https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/resmi-gazetede-yayimlandi-kyk-yurtlarinda-disiplin-kurallari-degisti-goruntu-kaydina-uzaklastirma-1110254516.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: KYK yurtlarında disiplin kuralları değişti, görüntü kaydına 'uzaklaştırma cezası'
Resmi Gazete'de yayımlandı: KYK yurtlarında disiplin kuralları değişti, görüntü kaydına 'uzaklaştırma cezası'
Sputnik Türkiye
KYK yurtlarında öğrencilerin görüntülerini paylaşanlar uzaklaştırma cezası alacak. Yurda giriş yapmayan öğrencinin velisine bildirim gidecek. 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T09:14+0300
2026-11-11T09:14+0300
2026-11-11T09:14+0300
türki̇ye
kyk
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
ceza
cep telefonu
görüntü
uzaklaştırma
üniversite
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurtlarının disiplin ve güvenlik kurallarını yeniden düzenledi.KYK disiplin kuralları değiştiResmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle cinsel taciz ve cinsel saldırının yanı sıra kişilerin özel yaşamanı ihlal eden davranışlar yurttan çıkarma cezası kapsamına alındı.Görüntü kaydı ağır disiplin başlığına girdi“Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya verileri hukuka aykırı şekilde kaydetmek, paylaşmak, yaymak ya da dijital ortamda erişime açmak” da ağır disiplin yaptırımı gerektiren eylemler arasında yer aldı.“Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya verileri hukuka aykırı şekilde kaydetmek, paylaşmak, yaymak veya dijital ortamda erişime açmak.” yurttan uzaklaştırma suçları arasına alındı.Yurda giriş yapılmazsa kime bildirilecek?Düzenlemede, “Yurda giriş yapmadığının bilgisi, kendisine makul süre içerisinde ulaşılamaması halinde ortaya çıkabilecek güvenlik risklerinin önlenmesi amacıyla reşit olmayan öğrencinin velisine, reşit olan öğrencinin ise öğrenci tarafından bildirilen irtibat kişisine Bakanlık bilişim sistemi üzerinden iletilir.” ibaresine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/gsb-burs-ve-ogrenim-kredisi-basvurulari-basladi-1109463565.html
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kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), ceza, cep telefonu, görüntü, uzaklaştırma, üniversite
kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), ceza, cep telefonu, görüntü, uzaklaştırma, üniversite
Resmi Gazete'de yayımlandı: KYK yurtlarında disiplin kuralları değişti, görüntü kaydına 'uzaklaştırma cezası'
KYK yurtlarında öğrencilerin görüntülerini paylaşanlar uzaklaştırma cezası alacak. Yurda giriş yapmayan öğrencinin velisine bildirim gidecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurtlarının disiplin ve güvenlik kurallarını yeniden düzenledi.
KYK disiplin kuralları değişti
Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle cinsel taciz ve cinsel saldırının yanı sıra kişilerin özel yaşamanı ihlal eden davranışlar yurttan çıkarma cezası kapsamına alındı.
Görüntü kaydı ağır disiplin başlığına girdi
“Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya verileri hukuka aykırı şekilde kaydetmek, paylaşmak, yaymak ya da dijital ortamda erişime açmak” da ağır disiplin yaptırımı gerektiren eylemler arasında yer aldı.
“Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü, ses veya verileri hukuka aykırı şekilde kaydetmek, paylaşmak, yaymak veya dijital ortamda erişime açmak.” yurttan uzaklaştırma suçları arasına alındı.
Yurda giriş yapılmazsa kime bildirilecek?
Düzenlemede, “Yurda giriş yapmadığının bilgisi, kendisine makul süre içerisinde ulaşılamaması halinde ortaya çıkabilecek güvenlik risklerinin önlenmesi amacıyla reşit olmayan öğrencinin velisine, reşit olan öğrencinin ise öğrenci tarafından bildirilen irtibat kişisine Bakanlık bilişim sistemi üzerinden iletilir.” ibaresine yer verildi.