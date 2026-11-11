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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/suudi-arabistandan-turkiye-ile-demir-yolu-isbirligine-onay-1110251705.html
Suudi Arabistan’dan Türkiye ile demir yolu işbirliğine onay
Suudi Arabistan’dan Türkiye ile demir yolu işbirliğine onay
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile demir yolu sektöründe işbirliğini kapsayan mutabakat zaptını kabul etti 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T03:44+0300
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suudi arabistan
riyad
veliaht prens muhammed bin selman
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Suudi Arabistan, Türkiye ile demir yolu alanındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptına resmi onay verdi.Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında başkent Riyad'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında Türkiye ile demir yolu sektöründeki ortaklık gündeme alındı.Toplantıda, Suudi Arabistan Ulaştırma Genel Kurumu ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan demir yolu işbirliği mutabakat zaptının onaylanması kararlaştırıldı.İki ülke arasında ulaştırma anlaşmaları imzalanmıştıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun haziran ayında Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, demir yolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarında iki ülke arasında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/abdnin-irana-saldirisi-2-hafta-ertelendi-1110251230.html
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türkiye, suudi arabistan, riyad, veliaht prens muhammed bin selman, abdulkadir uraloğlu
türkiye, suudi arabistan, riyad, veliaht prens muhammed bin selman, abdulkadir uraloğlu

Suudi Arabistan’dan Türkiye ile demir yolu işbirliğine onay

03:44 11.11.2026
© AASuudi Arabistan bayrak
Suudi Arabistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© AA
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Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile demir yolu sektöründe işbirliğini kapsayan mutabakat zaptını kabul etti
Suudi Arabistan, Türkiye ile demir yolu alanındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptına resmi onay verdi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında başkent Riyad'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında Türkiye ile demir yolu sektöründeki ortaklık gündeme alındı.
Toplantıda, Suudi Arabistan Ulaştırma Genel Kurumu ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan demir yolu işbirliği mutabakat zaptının onaylanması kararlaştırıldı.

İki ülke arasında ulaştırma anlaşmaları imzalanmıştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun haziran ayında Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, demir yolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarında iki ülke arasında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı.
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