzine indirim geldi

Sputnik Türkiye

Petrol fiyatlarındaki düşüş, benzine indirim olarak yansıdı. 12 Kasım 2026 itibarıyla benzinde yaklaşık 3.40 TL'lik bir indirim gerçekleşti. Uzmanlar... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T09:17+0300

2026-11-12T09:17+0300

2026-11-12T09:17+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

akaryakıt

indirim

pompa

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Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilyor. Son dönemde Brent petrolün varil fiyatında görülen düşüş, sürücülere pompa fiyatlarında indirim olarak yansıdı.Yapılan son düzenlemeyle birlikte 12 Kasım 2026 Perşembe günü itibarıyla benzin fiyatlarında yaklaşık 3.40 TL'lik bir indirim gerçekleşti ve yeni tarifeler akaryakıt istasyonlarının tabelalarındaki yerini aldı.Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?İSTANBUL AVRUPA YAKASIBenzin: 71.20 TLMotorin: 95.20 TLLPG: 50.70 TLANADOLU YAKASIBenzin: 71.00 TLMotorin: 95.10 TLLPG: 50.10 TLANKARABenzin: 72.20 TLMotorin: 96.40 TLLPG: 50.79 TLİZMİRBenzin: 72.40 TLMotorin: 96.60 TLLPG: 50.70 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/benzine-indirim-geliyor-litre-fiyati-bir-gecede-degisecek-1110257426.html

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benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, indirim, pompa