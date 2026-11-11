https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/putin-kgaonun-dar-kapsamli-gorusmeleri-ayrintili-ve-verimli-gecti-1110275725.html
Putin: KGAÖ’de güvenlik konularında tam bir anlayış birliği sağlandı
Putin: KGAÖ’de güvenlik konularında tam bir anlayış birliği sağlandı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, KGAÖ liderlerinin küresel ve bölgesel güvenlik konularında verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini, ele alınan hemen her... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T17:31+0300
2026-11-11T17:31+0300
2026-11-11T18:14+0300
dünya
vladimir putin
rusya
kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)
belarus
kazakistan
tacikistan
terörle mücadele
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi’nin dar kapsamlı toplantısının sonuçlarını değerlendirdi.Putin, “Meslektaşlarımızla küresel ve bölgesel güvenliğin güncel sorunları hakkında kapsamlı ve verimli bir görüş alışverişinde bulunduk” dedi.Ele alınan hemen her konuda tam bir anlayış birliği sağlandığını belirten Putin, üye ülkelerin kolektif güvenliğe yönelik ciddi sınama ve tehditlerle mücadeleyi sürdürme kararlılığını teyit ettiğini kaydetti.Toplantıya katılmak üzere Belarus, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan devlet başkanları Moskova’ya geldi. Zirve sonunda liderlerin, sonuç bildirgesi ve KGAÖ’nün 2030’a kadar olan dönemi kapsayan terörle mücadele stratejisi dahil çeşitli belgeleri imzalaması bekleniyor.Görüşmelerin gündeminde kolektif güvenlik sisteminin iyileştirilmesi, hava savunmasının modernizasyonu ve hava unsurlarının geliştirilmesi yer alıyor.Biyolojik tehditlere karşı ortak müdahaleDünyada biyolojik güvenlik açısından zorlu bir durum yaşandığını vurgulayan Putin, “Ülkelerimizin dış dünyayla çok sayıda teması var. Ülkelerimizden birine herhangi bir patojenin girmesi, diğerlerini de tehlikeye atıyor” ifadelerini kullandı.KGAÖ liderleri, biyolojik tehditlere karşı hızlı ve etkili müdahaleyi sağlayacak bir sistem kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Putin, bu kapsamda örgüt bünyesinde sürekli bilgi alışverişini sağlayacak bir mekanizma oluşturulması gerektiğini belirterek, üye ülkelerin salgın risklerine karşı hızlı ve ortak müdahalede bulunmak istediğini söyledi.Ortak kuvvetlerin modernizasyonu sürüyorPutin, üye ülkelerin güvenlik birimleri arasındaki yakın ve hızlı temasların terörizm ve aşırıcılıkla mücadeleye katkı sağladığını ifade etti.Ortak kuvvetlerin modern silahlarla donatılmasına yönelik çalışmaların planlı şekilde sürdüğünü belirten Putin, harekat ve muharebe eğitimlerinin geliştirilmesine de özel önem verildiğini kaydetti.Putin, dış sınırların güvenliğinin güçlendirilmesi kapsamında Afganistan’daki durumun yakından takip edildiğini vurguladı.Üye ülkelerin Rusya’nın bu yılki dönem başkanlığını takdirle karşıladığını aktaran Putin, Moskova’nın 2027’de KGAÖ dönem başkanlığını üstlenecek Tacikistan’a destek sağlayacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/putin-kgao-toplantisinda-guvenlik-tum-boyutlariyla-ele-alinacak-1110249380.html
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vladimir putin, rusya, kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), belarus, kazakistan, tacikistan, terörle mücadele
vladimir putin, rusya, kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), belarus, kazakistan, tacikistan, terörle mücadele
Putin: KGAÖ’de güvenlik konularında tam bir anlayış birliği sağlandı
17:31 11.11.2026 (güncellendi: 18:14 11.11.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, KGAÖ liderlerinin küresel ve bölgesel güvenlik konularında verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini, ele alınan hemen her konuda tam bir anlayış birliğine varıldığını söyledi. Liderler, biyolojik tehditlere hızlı ve etkili müdahale için ortak bir sistem kurulması konusunda da anlaştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi’nin dar kapsamlı toplantısının sonuçlarını değerlendirdi.
Putin, “Meslektaşlarımızla küresel ve bölgesel güvenliğin güncel sorunları hakkında kapsamlı ve verimli bir görüş alışverişinde bulunduk” dedi.
Ele alınan hemen her konuda tam bir anlayış birliği sağlandığını belirten Putin, üye ülkelerin kolektif güvenliğe yönelik ciddi sınama ve tehditlerle mücadeleyi sürdürme kararlılığını teyit ettiğini kaydetti.
Toplantıya katılmak üzere Belarus, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan devlet başkanları Moskova’ya geldi. Zirve sonunda liderlerin, sonuç bildirgesi ve KGAÖ’nün 2030’a kadar olan dönemi kapsayan terörle mücadele stratejisi dahil çeşitli belgeleri imzalaması bekleniyor.
Görüşmelerin gündeminde kolektif güvenlik sisteminin iyileştirilmesi, hava savunmasının modernizasyonu ve hava unsurlarının geliştirilmesi yer alıyor.
Biyolojik tehditlere karşı ortak müdahale
Dünyada biyolojik güvenlik açısından zorlu bir durum yaşandığını vurgulayan Putin, “Ülkelerimizin dış dünyayla çok sayıda teması var. Ülkelerimizden birine herhangi bir patojenin girmesi, diğerlerini de tehlikeye atıyor” ifadelerini kullandı.
KGAÖ liderleri, biyolojik tehditlere karşı hızlı ve etkili müdahaleyi sağlayacak bir sistem kurulması konusunda anlaşmaya vardı. Putin, bu kapsamda örgüt bünyesinde sürekli bilgi alışverişini sağlayacak bir mekanizma oluşturulması gerektiğini belirterek, üye ülkelerin salgın risklerine karşı hızlı ve ortak müdahalede bulunmak istediğini söyledi.
Ortak kuvvetlerin modernizasyonu sürüyor
Putin, üye ülkelerin güvenlik birimleri arasındaki yakın ve hızlı temasların terörizm ve aşırıcılıkla mücadeleye katkı sağladığını ifade etti.
Ortak kuvvetlerin modern silahlarla donatılmasına yönelik çalışmaların planlı şekilde sürdüğünü belirten Putin, harekat ve muharebe eğitimlerinin geliştirilmesine de özel önem verildiğini kaydetti.
Putin, dış sınırların güvenliğinin güçlendirilmesi kapsamında Afganistan’daki durumun yakından takip edildiğini vurguladı.
Üye ülkelerin Rusya’nın bu yılki dönem başkanlığını takdirle karşıladığını aktaran Putin, Moskova’nın 2027’de KGAÖ dönem başkanlığını üstlenecek Tacikistan’a destek sağlayacağını belirtti.