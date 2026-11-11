https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/prison-break-ve-mike-hammer-dizilerinin-oyuncusu-stacy-keach-yasamini-yitirdi-1110255695.html

'Prison Break' ve 'Mike Hammer' dizilerinin oyuncusu Stacy Keach yaşamını yitirdi

'Prison Break' ve 'Mike Hammer' dizilerinin oyuncusu Stacy Keach yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Stacy Keach, 85 yaşında Polonya'daki evinde yaşamını yitirdi. Özellikle televizyon dizisi 'Mike Hammer' ile tanınan ve tiyatro sahnesindeki performanslarıyla öne çıkan Keach, kalp rahatsızlığı ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

2026-11-11T09:45+0300

2026-11-11T09:45+0300

2026-11-11T09:45+0300

yaşam

prison break

kaliforniya üniversitesi

abd

polonya

şikago

mike hammer

stacy keach

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ABD'li oyuncu Stacy Keach, 85 yaşında hayatını kaybetti. Televizyonda canlandırdığı özel dedektif Mike Hammer karakteriyle tanınan ve Shakespeare oyunlarındaki performanslarıyla da tiyatro dünyasında önemli bir yer edinen Keach'in, Polonya'daki evinde yaşamını yitirdiği bildirildi.Polonya'nın Magdalenka kentindeki evinde ölen oyuncunun eşi Malgosia Tomassi Keach tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun uzun süredir mücadele ettiği ciddi bir kalp rahatsızlığı ve kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.Keach, daha önce Haziran 2017'de Şikago'da sahnede geçirdiği kalp kriziyle gündeme gelmişti.Mike Hammer karakteriyle tanındıTiyatro kariyerinde Shakespeare yorumlarıyla öne çıkan Keach, geniş kitleler tarafından en çok suç romanı yazarı Mickey Spillane'in yarattığı kurgusal özel dedektif Mike Hammer karakterini canlandırmasıyla tanındı.Oyuncu, 'Mickey Spillane's Mike Hammer' ve daha sonra 'The New Mike Hammer' adıyla yayımlanan televizyon yapımlarında rol aldı. Kariyeri boyunca farklı türlerde yapımlarda yer alan oyuncu, 'The Ninth Configuration', 'Nebraska', 'Geçmişin Gölgesinde' ve 'Bourne'un Mirası' gibi filmlerde rol aldı. 2005-2007 yılları arasında yayımlanan 'Prison Break' dizisinde ise hapishane müdürünü canlandırdı.Altın Küre kazandıKeach, televizyon kariyerinde 'Mistral's Daughter', 'Princess Daisy', 'Jesus of Nazareth' ve 'The Blue and the Gray' gibi mini dizilerde de rol aldı. Ernest Hemingway'i canlandırdığı altı saatlik mini dizideki performansıyla Altın Küre ödülüne layık görülen oyuncu, bu rol için 35 kilo aldı.Hapis yattıKeach'in kariyeri, 1984 yılında İngiltere'de kokain kaçakçılığı girişimi nedeniyle tutuklanmasının ardından kesintiye uğradı.Oyuncu, Londra Heathrow Havalimanı'nda, tıraş köpüğü kutusuna ve bagajının başka bölümlerine gizlediği yaklaşık 37 gram kokaini ülkeye sokmaya çalışırken gözaltına alındı. O sırada sekreteri de tutuklandı.Dokuz ay hapis cezasına çarptırılan Keach, Reading Hapishanesi'nde altı ay kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 2013 yılında yayımlanan otobiyografisinde bu dönemi hayatının en zor zamanlarından biri olarak anlattı.Cezaevinden çıktıktan sonra uyuşturucu bağımlılığı konusunda farkındalık çalışmalarına katılan oyuncu, ABD Kongresi'nde de ifade verdi. Kokain bağımlılığıyla ilgili deneyimlerini üniversitelerde ve rehabilitasyon merkezlerinde paylaştı.Stacy Keach kimdir?1941 yılında ABD'nin Georgia eyaletindeki Savannah kentinde dünyaya gelen Keach, oyuncu bir ailenin çocuğuydu. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de İngilizce ve dramatik sanatlar alanlarında eğitim aldı. Daha sonra Yale Drama Okulu'nda ve Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi'nde öğrenim gördü.1968 yılında 'The Heart Is a Lonely Hunter' (Yalnız Bir Avcıdır Yürek) filmiyle sinemaya adım atan oyuncu, kariyeri boyunca tiyatro, televizyon ve sinemada çok sayıda yapımda yer aldı.Dört kez evlenen Keach, kendisi gibi oyuncu olan Malgosia Tomassi ile 'Mike Hammer' dizisi sırasında tanıştı. Oyuncunun eşi Malgosia Tomassi Keach ile Shannon ve Karolina adında iki çocuğu bulunuyordu.

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prison break, kaliforniya üniversitesi, abd, polonya, şikago, mike hammer, stacy keach