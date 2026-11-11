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TCMB, iki elektronik para şirketinin faaliyet iznini iptal etti
TCMB, iki elektronik para şirketinin faaliyet iznini iptal etti
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ozan Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti. 11.11.2026, Sputnik Türkiye
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TCMB, iki elektronik para şirketinin faaliyet iznini iptal etti.A Ödeme ve Ozan Elektronik Para'nın izni iptalTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ozan Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.Söz konusu iptallere ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ozan Elektronik Para AŞ'ye verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinleri, ilgili kanun uyarınca iptal edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/yasadisi-bahis-operasyonu-yapilmis-kayyum-atanmisti-trpos-odeme-kurulusunun-faaliyet-izni-iptal-1108615584.html
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tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

TCMB, iki elektronik para şirketinin faaliyet iznini iptal etti

09:38 11.11.2026
© Mehmet Ali ÖzcanMerkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© Mehmet Ali Özcan
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ozan Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.
TCMB, iki elektronik para şirketinin faaliyet iznini iptal etti.

A Ödeme ve Ozan Elektronik Para'nın izni iptal

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ozan Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.
Söz konusu iptallere ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ozan Elektronik Para AŞ'ye verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinleri, ilgili kanun uyarınca iptal edildi.
Yasadışı bahis operasyonu yapılmış, kayyum atanmıştı: TRPOS Ödeme Kuruluşu'nun faaliyet izni iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2026
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Yasadışı bahis operasyonu yapılmış, kayyum atanmıştı: TRPOS Ödeme Kuruluşu'nun faaliyet izni iptal edildi
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