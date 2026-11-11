https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/peskov-ermenistanin-kgaodeki-oy-hakki-elinden-alindi-1110275942.html
Peskov: Ermenistan’ın KGAÖ’deki oy hakkı elinden alındı
Peskov: Ermenistan’ın KGAÖ’deki oy hakkı elinden alındı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin, yükümlülüklerini birkaç yıldır yerine getirmediği gerekçesiyle... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T17:53+0300
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dmitriy peskov
kremlin
ermenistan
kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö)
nikol paşinyan
dağlık karabağ
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, KGAÖ zirvesine katılan üye ülkelerin Ermenistan’ın örgütteki oy hakkının elinden alınmasını kararlaştırdığını bildirdi.Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, “Ermenistan’ın birkaç yıldır yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, örgütün tüzüğü doğrultusunda oy hakkının elinden alınması önerildi ve bu yönde karar verildi” ifadelerini kullandı.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Şubat 2024’te ülkesinin KGAÖ üyeliğini dondurduğunu duyurmuştu. Paşinyan, bu karara gerekçe olarak Dağlık Karabağ’daki çatışmayı göstermişti.Örgütün en az iki üyesinin Azerbaycan’ın Ermenistan’la savaşa hazırlanmasına yardımcı olduğunu öne süren Paşinyan, bu ülkelerin “Erivan’a yardım ediyormuş gibi yaptığını” savunmuştu.Söz konusu ülkelerin isimlerini açıklamayan Paşinyan, o dönemdeki askeri harekatların Ermenistan’ın bağımsızlığını ortadan kaldırmayı amaçladığını iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/putin-kgaonun-dar-kapsamli-gorusmeleri-ayrintili-ve-verimli-gecti-1110275725.html
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dmitriy peskov, kremlin, ermenistan, kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), nikol paşinyan, dağlık karabağ
dmitriy peskov, kremlin, ermenistan, kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), nikol paşinyan, dağlık karabağ
Peskov: Ermenistan’ın KGAÖ’deki oy hakkı elinden alındı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin, yükümlülüklerini birkaç yıldır yerine getirmediği gerekçesiyle Ermenistan’ın örgütteki oy hakkını kaldırma kararı aldığını açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, KGAÖ zirvesine katılan üye ülkelerin Ermenistan’ın örgütteki oy hakkının elinden alınmasını kararlaştırdığını bildirdi.
Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, “Ermenistan’ın birkaç yıldır yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, örgütün tüzüğü doğrultusunda oy hakkının elinden alınması önerildi ve bu yönde karar verildi” ifadelerini kullandı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Şubat 2024’te ülkesinin KGAÖ üyeliğini dondurduğunu duyurmuştu. Paşinyan, bu karara gerekçe olarak Dağlık Karabağ’daki çatışmayı göstermişti.
Örgütün en az iki üyesinin Azerbaycan’ın Ermenistan’la savaşa hazırlanmasına yardımcı olduğunu öne süren Paşinyan, bu ülkelerin “Erivan’a yardım ediyormuş gibi yaptığını” savunmuştu.
Söz konusu ülkelerin isimlerini açıklamayan Paşinyan, o dönemdeki askeri harekatların Ermenistan’ın bağımsızlığını ortadan kaldırmayı amaçladığını iddia etmişti.