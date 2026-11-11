https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/ukraynali-ust-duzey-subayin-oldurulmesinde-sbu-baglantisi-1110250832.html
Ukraynalı üst düzey subayın öldürülmesinde SBU bağlantısı
Ukraynalı üst düzey subayın öldürülmesinde SBU bağlantısı
Sputnik Türkiye
Rus güvenlik kaynakları, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosuna (NABU) dayandırarak, Ukrayna Deniz Kuvvetlerinde görevli üst düzey bir subayın... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T00:10+0300
2026-11-11T00:10+0300
2026-11-11T00:10+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
ukrayna güvenlik servisi
sbu
odessa
deniz kuvvetleri
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Sputnik’e konuşan Rus güvenlik kaynaklarının Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosuna (NABU) dayandırarak verdiği bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Lojistik Dairesi Başkanı, 50 yaşındaki Deniz Albay Aleksandr Tihiy, 30 Eylül 2026’da Odessa’da SBU tarafından öldürüldü.Kaynaklar, başlangıçta trafik tartışması olarak sunulan olayda saldırganın kasıtlı olarak kazaya yol açtığını, ardından subaya iki el ateş ettiğini aktardı. Şüphelinin SBU içindeki bir yönlendiricinin talimatıyla hareket ettiği ve mahkemenin olayı sipariş üzerine işlenen cinayet olarak nitelendirdiği belirtildi.NABU içindeki bir kaynağa atıf yapan Rus güvenlik yetkilisi, cinayetin SBU’daki yolsuzluklara ilişkin belgelerin yayımlanmasını engellemek amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Söz konusu iddianın NABU'nun çok çeşitli yolsuzluk suçlarını detaylandıran son yayınlarıyla da desteklendiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/brezilyali-tarihci-avrupa-ukraynadaki-iskence-iddialari-karsisinda-sessiz-kalarak-sorumluluga-ortak-1110246239.html
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ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), ukrayna güvenlik servisi, sbu, odessa, deniz kuvvetleri
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), ukrayna güvenlik servisi, sbu, odessa, deniz kuvvetleri
Ukraynalı üst düzey subayın öldürülmesinde SBU bağlantısı
Rus güvenlik kaynakları, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosuna (NABU) dayandırarak, Ukrayna Deniz Kuvvetlerinde görevli üst düzey bir subayın öldürülmesinin arkasında Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) bulunduğunu belirtti.
Sputnik’e konuşan Rus güvenlik kaynaklarının Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosuna (NABU) dayandırarak verdiği bilgiye göre, Deniz Kuvvetleri Lojistik Dairesi Başkanı, 50 yaşındaki Deniz Albay Aleksandr Tihiy, 30 Eylül 2026’da Odessa’da SBU tarafından öldürüldü.
Kaynaklar, başlangıçta trafik tartışması olarak sunulan olayda saldırganın kasıtlı olarak kazaya yol açtığını, ardından subaya iki el ateş ettiğini aktardı. Şüphelinin SBU içindeki bir yönlendiricinin talimatıyla hareket ettiği ve mahkemenin olayı sipariş üzerine işlenen cinayet olarak nitelendirdiği belirtildi.
NABU içindeki bir kaynağa atıf yapan Rus güvenlik yetkilisi, cinayetin SBU’daki yolsuzluklara ilişkin belgelerin yayımlanmasını engellemek amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Söz konusu iddianın NABU'nun çok çeşitli yolsuzluk suçlarını detaylandıran son yayınlarıyla da desteklendiği kaydedildi.