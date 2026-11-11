https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/rus-askeri-analist-korotcenko-avrupa-ukrayna-konusunda-baris-girisimlerini-engelliyor-1110279841.html

Rus askeri analist Korotçenko: Avrupa, Ukrayna konusunda barış girişimlerini engelliyor

Rus askeri analist Korotçenko: Avrupa, Ukrayna konusunda barış girişimlerini engelliyor

Sputnik Türkiye

Rus askeri analisti ve “Natsionalnaya Oborona” dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Abu Dabi’deki müzakereleri değerlendirerek Avrupa ülkelerinin... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T20:37+0300

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2026-11-11T20:37+0300

görüş

i̇gor korotçenko

vladimir zelenskiy

viktor yanukoviç

ukrayna

abd

rusya

avrupa birliği

ab

ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi

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Rus askeri analisti İgor Korotçenko, Abu Dabi’deki görüşmelere ilişkin Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna ihtilafındaki rolünü eleştirerek, Avrupa yönetimlerinin çatışmanın sürmesinden yana olduğunu söyledi.Rusya’nın neden Amerikalıların aksine Avrupalılarla konuşacak bir konu olmadığını düşündüğüne ilişkin soruyu yanıtlayan Korotçenko, AB’yi “Batı’nın Ukrayna üzerinden Rusya’ya karşı yürüttüğü savaşın başlıca itici gücü” olarak nitelendirdi.Korotçenko, müzakerelerin başladığı gün Ukrayna ordusunun eğitimi ve Batılı silahların ülkeye transferiyle ilgilenecek kalıcı bir AB misyonunun Ukrayna’da konuşlandırılması yönünde karar alındığını ve bunun tesadüf olmadığını belirterek, söz konusu adımın AB’nin çatışmayı “barışçıl ve adil koşullarda” sona erdirme girişimlerine karşı tutumunu gösterdiğini ifade etti.‘Avrupa, çatışmanın yönetimini fiilen devraldı’Vladimir Zelenskiy’nin uzlaşmaz olarak nitelendirdiği tutumunu AB liderlerinin yönlendirmesine bağlayan Korotçenko, Avrupa’nın savaşı bitirme yönünde gerçek bir iradesinin bulunmadığını vurguladı.Avrupa’nın 2030’u hedef alarak Rusya’yla savaşa hazırlandığını belirten Korotçenko, bu süreçte Ukrayna’nın çatışmayı sürdürmesinin ve Rusya’nın mümkün olduğunca zayıflatılmasının amaçlandığını ifade etti.‘Almanya, Fransa ve İngiltere en yıkıcı ittifak’Vladimir Medinskiy’nin Yalta ve Potsdam sonrasında Avrupa’da oluşan güvenlik düzeninin işlemediği ve Ukrayna’nın bu sistemdeki sorunların en belirgin yansıması olduğu yönündeki değerlendirmesi de sorulan Korotçenko, Ukrayna krizinin Batı destekli bir “darbeyle” başladığını belirterek, dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in siyasi çözümü ve seçim yapılmasını kabul etmesine rağmen yönetimin devrildiğini söyledi. Korotçenko, Batılı ülkelerin siyasi çözüm ve adil seçimler için verdiği güvenceleri yerine getirmediğini ifade etti.Almanya, Fransa ve İngiltere’yi “en yıkıcı ittifak” olarak nitelendiren Korotçenko, Avrupa’da güvenliğin siyasi yollarla sağlanmasına yönelik girişimlerin bu ülkeler tarafından engellendiğini kaydetti.Ukrayna’daki çatışmanın üçüncü dünya savaşını tetikleme riski taşıdığına dikkat çeken Korotçenko, Avrupa’daki siyasi elitlerin yaptırımlar ve Ukrayna üzerinden yürütülen savaş yoluyla Rusya’yı yıpratarak “stratejik yenilgiye uğratmayı” amaçladığını söyledi.‘Abu Dabi’deki Avrupalı temsilciler Ukrayna heyetinin ABD’nin önerilerini kabul etmesini önlemeye çalıştı’Avrupa ülkelerinin Birleşik Arap Emirlikleri’ne gönderdiği temsilcilerin, Ukrayna heyetinin ABD’nin önerilerini kabul etmesini önlemeye çalıştığını belirten Korotçenko, İngiltere, Fransa ve Almanya temsilcilerinin Ukrayna heyeti üzerinde belirleyici etkisi bulunduğunu ve Batılı istihbarat servislerinin de müzakere sürecini sıkı biçimde kontrol ettiğini ifade etti.Avrupalı siyasi ve askeri yetkililere yönelik sert suçlamalarda bulunan Korotçenko, Almanya’da silahlı kuvvetlerin başına getirileceğini söylediği bir generalin Nazi sloganlarını açıkça savunduğunu ve büyükbabasının Sovyetler Birliği’ne karşı savaştığını söyledi. Korotçenko, Estonya Savunma Bakanı’nın açıklamalarını da “Nazizm” olarak nitelendirdi.Korotçenko ayrıca, Avrupa’daki mevcut yönetimlerin ekonomik sorunlarını ve yönetim başarısızlıklarını yoğun bir savaş söylemiyle, hatta olası büyük çaplı bir askeri çatışmayla örtmeye çalıştığını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/peskov-rus-heyeti-abu-dabide-avrupalilarla-herhangi-bir-temasta-bulunmadi-1110265922.html

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i̇gor korotçenko, vladimir zelenskiy, viktor yanukoviç, ukrayna, abd, rusya, avrupa birliği, ab, ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi, avrupa