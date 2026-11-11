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Benzine indirim geliyor: Litre fiyatı bir gecede değişecek
Benzine indirim geliyor: Litre fiyatı bir gecede değişecek
Sputnik Türkiye
Benzin fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren indirim beklentisi oluştu. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzinin litre fiyatına... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T11:05+0300
2026-11-11T11:05+0300
ekonomi̇
benzin
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akaryakıt
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ABD-İran savaşının soğumaya başlaması ve Körfez'deki petrol akışının savaş öncesindeki seviyelerine yaklaşması, petrol fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.Benzine 3,54 lira indirim bekleniyorPetrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisinin akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıması bekleniyor.Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3,54 lira indirim yapılması bekleniyor.Böylece araç sahiplerinin ödediği litre fiyatında önemli bir düşüş yaşanması öngörülüyor.Benzin ne kadar olacak?Beklenen 3,54 liralık benzin indiriminin pompaya yansıması halinde şehirlerde litre fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:
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benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt fiyatları
benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt fiyatları

Benzine indirim geliyor: Litre fiyatı bir gecede değişecek

11:05 11.11.2026
© AA / İsmail AslandağBenzin
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© AA / İsmail Aslandağ
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Benzin fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren indirim beklentisi oluştu. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3,54 TL indirim yapılması bekleniyor.
ABD-İran savaşının soğumaya başlaması ve Körfez'deki petrol akışının savaş öncesindeki seviyelerine yaklaşması, petrol fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.

Benzine 3,54 lira indirim bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisinin akaryakıt pompalarına indirim olarak yansıması bekleniyor.
Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3,54 lira indirim yapılması bekleniyor.
Böylece araç sahiplerinin ödediği litre fiyatında önemli bir düşüş yaşanması öngörülüyor.

Benzin ne kadar olacak?

Beklenen 3,54 liralık benzin indiriminin pompaya yansıması halinde şehirlerde litre fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:
İstanbul: 71,06 TL
Ankara: 72,06 TL
İzmir: 72,26 TL
Doğu illeri: 73,66 TL
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