https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/putin-kgao-toplantisinda-guvenlik-tum-boyutlariyla-ele-alinacak-1110249380.html

Putin: KGAÖ toplantısında güvenlik tüm boyutlarıyla ele alınacak

Putin: KGAÖ toplantısında güvenlik tüm boyutlarıyla ele alınacak

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısında güvenliğin geniş anlamda ele... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T21:07+0300

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dünya

vladimir putin

aleksandr lukaşenko

rusya

belarus

ukrayna

kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, KGAÖ zirvesi öncesinde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu Moskova yakınlarındaki Novo-Ogaryovo rezidansında ağırladı.Putin, çarşamba günü yapılacak KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısına ilişkin, “Yarın yoğun bir çalışma günümüz olacak. KGAÖ'nün olağan oturumu kapsamında mevkidaşlarımızla görüşeceğiz. Elbette her zaman olduğu gibi ilişkilerimizin tüm boyutlarını, ekonomiyi ve insani nitelikteki diğer konuları ele alacağız” dedi.Toplantının güvenliğe geniş bir çerçeveden yaklaşacağını belirten Putin, “Ve tabii ki kelimenin en geniş anlamıyla güvenliği konuşacağız” ifadesini kullandı.Lukaşenko'ya Ukrayna bağlamındaki insani takasların düzenlenmesine sağladığı destek için teşekkür eden Putin, “Ukrayna konusuna değindiniz. İnsani takasların organize edilmesindeki yardımınız için size teşekkür etmek istiyorum. Buna büyük değer veriyoruz” diye konuştu.İkili ilişkilerin özellikle ekonomi alanında iyi bir ivmeyle geliştiğini vurgulayan Putin, “İnanılmaz bir ticaret hacmimiz var, başka türlü ifade etmek mümkün değil” değerlendirmesinde bulundu.Lukaşenko ise Belarus ordusuna modern silahların temininde verilen destek dolayısıyla Putin'e teşekkür etti. İki ülkenin sorunlu konuların neredeyse tamamını çözüme kavuşturduğunu belirten Lukaşenko, hükümetlerin de kendilerine verilen görevleri yerine getirdiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/lavrov-rusyanin-avrasyada-yeni-guvenlik-mimarisine-iliskin-bir-gorus-belgesi-var-1110234828.html

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vladimir putin, aleksandr lukaşenko, rusya, belarus, ukrayna, kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)