https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/yilbasi-gecesi-sahne-ucretleri-belli-oldu-tek-sarkiya-830-bin-tl-1110275120.html

Yılbaşı gecesi sahne ücretleri belli oldu: Tek şarkıya 830 bin TL

Yılbaşı gecesi sahne ücretleri belli oldu: Tek şarkıya 830 bin TL

Sputnik Türkiye

2027 yılına sahnede girmeye hazırlanan ünlü sanatçıların yılbaşı konserlerinden elde edecekleri kazançlar gündeme geldi. Yaklaşık 30 şarkılık repertuvarla... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

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Yeni yıl gecesi sahne alacak ünlü sanatçıların konser ücretleri belli oldu. 2027'ye sahnede girmeye hazırlanan sanatçılar arasında en yüksek kaşeyi Kenan Doğulu, Ebru Gündeş ve Mahsun Kırmızıgül alacak. Üç sanatçı, Kıbrıs'ta verecekleri yaklaşık 2 saatlik konser karşılığında 25'er milyon lira kazanacak. Posta'nın haberine göre, yaklaşık 30 şarkılık repertuvarla sahne alması beklenen 25 milyon lira ücretli sanatçıların, şarkı başına kazancı ise ortalama 830 bin liraya denk geliyor.İşte ünlü sanatçıların 2027 yılbaşı gecesi için alacağı iddia edilen sahne ücretleri:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/milli-piyango-yilbasi-ozel-cekilisi-icin-biletler-satisa-cikti-buyuk-ikramiye-1-milyar-tl-oldu-1110243603.html

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