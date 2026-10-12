https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/gsb-burs-ve-ogrenim-kredisi-basvurulari-basladi-1109463565.html

GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı: KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?

GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı: KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?

Sputnik Türkiye

2026-2027 Eğitim Öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T10:15+0300

2026-10-12T10:15+0300

2026-10-12T10:49+0300

türki̇ye

burs

kredi

osman aşkın bak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.Bakan Bak'ın mesajı şu şekilde: Başvuru nasıl yapılıyor?Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri 12 Ekim itibarıyla başladı.KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/kyk-burs-ve-kredi-ucretleri-belli-oldu-1091336120.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

burs, kredi, osman aşkın bak