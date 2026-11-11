https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/abdnin-irana-saldirisi-2-hafta-ertelendi-1110251230.html
'ABD'nin İran'a saldırısı 2 hafta ertelendi'
'ABD'nin İran'a saldırısı 2 hafta ertelendi'
Sputnik Türkiye
ABD’nin İran’a yönelik olası askeri operasyonunu, Katar’ın Washington ile Tahran arasında diplomatik çözüm sağlamak amacıyla yürüttüğü girişimler nedeniyle iki... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T02:19+0300
2026-11-11T02:19+0300
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ABD’nin İran’a yönelik muhtemel saldırısını, Katar’ın arabuluculuk çabalarına fırsat tanımak amacıyla iki hafta ertelediği öne sürüldü.İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Katar’ın ABD ile İran arasında bir anlaşmaya ulaşılmasını sağlamak için yürüttüğü diplomatik girişimlere devam edebilmek amacıyla en az iki haftalık süre kazandığı aktarıldı.Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin görüşmelerde, Washington ile Tahran arasındaki önemli görüş ayrılıklarının sürdüğünü ve olası bir anlaşmanın önünde duran temel sorunların henüz giderilemediğini dile getirdiği belirtildi.ABD’nin deniz ablukasını kaldırması, İran’ın nükleer programı ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması gibi başlıklarda hangi adımların hangi sırayla atılacağı konusunda henüz ortak bir noktaya ulaşılamadığı kaydedildi.Al Sani, Trump ve Vance ile görüşmüştüKatar, ABD ile İran arasında yaşanan krizin diplomatik yollarla çözülmesi için arabuluculuk faaliyetlerini sürdürürken, bölgedeki askeri gerilimin yeniden yükselmesini önlemeye yönelik girişimlerde de bulunuyor.Bu kapsamda Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, daha önce Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelmişti.Trump, Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İran ile yaşanan krizin diplomatik yollarla çözülmesi konusunda ilerleme sağlandığını açıklamıştı. Ancak ABD Başkanı, İran’a yönelik yeni bir askeri operasyon ihtimalini de tamamen dışlamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/pentagondan-polonyada-kalici-abd-askeri-ussune-onay-1110250502.html
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abd, i̇ran, katar, abd, jerusalem post
abd, i̇ran, katar, abd, jerusalem post
'ABD'nin İran'a saldırısı 2 hafta ertelendi'
ABD’nin İran’a yönelik olası askeri operasyonunu, Katar’ın Washington ile Tahran arasında diplomatik çözüm sağlamak amacıyla yürüttüğü girişimler nedeniyle iki hafta ertelediği iddia edildi. Katar’ın bu süreçte tarafları yeniden müzakere masasına döndürmek için diplomatik temaslarını yoğunlaştırdığı belirtildi.
ABD’nin İran’a yönelik muhtemel saldırısını, Katar’ın arabuluculuk çabalarına fırsat tanımak amacıyla iki hafta ertelediği öne sürüldü.
İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, Katar’ın ABD ile İran arasında bir anlaşmaya ulaşılmasını sağlamak için yürüttüğü diplomatik girişimlere devam edebilmek amacıyla en az iki haftalık süre kazandığı aktarıldı.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin görüşmelerde, Washington ile Tahran arasındaki önemli görüş ayrılıklarının sürdüğünü ve olası bir anlaşmanın önünde duran temel sorunların henüz giderilemediğini dile getirdiği belirtildi.
ABD’nin deniz ablukasını kaldırması, İran’ın nükleer programı ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması gibi başlıklarda hangi adımların hangi sırayla atılacağı konusunda henüz ortak bir noktaya ulaşılamadığı kaydedildi.
Al Sani, Trump ve Vance ile görüşmüştü
Katar, ABD ile İran arasında yaşanan krizin diplomatik yollarla çözülmesi için arabuluculuk faaliyetlerini sürdürürken, bölgedeki askeri gerilimin yeniden yükselmesini önlemeye yönelik girişimlerde de bulunuyor.
Bu kapsamda Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, daha önce Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelmişti.
Trump, Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İran ile yaşanan krizin diplomatik yollarla çözülmesi konusunda ilerleme sağlandığını açıklamıştı. Ancak ABD Başkanı, İran’a yönelik yeni bir askeri operasyon ihtimalini de tamamen dışlamamıştı.