https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/yaratik-ve-top-gun-filmlerinin-yildizi-tom-skerritt-93-yasinda-hayatini-kaybetti-1109797484.html
‘Yaratık’ ve ‘Top Gun’ filmlerinin yıldızı Tom Skerritt 93 yaşında hayatını kaybetti
‘Yaratık’ ve ‘Top Gun’ filmlerinin yıldızı Tom Skerritt 93 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
'Yaratık’, ‘Top Gun’ ve ‘Picket Fences’ yapımlarıyla tanınan ABD'li oyuncu Tom Skerritt, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi, Emmy ödüllü oyuncunun çarşamba... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
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‘Yaratık’ (Alien), ‘Top Gun’ ve ‘Çelik Manolyalar’ gibi filmlerde rol alan ABD'li oyuncu Tom Skerritt, 93 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ailesi tarafından menajeri Susan Madore aracılığıyla yapılan açıklamada, Skerritt'in çarşamba günü doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği belirtildi.Açıklamada, Skerritt'in yalnızca başarılı oyunculuk kariyeriyle değil, mizah anlayışı, merakı, bilgeliği, cömertliği ve çevresine duyduğu sevgiyle de hatırlanacağı ifade edildi.Tom Skerritt kimdir?25 Ağustos 1933'te ABD'nin Michigan eyaletinde dünyaya gelen Tom Skerritt, oyunculuk kariyerine 1960'lı yılların başında başladı. Skerritt'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası, Ridley Scott'ın yönettiği 1979 yapımı bilim kurgu ve korku filmi Alien oldu. Oyuncu, filmde uzay gemisinin kaptanı Dallas karakterini canlandırdı. Sigourney Weaver'ın da rol aldığı yapım, Skerritt'in uluslararası alanda tanınmasına katkı sağladı.1980'li yıllarda Ölüm Bölgesi ve Top Gun gibi filmlerde rol alan oyuncu, 1986 yapımı Top Gun filminde Komutan Mike “Viper” Metcalf karakterini canlandırdı. Filmde Tom Cruise'un hayat verdiği Maverick karakterine rehberlik eden Viper, Skerritt'in otoriter ancak destekleyici karakterleri başarıyla canlandırdığı roller arasında yer aldı.
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abd, ridley scott, tom cruise, dallas, tom skerritt
abd, ridley scott, tom cruise, dallas, tom skerritt
‘Yaratık’ ve ‘Top Gun’ filmlerinin yıldızı Tom Skerritt 93 yaşında hayatını kaybetti
'Yaratık’, ‘Top Gun’ ve ‘Picket Fences’ yapımlarıyla tanınan ABD'li oyuncu Tom Skerritt, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi, Emmy ödüllü oyuncunun çarşamba günü doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini açıkladı.
‘Yaratık’ (Alien), ‘Top Gun’ ve ‘Çelik Manolyalar’ gibi filmlerde rol alan ABD'li oyuncu Tom Skerritt, 93 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ailesi tarafından menajeri Susan Madore aracılığıyla yapılan açıklamada, Skerritt'in çarşamba günü doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, Skerritt'in yalnızca başarılı oyunculuk kariyeriyle değil, mizah anlayışı, merakı, bilgeliği, cömertliği ve çevresine duyduğu sevgiyle de hatırlanacağı ifade edildi.
25 Ağustos 1933'te ABD'nin Michigan eyaletinde dünyaya gelen Tom Skerritt, oyunculuk kariyerine 1960'lı yılların başında başladı.
Skerritt'in kariyerinde önemli bir dönüm noktası, Ridley Scott'ın yönettiği 1979 yapımı bilim kurgu ve korku filmi Alien oldu. Oyuncu, filmde uzay gemisinin kaptanı Dallas karakterini canlandırdı. Sigourney Weaver'ın da rol aldığı yapım, Skerritt'in uluslararası alanda tanınmasına katkı sağladı.
1980'li yıllarda Ölüm Bölgesi ve Top Gun gibi filmlerde rol alan oyuncu, 1986 yapımı Top Gun filminde Komutan Mike “Viper” Metcalf karakterini canlandırdı. Filmde Tom Cruise'un hayat verdiği Maverick karakterine rehberlik eden Viper, Skerritt'in otoriter ancak destekleyici karakterleri başarıyla canlandırdığı roller arasında yer aldı.