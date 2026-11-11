Yılbaşı gecesi sahne ücretleri belli oldu: Tek şarkıya 830 bin TL
© AA / Muhammed YaylalıKenan Doğulu
© AA / Muhammed Yaylalı
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2027 yılına sahnede girmeye hazırlanan ünlü sanatçıların yılbaşı konserlerinden elde edecekleri kazançlar gündeme geldi. Yaklaşık 30 şarkılık repertuvarla sahneye çıkacak sanatçıların şarkı başına kazancı 830 bin lirayı bulacak.
Yeni yıl gecesi sahne alacak ünlü sanatçıların konser ücretleri belli oldu.
2027'ye sahnede girmeye hazırlanan sanatçılar arasında en yüksek kaşeyi Kenan Doğulu, Ebru Gündeş ve Mahsun Kırmızıgül alacak. Üç sanatçı, Kıbrıs'ta verecekleri yaklaşık 2 saatlik konser karşılığında 25'er milyon lira kazanacak. Posta'nın haberine göre, yaklaşık 30 şarkılık repertuvarla sahne alması beklenen 25 milyon lira ücretli sanatçıların, şarkı başına kazancı ise ortalama 830 bin liraya denk geliyor.
İşte ünlü sanatçıların 2027 yılbaşı gecesi için alacağı iddia edilen sahne ücretleri:
Hakan Altun: 10 milyon TL (Afyon)
Hadise: 22 milyon 600 bin TL (Kıbrıs)
Edis: 20 milyon TL (İstanbul)
Yıldız Tilbe: 22 milyon 600 bin TL (Kıbrıs)
Hande Yener: 20 milyon TL (Kıbrıs)
Gülşen: 20 milyon TL (Kıbrıs)
Sibel Can: 15 milyon TL (Kıbrıs)
Candan Erçetin: 12 milyon 500 bin TL (Kıbrıs)
Erol Evgin: 5 milyon TL (Afyon)
Seda Sayan: 5 milyon TL (Afyon)
Özcan Deniz: 15 milyon TL (Kıbrıs)
İrem Derici: 3 milyon TL (Kıbrıs)
Linet: 6 milyon TL (İstanbul)
Simge: 5 milyon TL (Uşak)
Buray: 4 milyon TL (Kıbrıs)
Sıla Gençoğlu: 12 milyon 500 bin TL (Antalya)
Kenan Doğulu: 25 milyon TL (Kıbrıs)
Ebru Gündeş: 25 milyon TL (Kıbrıs)
Mahsun Kırmızıgül: 25 milyon TL (Kıbrıs)
Alişan: 5 milyon TL (Kıbrıs)
Aşkın Nur Yengi: 6 milyon TL (Antalya)
Berkay: 5 milyon TL (Kıbrıs)
Ferhat Göçer: 5 milyon TL (Antalya)
Derya Bedavacı: 6.5 milyon TL (Sapanca)
Emre Altuğ: 3 milyon TL (Antalya)
Gökhan Tepe: 3 milyon TL (Antalya)
Kibariye: 3 milyon TL (Kıbrıs)
Koray Avcı: 3 milyon TL (Kıbrıs)
Melek Mosso: 10 milyon TL (Kıbrıs)
Rober Hatemo: 3.5 milyon TL (İstanbul)
Serkan Kaya: 7.5 milyon TL (Kıbrıs)
Zeynep Bastık: 5 milyon TL (İstanbul)
Bülent Ersoy: 15 milyon TL (Batum)
Deniz Seki: 7 milyon 500 bin TL (Bursa)
Zara: 7 milyon 500 bin TL (Kıbrıs)
Bengü: 4 milyon TL (Antalya)
Deha: 6 milyon TL (İstanbul)
Funda Arar: 12 milyon 500 bin TL (İstanbul)
Derya Uluğ: 3.5 milyon TL (Kıbrıs)