https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/politik-analist-rusya-avrupanin-guvenlik-vizyonuna-kapsayici-bir-vizyonla-bakiyor--1110278805.html
Politik analist: Rusya, Avrupa'nın güvenlik vizyonuna kapsayıcı bir vizyonla bakıyor
Politik analist: Rusya, Avrupa'nın güvenlik vizyonuna kapsayıcı bir vizyonla bakıyor
Sputnik Türkiye
Yemenli politik analist ve uluslararası ilişkiler uzmanı Abdulaziz Kasım, Sputnik Arapça’ya verdiği demeçte, Medinsky’nin Avrupa güvenlik sistemine dair... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky’nin yeni bir Avrupa güvenlik sistemi oluşturulması gerekliliğine dair açıklamalarının, Moskova’nın çatışmanın kök nedenlerine değinmeyen geçici çözümlerle yetinmek yerine, tüm taraflar için güvenlik ve istikrarı garanti altına almaya odaklı kapsamlı bir çözüm vizyonuna bağlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.Abdulaziz Kasım, Rusya’nın her daim, kendi güvenlik endişelerini dikkate alan ve güvenlik düzenlemelerinin tek taraflı dayatılması mantığını reddeden, adil ve dengeli bir Avrupa güvenlik sistemi kurulması çağrısında bulunduğunu ekledi.'Doğrudan diyologla ilerleme olasılığını yansıtıyor'Kasım’a göre, “bu konunun Abu Dabi’deki müzakere masasına getirilmesi, gelecekteki herhangi bir çözüm sürecinde Rusya’nın taleplerinin taşıdığı önemi doğruluyor.”Ayrıca, müzakereler sırasında varılan mutabakatların, kapsamlı bir esir takasına ilişkin ön anlaşma da dahil, doğrudan diyalog yoluyla ilerleme kaydetme olasılığını yansıttığını belirtti.Yemenli uzman, sürdürülebilir bir barışa ulaşmanın temel güvenlik dosyalarını ertelemek veya bunların etrafından dolaşmak yerine, söz konusu konuları ele alacak bir siyasi iradeyi gerektirdiğini vurguladı.Medinskiy ne demişti?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/zaharova-rusya-avrupaya-saldirmayi-planlamiyor-ancak-artan-tehditleri-dikkate-alacak-1110277723.html
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Politik analist: Rusya, Avrupa'nın güvenlik vizyonuna kapsayıcı bir vizyonla bakıyor
Yemenli politik analist ve uluslararası ilişkiler uzmanı Abdulaziz Kasım, Sputnik Arapça’ya verdiği demeçte, Medinsky’nin Avrupa güvenlik sistemine dair açıklamalarına değenirken, ‘Bu konunun Abu Dabi’deki müzakere masasına getirilmesi, gelecekteki herhangi bir çözüm sürecinde Rusya’nın taleplerinin taşıdığı önemi doğruluyor’ dedi.
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky’nin yeni bir Avrupa güvenlik sistemi oluşturulması gerekliliğine dair açıklamalarının, Moskova’nın çatışmanın kök nedenlerine değinmeyen geçici çözümlerle yetinmek yerine, tüm taraflar için güvenlik ve istikrarı garanti altına almaya odaklı kapsamlı bir çözüm vizyonuna bağlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.
Abdulaziz Kasım, Rusya’nın her daim, kendi güvenlik endişelerini dikkate alan ve güvenlik düzenlemelerinin tek taraflı dayatılması mantığını reddeden, adil ve dengeli bir Avrupa güvenlik sistemi kurulması çağrısında bulunduğunu ekledi.
'Doğrudan diyologla ilerleme olasılığını yansıtıyor'
Kasım’a göre, “bu konunun Abu Dabi’deki müzakere masasına getirilmesi, gelecekteki herhangi bir çözüm sürecinde Rusya’nın taleplerinin taşıdığı önemi doğruluyor.”
Ayrıca, müzakereler sırasında varılan mutabakatların, kapsamlı bir esir takasına ilişkin ön anlaşma da dahil, doğrudan diyalog yoluyla ilerleme kaydetme olasılığını yansıttığını belirtti.
Yemenli uzman, sürdürülebilir bir barışa ulaşmanın temel güvenlik dosyalarını ertelemek veya bunların etrafından dolaşmak yerine, söz konusu konuları ele alacak bir siyasi iradeyi gerektirdiğini vurguladı.
“Avrupa güvenlik sistemi konusu görüşmelerin merkezindeydi ve bazı konularda karşılıklı anlayışa varıldı.
Ukrayna'daki çatışmanın ardından güvenliğe ne olacağı sorusunun gündeme getirilmesini doğru buluyoruz
Ukrayna'daki çatışma, Yalta ve Potsdam'dan bu yana Avrupa'da geçerli olan tüm güvenlik sisteminin çok kötü çalıştığını gösterdi.
Yeni ve büyük çaplı bir esir takası konusunda anlaşma sağlandı, detayları yakında açıklanacak.”