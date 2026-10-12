GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı: KYK burs ve kredi başvuruları nasıl yapılır?
10:15 12.10.2026 (güncellendi: 10:49 12.10.2026)
© AAMemur ve emekli zammı
© AA
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2026-2027 Eğitim Öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.
Bakan Bak'ın mesajı şu şekilde:
Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı.Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz.
Sevgili Gençler; 📣GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. 📌Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz.🇹🇷 #GSBHepYanında https://t.co/MnAi4N6MYw— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) October 12, 2026
Başvuru nasıl yapılıyor?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilecek bursun başvuru işlemleri 12 Ekim itibarıyla başladı.
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet’e giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.
Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.
9 Aralık 2024, 20:40