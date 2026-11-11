https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/finlandiya-cumhurbaskani-stubbdan-avrupaya-cagri-rusya-ile-dogrudan-diyalog-kurmaliyiz-1110258310.html
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan Avrupa'ya çağrı: ‘Rusya ile doğrudan diyalog kurmalıyız’
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan Avrupa'ya çağrı: ‘Rusya ile doğrudan diyalog kurmalıyız’
Sputnik Türkiye
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini olumlu değerlendirerek Avrupa ülkelerine Moskova ile... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T11:21+0300
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Alman basınına verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı son telefon görüşmesine ve Avrupa'nın Rusya politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Müzakere süreçlerinde yer alabilmek için iletişimin şart olduğunu vurgulayan Stubb, “Eğer müzakerelerin bir parçası olmak istiyorsak sessiz kalamayız ve kendimizi sessize alamayız. Ruslarla doğrudan konuşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.‘Putin oldukça hazırlıklı ve iyi bir dinleyici’Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini “iyi ve doğrudan” şeklinde nitelendiren Stubb, Rus liderin görüşme sırasındaki tutumuna dikkat çekti. Stubb, Putin'in son derece öngörülü, analitik düşünen, iyi hazırlanmış ve çok sakin bir profil çizdiğini belirterek, “Kesinlikle muhatabını dinlemeyi biliyor” değerlendirmesinde bulundu.Finlandiya Cumhurbaşkanı bununla birlikte, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumunda bir değişiklik olmadığını da sözlerine ekledi.Görüşmenin arka planıRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın girişimiyle liderlerle bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Putin'in Ukrayna'daki çatışma bölgesindeki mevcut durumu değerlendirdiği ve krizin temel nedenlerini hatırlattığı bildirilmişti. Liderlerin görüşmede ayrıca ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un St. Petersburg ve Oslo'da gerçekleştirdiği temasları da ele aldığı kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/kaliningradda-polonya-istihbaratina-bagli-ajan-agi-cokertildi-1110254876.html
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finlandiya, alexander stubb, rusya, vladimir putin, avrupa, ukrayna
finlandiya, alexander stubb, rusya, vladimir putin, avrupa, ukrayna
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan Avrupa'ya çağrı: ‘Rusya ile doğrudan diyalog kurmalıyız’
11:21 11.11.2026 (güncellendi: 11:23 11.11.2026)
Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini olumlu değerlendirerek Avrupa ülkelerine Moskova ile doğrudan temas kurma çağrısında bulundu.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Alman basınına verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı son telefon görüşmesine ve Avrupa'nın Rusya politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Müzakere süreçlerinde yer alabilmek için iletişimin şart olduğunu vurgulayan Stubb, “Eğer müzakerelerin bir parçası olmak istiyorsak sessiz kalamayız ve kendimizi sessize alamayız. Ruslarla doğrudan konuşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
‘Putin oldukça hazırlıklı ve iyi bir dinleyici’
Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini “iyi ve doğrudan” şeklinde nitelendiren Stubb, Rus liderin görüşme sırasındaki tutumuna dikkat çekti. Stubb, Putin'in son derece öngörülü, analitik düşünen, iyi hazırlanmış ve çok sakin bir profil çizdiğini belirterek, “Kesinlikle muhatabını dinlemeyi biliyor” değerlendirmesinde bulundu.
Finlandiya Cumhurbaşkanı bununla birlikte, Rusya'nın Ukrayna konusundaki tutumunda bir değişiklik olmadığını da sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın girişimiyle liderlerle bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Putin'in Ukrayna'daki çatışma bölgesindeki mevcut durumu değerlendirdiği ve krizin temel nedenlerini hatırlattığı bildirilmişti. Liderlerin görüşmede ayrıca ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un St. Petersburg ve Oslo'da gerçekleştirdiği temasları da ele aldığı kaydedilmişti.