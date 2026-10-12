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GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı: KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?
GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı: KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?
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2026-2027 Eğitim Öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. 12.10.2026, Sputnik Türkiye
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.Bakan Bak'ın mesajı şu şekilde: Başvuru nasıl yapılıyor?Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri 12 Ekim itibarıyla başladı.KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.
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burs, kredi, osman aşkın bak
burs, kredi, osman aşkın bak

GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı: KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?

10:15 12.10.2026 (güncellendi: 10:49 12.10.2026)
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2026
© AA
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2026-2027 Eğitim Öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.
Bakan Bak'ın mesajı şu şekilde:
Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı.Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri 12 Ekim itibarıyla başladı.
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.
Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2024
EKONOMİ
KYK burs ve kredi ücretleri belli oldu
9 Aralık 2024, 20:40
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