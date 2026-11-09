https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/emekli-zamminda-yeni-formul-yuzde-15-ek-odeme-gundemde-1110205498.html

Emekli zammında yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme gündemde

Emekli zammında yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme gündemde

Sputnik Türkiye

2027 Ocak emekli zammı için geri sayım sürerken, enflasyon artışına ek olarak yüzde 15'e varan ilave ödeme yapılması gündeme geldi. Prim gün sayısı, ödenen... 09.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-09T08:32+0300

2026-11-09T08:32+0300

2026-11-09T08:32+0300

ekonomi̇

mali

emekli

önder yılmaz

bağ-kur

ssk

doğal gaz

uygulama

tl

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2027 emekli zammı için milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin bekleyişi sürerken, hükümetin üzerinde çalıştığı öne sürülen yeni bir ek ödeme formülü gündeme geldi. Enflasyon zammına ilave olarak ortalama yüzde 15 düzeyinde ödeme yapılması ve emeklilerin prim gün sayısına göre farklı tutarlarda destek alması seçenekler arasında değerlendiriliyor.Sabah gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen teknik çalışmalarda seyyanen zam ve refah payı alternatifleri ele alınıyor.Çalışmalarda refah payı üzerinden ek ödeme yapılması seçeneğinin öne çıktığı, bu kapsamda yaklaşık 1.1 trilyon TL'lik ilave kaynak ihtiyacının değerlendirildiği belirtiliyor. Ancak söz konusu oranlar ve ödeme modeli henüz resmî bir karara bağlanmış değil.2027 Ocak emekli zammı ne kadar olacak?SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek.Yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalarda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 10, memur emeklileri için ise yüzde 8 artış senaryosu üzerinde duruluyor.Bu tutarlar kesinleşmiş zam oranlarını değil, tahmini enflasyon artışına dayalı hesaplamaları gösteriyor. Nihai oran, aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla belli olacak.En düşük emekli maaşı 30 bin TL'ye çıkabilir mi?Haberde aktarılan hesaplamalara göre, mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığına yüzde 10 zam yapılması halinde tutar yaklaşık 25 bin 907 TL'ye yükselecek.Bu rakamın yasal düzenlemeyle 26 bin TL'ye yuvarlanabileceği, ardından yüzde 15 düzeyinde ek ödeme yapılması halinde toplam tutarın 29 bin 900 TL'ye ulaşabileceği öne sürülüyor.Ancak en düşük emekli aylığının artırılması için ayrıca yasal düzenleme gerekiyor. Ek ödeme formülünün kabul edilmesi halinde bu artışın hangi emeklileri kapsayacağı da belirleyici olacak.Emekliye ek ödemede üç kriter öne çıkıyorHükümetin üzerinde çalıştığı ileri sürülen modelde, bütün emeklilere aynı tutarda ödeme yapılması yerine prim esaslı kademeli bir sistem oluşturulması değerlendiriliyor.Habere göre ek ödeme miktarının belirlenmesinde üç temel kriterin dikkate alınması planlanıyor:Bunların yanı sıra emeklinin SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı kapsamında bulunması, yurt dışı emeklisi olması ve çalışmaya devam edip etmemesi gibi unsurların da değerlendirilebileceği belirtiliyor.Prim gününe göre farklı ödeme basamakları oluşturulacakYeni model kapsamında 3 veya 4 ayrı prim basamağı oluşturulmasının planlandığı öne sürülüyor.İlk basamağın 3 bin 600 prim gününden başlaması, ardından 4 bin 700 ve 9 bin gün gibi farklı eşiklerin belirlenmesi seçenekler arasında bulunuyor.Böylece daha fazla prim ödeyen ve daha uzun süre çalışan emeklilere daha yüksek tutarda ek ödeme yapılması amaçlanıyor.Ancak bu basamakların kesin sınırları, ödeme miktarları ve uygulama koşulları henüz açıklanmadı.Memur emeklisi maaşı 39 bin TL'yi aşabilirMemur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak toplu sözleşme zammı ve oluşabilecek enflasyon farkı üzerinden maaş artışı alıyor.2027 yılının ilk altı ayı için öngörülen yüzde 5 toplu sözleşme zammına enflasyon farkının eklenmesiyle toplam artışın yaklaşık yüzde 8 olabileceği hesaplanıyor.Bu senaryoya göre 31 bin 528 TL seviyesindeki en düşük memur emeklisi aylığı yaklaşık 34 bin 50 TL'ye yükselebilir.Söz konusu tutara ayrıca yüzde 15 ek ödeme yapılması halinde maaşın yaklaşık 39 bin 158 TL'ye ulaşabileceği ifade ediliyor.Bu hesaplamalar, ek ödeme düzenlemesinin memur emeklilerini de kapsaması varsayımına dayanıyor.Emekliye ek ödeme için 1,1 trilyon TL'lik kaynakHabere göre, ek ödeme modelinin mali etkilerini belirlemek amacıyla yürütülen çalışmalarda yaklaşık 1,1 trilyon TL'lik ilave kaynak ihtiyacı değerlendiriliyor.Eşel-mobil destek uygulamasından vazgeçilmesiyle yaklaşık 500 milyar TL'lik mali alan oluştuğu da ileri sürülüyor.Ek ödemenin nihai büyüklüğünün bütçe imkânlarına, kapsama alınacak emekli sayısına ve prim basamaklarının nasıl düzenleneceğine bağlı olacağı belirtiliyor.Bu nedenle yüzde 15 ek ödeme henüz kesinleşmiş bir zam oranı değil, üzerinde çalışıldığı öne sürülen seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.Vatandaşlık maaşı emekli zammından ayrı tutulacakEmeklilere yönelik ek ödeme çalışmalarının yanı sıra kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) de gündemde bulunuyor.AK Parti kaynaklarına dayandırılan habere göre, vatandaşlık maaşı emekliye ek ödeme paketinden bağımsız olarak sosyal destek programı kapsamında hazırlanıyor.Bu program için yaklaşık 2,5 milyon haneye 1,35 trilyon TL destek sağlanması seçeneğinin değerlendirildiği belirtiliyor.Gelir düzeyine göre belirlenecek yardımlardan düşük aylık alan emekliler ile asgari ücretlilerin de yararlanabileceği ifade ediliyor.Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak?GETAD kapsamında yapılacak destek ödemelerinin aylık asgari ücretin yaklaşık üçte biri düzeyinde, 9 bin 358 TL civarında olabileceği öne sürülüyor.Desteklerin nakit ödeme yanında kira, elektrik, doğal gaz, barınma, yakacak, çocuk ve gıda yardımı gibi farklı kalemleri içerebileceği belirtiliyor.Programın uygulanabilmesi için hanelerin gelir düzeylerinin belirlenmesi ve bölgesel ihtiyaç haritalarının hazırlanması planlanıyor.Ancak vatandaşlık maaşının kapsamı, ödeme tutarı ve başlangıç tarihi konusunda henüz kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor.Emekli zammı ne zaman netleşecek?2027 Ocak emekli zammı, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık enflasyon artışı ile memur emeklilerinin toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan zamları bu süreçte belirlenecek.Haberde görüşlerine yer verilen AK Parti kaynakları, önce mevcut mevzuata göre normal zamların yapılacağını, ardından bütçe imkânları doğrultusunda ek ödemelerin değerlendirileceğini aktardı.Buna göre milyonlarca emeklinin merakla beklediği refah payı ve ek ödeme düzenlemesinin kapsamı, teknik çalışmaların tamamlanması ve gerekli siyasi kararların alınmasının ardından açıklığa kavuşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/altin-fiyatlari-haftaya-yukselisle-basladi-gozler-abdde-1110204784.html

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mali, emekli, önder yılmaz, bağ-kur, ssk, doğal gaz, uygulama, tl