https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/rusyanin-harkovdaki-operasyonu-sonrasi-ukrayna-tugayinda-toplu-firar-basladi-1110254392.html
Rusya’nın Harkov’daki operasyonu sonrası Ukrayna tugayında toplu firar başladı
Rusya’nın Harkov’daki operasyonu sonrası Ukrayna tugayında toplu firar başladı
Sputnik Türkiye
Rus güçlerinin ‘Ayı Köşesi’ operasyonunun ardından, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 151. Tugayında toplu firar vakaları kaydedildi. 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T08:31+0300
2026-11-11T08:31+0300
2026-11-11T08:51+0300
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Sputnik’e konuşan Rus güvenlik kaynakları, Rus güçlerinin yürüttüğü ‘Ayı Köşesi’ operasyonunun ardından Ukrayna ordusunun 151. Tugayında toplu firar vakalarının görüldüğünü bildirdi.Tugayın birkaç ay önce, Harkov Bölgesinde operasyonun yürütüldüğü alandaki çatışmalarda verdiği kayıpları telafi etmek üzere Çuguyev'e çekildiği belirtildi.Kaynak, “Takviye bölgesine ulaşan tugay, izinsiz birlik terki vakaları ile askerlerin cephede bulundukları sırada yakalandığı, birçoğu ölümle sonuçlanan hastalıklarla karşı karşıya kaldı” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, ‘Ayı Köşesi’ operasyonunda Rus askerleri 28 yerleşim yerini ve 461 kilometrekarelik araziyi kontrol altına aldı, 1810 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Kuzey Askeri Grubu Komutanı Orgeneral Yevgeni Nikiforov, 16 Ekim'de operasyonun tamamlandığını bildirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyonu başarılı olarak değerlendirdi. Putin, 400 kilometrekareden geniş bir alanda bu kadar kalabalık bir gruplaşmanın kuşatılıp yok edilmesinin sıradan bir olay olmadığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/ukraynali-ust-duzey-subayin-oldurulmesinde-sbu-baglantisi-1110250832.html
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ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, harkov, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
Rusya’nın Harkov’daki operasyonu sonrası Ukrayna tugayında toplu firar başladı
08:31 11.11.2026 (güncellendi: 08:51 11.11.2026)
Rus güçlerinin ‘Ayı Köşesi’ operasyonunun ardından, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 151. Tugayında toplu firar vakaları kaydedildi.
Sputnik’e konuşan Rus güvenlik kaynakları, Rus güçlerinin yürüttüğü ‘Ayı Köşesi’ operasyonunun ardından Ukrayna ordusunun 151. Tugayında toplu firar vakalarının görüldüğünü bildirdi.
Tugayın birkaç ay önce, Harkov Bölgesinde operasyonun yürütüldüğü alandaki çatışmalarda verdiği kayıpları telafi etmek üzere Çuguyev'e çekildiği belirtildi.
Kaynak, “Takviye bölgesine ulaşan tugay, izinsiz birlik terki vakaları ile askerlerin cephede bulundukları sırada yakalandığı, birçoğu ölümle sonuçlanan hastalıklarla karşı karşıya kaldı” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, ‘Ayı Köşesi’ operasyonunda Rus askerleri 28 yerleşim yerini ve 461 kilometrekarelik araziyi kontrol altına aldı, 1810 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Kuzey Askeri Grubu Komutanı Orgeneral Yevgeni Nikiforov, 16 Ekim'de operasyonun tamamlandığını bildirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin operasyonu başarılı olarak değerlendirdi. Putin, 400 kilometrekareden geniş bir alanda bu kadar kalabalık bir gruplaşmanın kuşatılıp yok edilmesinin sıradan bir olay olmadığını vurguladı.