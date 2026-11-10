https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/milli-piyango-yilbasi-ozel-cekilisi-icin-biletler-satisa-cikti-buyuk-ikramiye-1-milyar-tl-oldu-1110243603.html
Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için biletler satışa çıktı: Büyük ikramiye 1 milyar TL oldu
Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için biletler satışa çıktı: Büyük ikramiye 1 milyar TL oldu
Sputnik Türkiye
2027 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 1 milyar TL olarak belirlenirken, tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları da açıklandı. 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T17:22+0300
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31 Aralık 2026'da gerçekleştirilecek Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet satışları başladı.Yılbaşı özel çekilişinde ikramiye dağıtımının toplam 5 milyar 796 milyon 300 bin TL'yi bulacağı, büyük ikramiyenin ise 1 milyar TL olacağı açıklandı.Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç lira?2027 yılına özel çekiliş için bilet fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 25 artışa gidildi. Buna göre tam bilet 1.000 TL, yarım bilet 500 TL, çeyrek bilet ise 250 TL'den satışa sunuldu.Geçen yıl tam bilet 800 TL, yarım bilet 400 TL, çeyrek bilet 200 TL'den satılmıştı. Böylece tüm bilet türlerinin fiyatı 200 TL, 100 TL ve 50 TL arttı.Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar?2026 yılbaşı çekilişinde 800 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiye, 2027 çekilişi için 1 milyar TL'ye yükseltildi. Böylece büyük ikramiyede de yüzde 25'lik artış gerçekleşti.Milli Piyango yılbaşı çekilişi biletlerinin satışına 9 Kasım 2026 itibarıyla başlandı. Biletler, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi, mobil uygulaması ve yetkili bayiler aracılığıyla temin edilebiliyor.Yılbaşı gecesi çekiliş yapılacakMilli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2026 gecesi gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçları, işlemlerin tamamlanmasının ardından kurumun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden duyurulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/istanbul-valiligi-duyurdu-camilerde-milli-piyango-bilet-satisi-yasaklandi-1101798999.html
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Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için biletler satışa çıktı: Büyük ikramiye 1 milyar TL oldu
2027 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 1 milyar TL olarak belirlenirken, tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları da açıklandı.
31 Aralık 2026'da gerçekleştirilecek Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için bilet satışları başladı.
Yılbaşı özel çekilişinde ikramiye dağıtımının toplam 5 milyar 796 milyon 300 bin TL'yi bulacağı, büyük ikramiyenin ise 1 milyar TL olacağı açıklandı.
Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç lira?
2027 yılına özel çekiliş için bilet fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 25 artışa gidildi. Buna göre tam bilet 1.000 TL, yarım bilet 500 TL, çeyrek bilet ise 250 TL'den satışa sunuldu.
Geçen yıl tam bilet 800 TL, yarım bilet 400 TL, çeyrek bilet 200 TL'den satılmıştı. Böylece tüm bilet türlerinin fiyatı 200 TL, 100 TL ve 50 TL arttı.
Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar?
2026 yılbaşı çekilişinde 800 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiye, 2027 çekilişi için 1 milyar TL'ye yükseltildi. Böylece büyük ikramiyede de yüzde 25'lik artış gerçekleşti.
Milli Piyango yılbaşı çekilişi biletlerinin satışına 9 Kasım 2026 itibarıyla başlandı. Biletler, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi, mobil uygulaması ve yetkili bayiler aracılığıyla temin edilebiliyor.
Yılbaşı gecesi çekiliş yapılacak
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2026 gecesi gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçları, işlemlerin tamamlanmasının ardından kurumun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden duyurulacak.