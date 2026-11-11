https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/tcmb-iki-elektronik-para-sirketinin-faaliyet-iznini-iptal-etti-1110255087.html

TCMB, iki elektronik para şirketinin faaliyet iznini iptal etti

TCMB, iki elektronik para şirketinin faaliyet iznini iptal etti

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ozan Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti. 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T09:38+0300

2026-11-11T09:38+0300

2026-11-11T09:38+0300

ekonomi̇

tmsf

tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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TCMB, iki elektronik para şirketinin faaliyet iznini iptal etti.A Ödeme ve Ozan Elektronik Para'nın izni iptalTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ozan Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.Söz konusu iptallere ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Ozan Elektronik Para AŞ'ye verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinleri, ilgili kanun uyarınca iptal edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/yasadisi-bahis-operasyonu-yapilmis-kayyum-atanmisti-trpos-odeme-kurulusunun-faaliyet-izni-iptal-1108615584.html

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tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)