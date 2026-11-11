https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/suudi-arabistandan-turkiye-ile-demir-yolu-isbirligine-onay-1110251705.html

Suudi Arabistan’dan Türkiye ile demir yolu işbirliğine onay

Suudi Arabistan’dan Türkiye ile demir yolu işbirliğine onay

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile demir yolu sektöründe işbirliğini kapsayan mutabakat zaptını kabul etti 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T03:44+0300

2026-11-11T03:44+0300

2026-11-11T03:44+0300

dünya

türkiye

suudi arabistan

riyad

veliaht prens muhammed bin selman

abdulkadir uraloğlu

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Suudi Arabistan, Türkiye ile demir yolu alanındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptına resmi onay verdi.Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında başkent Riyad'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında Türkiye ile demir yolu sektöründeki ortaklık gündeme alındı.Toplantıda, Suudi Arabistan Ulaştırma Genel Kurumu ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan demir yolu işbirliği mutabakat zaptının onaylanması kararlaştırıldı.İki ülke arasında ulaştırma anlaşmaları imzalanmıştıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun haziran ayında Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, demir yolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarında iki ülke arasında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı.

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türkiye, suudi arabistan, riyad, veliaht prens muhammed bin selman, abdulkadir uraloğlu