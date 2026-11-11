https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/israilde-yeni-meclis-goreve-basladi-netanyahunun-politikalari-hedefte-1110252785.html

İsrail'de yeni Meclis göreve başladı: Netanyahu'nun politikaları hedefte

İsrail'de yeni Meclis göreve başladı: Netanyahu'nun politikaları hedefte

Sputnik Türkiye

İsrail'de yeni Meclis yemin ederek göreve başladı. Hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot, Netanyahu döneminin politikalarını değiştirmek için... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T07:28+0300

2026-11-11T07:28+0300

2026-11-11T07:28+0300

dünya

gadi eisenkot

i̇srail

aralık

i̇srail parlamentosu (knesset)

meclis

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İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenen seçimlerin ardından oluşan 26. Knesset (Meclis), 10 Kasım Salı günü düzenlenen törenle görevine başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesinin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, önceki hükümetin politikalarını değiştirmeyi hedefleyen bir dizi girişim başlattı.Yeni parlamentoda Netanyahu karşıtı partiler çoğunluğu oluştururken Eisenkot'un öncülüğündeki blok, henüz yeni hükümet kurulmadan yasama gündemini değiştirmek için harekete geçti. İlk adımlar arasında 7 Ekim 2023 saldırılarına ilişkin devlet soruşturması açılması, başbakanlık görev süresinin sınırlandırılması ve Netanyahu hükümetinin yargı alanındaki düzenlemelerinin geri alınması bulunuyor.Netanyahu'nun politikalarını değiştirecek yasa paketiEisenkot liderliğindeki siyasi blok, yeni Meclisin ilk gününde Netanyahu hükümetinin tartışmalı kararlarını hedef alan yasa teklifleri sundu.Teklifler arasında 7 Ekim 2023'te Hamas öncülüğünde İsrail'e düzenlenen saldırılar ve bu saldırılara giden süreçte yaşanan güvenlik ve istihbarat başarısızlıkları hakkında bağımsız bir devlet soruşturması başlatılması öne çıkıyor.Muhalefet ayrıca başbakanlık makamına süre sınırı getirilmesini ve önceki hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemelerinin iptal edilmesini istiyor. Bu girişimlerin yasalaşması, Netanyahu döneminin iç politika mirasında önemli değişikliklere yol açabilir.Meclis Başkanlığı için Netanyahu karşıtı hamleYeni dönemin ilk siyasi mücadelelerinden biri de Knesset Başkanlığı üzerinde yaşanıyor.Eisenkot ve müttefikleri, Netanyahu'nun Likud Partisinden Meclis Başkanı Amir Ohana'nın görevden alınarak yerine Yashar Partisinden Matan Kahana'nın getirilmesi için girişim başlattı.Netanyahu karşıtı blok, Meclis Başkanlığı için gerekli imzaları toplarken Ohana, yeni başkanın belirlenmesine yönelik oylamanın 17 Kasım Salı günü yapılacağını duyurdu. Dolayısıyla Ohana henüz görevden alınmış değil.Muhalefet partileri ayrıca parlamentonun kritik komisyonları için adaylarını belirledi. Bu kapsamda Avigdor Liberman'ın Dışişleri ve Savunma Komisyonu, Liran Avişar Ben Horin'in Maliye Komisyonu, Roy Folkman'ın ise Düzenleme Komisyonu başkanlığına getirilmesi planlanıyor. Atamaların yürürlüğe girmesi için gerekli parlamento süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.Netanyahu ile Eisenkot arasında gerilim tırmandıYeni Meclisin açılışı, Netanyahu ile Eisenkot arasındaki siyasi gerilimi de artırdı.Seçim sonuçlarının ardından parlamentoda konuşan Netanyahu, Arap partilerini ve bu partilerin desteğiyle hükümet kurmaya açık olan Yahudi siyasi liderleri hedef aldı. Netanyahu'nun açıklamaları, yeni koalisyon ihtimalleri üzerindeki tartışmaları derinleştirdi.Gadi Eisenkot ise Netanyahu'nun konuşmasını "bölücü" ve "nefret dolu" olarak nitelendirdi. Eisenkot, açıklamalara tepki olarak Likud Partisi ile yapılması planlanan görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.Netanyahu'nun Arap partilerinin siyasi rolüne yönelik itirazları, hükümet kurma sürecindeki temel anlaşmazlıklardan biri olmaya devam ediyor.İsrail'de yeni hükümeti kim kuracak?İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 8 Kasım'da Gadi Eisenkot'u resmen hükümeti kurmakla görevlendirdi.Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre, 120 sandalyeli Knesset'te 67 milletvekili Eisenkot'un, 46 milletvekili ise Netanyahu'nun hükümeti kurmakla görevlendirilmesini önerdi. Yedi milletvekilinden oluşan bir grup ise herhangi bir aday önermedi.Ancak Eisenkot'un görevlendirilmesi, yeni hükümetin kurulduğu anlamına gelmiyor. Seçimlerde Likud 27 sandalyeyle en büyük parti olmayı sürdürürken Netanyahu'nun liderliğindeki ittifak parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı.Eisenkot'un hükümet kurmak için 6 haftası varİsrail yasalarına göre Eisenkot'un hükümeti kurmak için başlangıçta 28 günü bulunuyor. Cumhurbaşkanı Herzog'un gerekli görmesi halinde bu süre 14 gün daha uzatılabilecek.Bu takvime göre Eisenkot'un ilk süresi 6 Aralık'ta, olası uzatma süresi ise 20 Aralık'ta dolacak.Koalisyon görüşmeleri devam ederken Binyamin Netanyahu geçici başbakan olarak görevini sürdürüyor. Eisenkot'un gerekli desteği sağlayamaması durumunda hükümeti kurma görevinin Netanyahu'ya verilmesi veya siyasi sürecin başka bir aşamaya taşınması gündeme gelebilecek.Yeni Mecliste Netanyahu karşıtı partilerin yasama girişimlerini başlatmış olması, henüz hükümet değişmeden parlamentodaki güç dengesinin değiştiğini gösteriyor. Ancak Netanyahu sonrası bir hükümetin kurulup kurulamayacağı, koalisyon görüşmelerinin sonucuna bağlı olacak.

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gadi eisenkot, i̇srail, aralık, i̇srail parlamentosu (knesset), meclis