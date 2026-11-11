https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/trumpin-bidena-yazdigi-gizli-mektup-5-yil-sonra-ortaya-cikti-1110253308.html

Trump'ın Biden'a yazdığı gizli mektup 5 yıl sonra ortaya çıktı

Trump'ın Biden'a yazdığı gizli mektup 5 yıl sonra ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2021 yılında görevini devrederken Joe Biden'a bıraktığı ve yıllarca kamuoyundan gizlenen mektup ortaya çıktı. Sert siyasi rekabetin... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T08:01+0300

2026-11-11T08:01+0300

2026-11-11T08:01+0300

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'dan ayrılırken halefi Joe Biden'a bıraktığı özel mektubun içeriği yaklaşık altı yıl sonra kamuoyuna açıklandı. Trump'ın başkanlık seçimlerinin ardından Biden'a yönelik sert söylemleriyle tezat oluşturan mektupta, siyasi suçlamalar yerine iyi dilekler ve başkanlık makamının sorumluluklarına ilişkin ifadeler yer aldı.Mektup, Biden'ın 17 Kasım 2026'da yayımlanacak "Promise Me, America" (Bana Söz Ver, Amerika) adlı anı kitabıyla gün yüzüne çıktı. İlk olarak The New York Times tarafından duyurulan mektubun iki sayfalık kopyası, Associated Press (AP) tarafından da incelendi.Trump'ın gizli mektubunda ne yazıyor?Trump'ın Beyaz Saray'ın resmî antetli kâğıdına kendisiyle özdeşleşen siyah Sharpie kalemiyle yazdığı mektubun bulunduğu zarfın üzerinde "46'ncı Başkana" ifadesi yer alıyordu.ABD'nin 46'ncı Başkanı Biden'a hitaben kaleme alınan mektupta Trump, Oval Ofis'in tarihsel önemine ve başkanlık görevini üstlenen kişilerin sorumluluklarına dikkat çekti.Trump, Biden'a hitaben şu ifadeleri kullandı:Mektubun devamında Trump, geçmişte birçok başkanın yalnızca görevlerini yerine getirdiğini ancak tarihin akışını değiştiremediğini belirterek Biden'ın Amerikan halkına duyduğu sevgi nedeniyle farklı bir iz bırakabileceğini ifade etti.Biden: Sanki iki farklı Donald Trump vardıJoe Biden, kitabında mektubu ilk okuduğunda yaşadığı şaşkınlığı da anlattı. Trump'ın kamuoyu önündeki sert siyasi tutumuyla özel mektubundaki sıcak ifadeler arasındaki farklılığa dikkat çeken Biden, "Sanki iki farklı Donald Trump vardı" değerlendirmesinde bulundu.Trump, 2020 başkanlık seçimlerini kaybetmesinin ardından sonuçlara itiraz etmiş, seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüş ve 6 Ocak 2021'de Kongre binasına düzenlenen baskının ardından siyasi tartışmaların merkezinde yer almıştı.Üstelik Trump, Biden'ın 20 Ocak 2021'deki yemin törenine katılmamış ve görevden ayrılan başkanların halefleriyle gerçekleştirdiği bazı geleneksel görüşmeleri de yapmamıştı.Buna rağmen Trump'ın kişisel mektubunda herhangi bir seçim itirazına veya siyasi suçlamaya yer vermemesi, Biden tarafından beklenmedik bir yaklaşım olarak değerlendirildi.Biden mektubu neden yıllarca açıklamadı?Biden, 2021'de göreve başladıktan sonra Trump'ın kendisine bir mektup bıraktığını doğrulamış, ancak içeriğini kamuoyuyla paylaşmamıştı.Biden, o dönemde mektubu "çok cömertçe" bulduğunu söylemiş ve özel bir yazışma olduğunu belirterek ayrıntı vermekten kaçınmıştı.Trump ise Eylül 2023'te NBC televizyonuna verdiği röportajda mektubu yazarken uzun süre düşündüğünü ifade etmiş, içeriğinin açıklanıp açıklanmaması kararını Biden'a bıraktığını belirtmişti.Böylece yaklaşık altı yıl boyunca kamuoyundan gizli kalan mektubun içeriği, Biden'ın başkanlık yıllarını anlattığı kitabının yayımlanmasından önce ortaya çıkmış oldu.Biden'ın kitabında Trump'a ağır eleştiriler de varMektubun dostane üslubuna rağmen Biden, yeni kitabında Trump'ın başkanlık dönemlerine ilişkin sert eleştirilerde de bulunuyor.Özellikle 6 Ocak 2021 Kongre baskını üzerinde duran Biden, Trump'ı seçim yenilgisinin ardından iktidarda kalmaya çalışmakla suçluyor.Biden ayrıca Trump yönetiminin demokratik kurumlara zarar verdiğini ve kendi başkanlığı döneminde uygulamaya koyduğu politikaları geri çevirdiğini savunuyor.Trump yönetimi ise Biden'ın suçlamalarına tepki gösterdi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, eski başkanı eleştirerek Trump'ın tavsiyelerini dinlemediğini ileri sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/israilde-yeni-meclis-goreve-basladi-netanyahunun-politikalari-hedefte-1110252785.html

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donald trump, joe biden, amerika, associated press (ap), avrupa parlamentosu (ap), the new york times (nyt), abd