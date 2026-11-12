https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/abdde-151-yil-sonra-bir-ilk-mississippiden-senatoya-secilen-ilk-siyahi-siyasetci-demokrat-colom-1110288643.html

ABD'de 151 yıl sonra bir ilk: Mississippi'den Senato'ya seçilen ilk siyahi siyasetçi Demokrat Colom oldu

ABD'de 151 yıl sonra bir ilk: Mississippi'den Senato'ya seçilen ilk siyahi siyasetçi Demokrat Colom oldu

Sputnik Türkiye

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerin ardından Mississippi'den tarihi bir sonuç geldi. Demokrat Scott Colom, Cumhuriyetçi rakibini geride bırakarak... 12.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-12T09:51+0300

2026-11-12T09:51+0300

2026-11-12T09:51+0300

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ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerin ardından oy sayımının sürdüğü Mississippi eyaletinde tarihi bir sonuç ortaya çıktı. Demokrat Parti adayı Scott Colom, Cumhuriyetçi Senatör Cindy Hyde-Smith'i geride bırakarak Senato yarışını kazandı. Colom, eyaletten 1875 yılından bu yana ABD Senatosuna seçilen ilk siyahi siyasetçi olarak tarihe geçti.Associated Press'in (AP) 11 Kasım'da açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Colom, oyların yüzde 49,2'sini alırken Cumhuriyetçi rakibi Hyde-Smith yüzde 48,7'de kaldı. İki aday arasında yaklaşık 4 bin 600 oy fark bulunurken sonuç, bir haftadan uzun süren sayım işlemlerinin ardından netleşti. Mississippi'deki zaferle birlikte Demokratların ABD Senatosundaki sandalye sayısı 55'e yükseldi. Cumhuriyetçiler 44 sandalyede kalırken Alaska'daki Senato yarışının sonucu henüz kesinleşmedi.Mississippi'de 151 yıllık tarih yeniden yazıldıScott Colom'un seçim zaferi, ABD'nin kölelik ve ırk ayrımcılığı geçmişinde önemli bir yere sahip olan Mississippi açısından tarihsel önem taşıyor.Eyaletten ABD Senatosuna seçilen ilk siyahi siyasetçi, 1870 yılında göreve başlayan Hiram Rhodes Revels olmuştu. Revels, aynı zamanda ABD tarihinde Senatoya giren ilk siyahi isimdi.Mississippi'nin ikinci siyahi senatörü ise 1875'te seçilen Blanche Kelso Bruce oldu. Bruce, 1881 yılına kadar görev yaparak ABD Senatosunda altı yıllık görev süresini tamamlayan ilk siyahi siyasetçi olarak tarihe geçti.Bruce'un görev süresinin sona ermesinden 145 yıl sonra, Mississippi yeniden siyahi bir senatör tarafından temsil edilecek. Colom ayrıca eyalette doğrudan halk oyuyla seçilen ilk siyahi ABD senatörü olacak.Cumhuriyetçilerin kalesinde sürpriz sonuçMississippi, uzun yıllardır Cumhuriyetçi Parti'nin güçlü olduğu eyaletlerden biri olarak biliniyor. Demokratlar, eyaletteki son ABD Senatosu seçim zaferini 1982 yılında elde etmişti.43 yaşındaki Scott Colom, eyaletin kuzeyinde bölge savcısı olarak görev yapıyordu. Seçim kampanyasında ekonomik sorunları, yaşam maliyetlerini ve tarım sektörünün karşı karşıya bulunduğu güçlükleri öne çıkardı.Cumhuriyetçi rakibi Cindy Hyde-Smith ise 2018 yılından bu yana Senatoda görev yapıyordu. ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında Hyde-Smith'e destek vermişti.Colom'un zaferi, Demokratların Mississippi'de 44 yıl sonra yeniden Senato seçimi kazanmasını sağladı.Demokratlar Senatodaki çoğunluğunu güçlendirdi2026 ABD ara seçimlerinde Demokrat Parti, Kongrenin her iki kanadında da çoğunluğu ele geçirdi.Mississippi'de sonuçlanan yarışın ardından Demokratların Senatodaki sandalye sayısı 55'e yükselirken, Cumhuriyetçilerin sandalye sayısı 44'te kaldı. Alaska'daki son yarışın sonucu ise henüz açıklanmadı.3 Kasım seçimlerinde ABD halkı, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamını ve 100 üyeli Senatonun 35 sandalyesini yenilemek için oy kullandı.Senatörler altı yıllığına seçilirken Temsilciler Meclisi üyeleri iki yılda bir yeniden belirleniyor.Demokratların Kongrenin iki kanadında da çoğunluğu sağlaması, Başkan Trump'ın görev süresinin kalan bölümünde yasama faaliyetleri, bütçe görüşmeleri ve yönetim üzerindeki Kongre denetimi açısından önemli sonuçlar doğurabilecek.Colom'dan seçim sonrası ilk mesajSeçim zaferinin ardından açıklamalarda bulunan Scott Colom, elde ettiği sonucun başka siyahi adaylara da siyasi alanda yeni fırsatlar sunmasını istediğini belirtti.Colom, kendisinden sonra benzer hedefleri bulunan kişilerin önünü kapatan biri olarak anılmak istemediğini ifade ederek Mississippi'de yaşayan herkesin temsilcisi olmayı hedeflediğini söyledi.Demokrat adayın zaferi, özellikle ABD'nin güney eyaletlerinde siyahi seçmenlerin siyasi temsili ve oy kullanma hakları açısından tarihsel bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

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