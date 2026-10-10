https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/ankarada-okula-silahli-saldiri-gece-ates-acan-5-supheli-tutuklandi-1109437615.html

Ankara'da okula silahlı saldırı: Gece ateş açan 5 şüpheli tutuklandı

Ankara'da okula silahlı saldırı: Gece ateş açan 5 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir okulun kapısına gece saatlerinde silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T09:18+0300

2026-10-10T09:18+0300

2026-10-10T09:18+0300

türki̇ye

ankara

okul

saldırı

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Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir okulda meydana geldi.Gece saatlerinde okula silahla ateş açılmasının ardından okulun kapısına 4 kurşunun isabet ettiği ve yerde boş kovanların bulunduğu fark edildi.Durumun bildirilmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayın aydınlatılması için kapsamlı çalışma başlatıldı.Kamera görüntüleri ve araç hareketleri incelendiPolis ekipleri, saldırının öncesine ve sonrasına ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.Soruşturma kapsamında araç hareketleri, kullanılan güzergahlar ve sahada elde edilen bilgiler değerlendirildi.Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen kişilerin kimlikleri ile olayda kullanılan araç ve silah bağlantıları tespit edildi.Silahlı saldırıyla bağlantılı 5 şüpheli yakalandıYürütülen çalışmaların ardından saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen B.T, H.D, M.A.K, G.Ç. ve S.M. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.5 şüpheli tutuklandı, silah çatıda bulunduAdliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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ankara, okul, saldırı