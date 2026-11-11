https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/sergen-yalcindan-forvet-aciklamasi-gelirken-yanimda-getirdim-1110279287.html

Sergen Yalçın'dan forvet açıklaması: 'Gelirken yanımda getirdim'

Sergen Yalçın'dan forvet açıklaması: 'Gelirken yanımda getirdim'

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika karşısında forvet pozisyonunda Enes Ünal'ın ilk 11'de sahaya çıkacağını açıkladı. 11.11.2026, Sputnik Türkiye

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spor

sergen yalçın

i̇rfan can kahveci

ferdi kadıoğlu

belçika

göztepe

a milli futbol takımı

fenerbahçe

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın Belçika'yı İzmir'de konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Yalçın, milli takımın başında ilk maçına çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Çocukların hepsi maça konsantre'Belçika maçının gruptaki gelecekleri açısından kritik olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:Enes Ünal ilk 11'de başlayacakSantrfor tercihiyle ilgili de konuşan Sergen Yalçın, "Forvet yok mu diyordunuz, gelirken yanımda getirdim. Santrforumuz yanımızda. Yarın maça Enes Ünal başlayacak" açıklamasında bulundu.İrfan Can Kahveci'nin kadroya alınmama nedeniFenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin aday kadroda yer almamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:Arda Okan Kurtulan açıklamasıGöztepe'de forma giyen Arda Okan Kurtulan'ın aday kadroya alınamamasının prosedürlerden kaynaklandığını aktaran Yalçın, oyuncunun milli takımda forma giyebilmesi için gerekli işlemlerin tamamlanmadığını kaydetti.Arda Okan'ın geniş oyuncu havuzunda bulunduğunu belirten Yalçın, uygun şartların oluşması halinde futbolcuyu kadroya dahil edebileceklerini söyledi. Aday kadro tercihlerine de değinen Yalçın, 50'den fazla futbolcuyu takip ettiklerini belirtti.Milli takım kadrosunun yüzde 80'inin büyük ölçüde sabit olduğunu, kalan yüzde 20'lik bölümün ise oyuncuların performanslarına göre değişebileceğini aktaran Yalçın, genç futbolculara da şans vermek istediklerini dile getirdi.Ferdi Kadıoğlu ilk 11'deFerdi Kadıoğlu'nun fiziksel durumunun iyi olduğunu belirten Yalçın "Ferdi Kadıoğlu yüzde 100 hazır. İngiltere'de takımında son maçta da kadrodaydı. Yarın maça başlayacak. Ferdi'yi olması gereken yerde göreceğiz" dedi.'Hepimiz başarılı olmak istiyoruz'Belçika karşısında alınacak galibiyetin önemine de dikkati çeken Yalçın, "Galibiyete benim ihtiyacım yok. Halkın, oyuncuların, herkesin ihtiyacı var. Hepimiz başarılı olmak istiyoruz. Mutlu olmak istiyoruz. Bir galibiyet alacaksak bunu hep beraber yapacağız" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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sergen yalçın, i̇rfan can kahveci, ferdi kadıoğlu, belçika, göztepe, a milli futbol takımı, fenerbahçe