https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/oyuncu-yilmaz-bayraktar-4-bin-250-liralik-kira-icin-ev-sahibiyle-davalik-oldu--1110256397.html
Oyuncu Yılmaz Bayraktar 4 bin 250 liralık kira için ev sahibiyle davalık oldu
Oyuncu Yılmaz Bayraktar 4 bin 250 liralık kira için ev sahibiyle davalık oldu
Sputnik Türkiye
Oyuncu Yılmaz Bayraktar, Beyoğlu'nda 4 bin 250 lira kira verdiği için ev sahibiyle davalık oldu. Mahkeme ev sahibinin artış talebini kabul etmedi. 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T14:05+0300
2026-11-11T14:05+0300
2026-11-11T14:05+0300
yaşam
vatanım sensin
kira artış oranı
kira anlaşmazlığı
kira davası
ev sahibi
yılmaz bayraktar
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Tatar Ramazan, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan oyuncu Yılmaz Bayraktar, ev sahibiyle davalık oldu. Beyoğlu'nda 6 yıldır oturduğu eve 4 bin 250 lira kira veren oyuncuya ev sahibi kira artırımı davası açtı. 6 katlık kira artışı talebiyle açılan davada mahkeme talebi kabul etmedi. Emsallerine göre çok düşük diyerek itiraz ettiSabah'ın haberine göre, Bayraktar, Beyoğlu'nda oturduğu dairesine Jörg S. ile kontrat yapıp 2021 yılında taşındı. Oyuncu Bayraktar 2024 yılına gelindiğinde 4 bin 250 bin TL ödediği kirasına ev sahibi itiraz etti. Kiranın 25 bin lira olmasını isteyen ev sahibi talebi kabul edilmeyince mahkemeye başvurdu ve kira uyarlama davası açtı. Jörg S., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, kiracısının evinde çok ucuza oturduğunu belirtti. Jörg S., evinin emsal dairelerle kıyaslandığında fiyatının çok alt seviyede kalması üzerine dava açma zorunluluğunun doğduğunu ifade etti.6 kat artış kabul görmediYılmaz Bayraktar'ın mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde ise zam artış oranının gerçekçi olmadığı kaydedilerek; kendisine yapılan zam oranının ödediği fiyatın 6 katı olduğunu ve talebi kabul etmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Duruşma geçtiğimiz günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Yapılan savunmaların ardından dosya karara bağlandı. Mahkeme Jörg S.'nin talebini reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261003/tum-kiracilari-ve-ev-sahiplerini-ilgilendiriyor-kira-tespit-davasi-5-yildan-once-acilabilecek-1109254747.html
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vatanım sensin, kira artış oranı, kira anlaşmazlığı, kira davası, ev sahibi , yılmaz bayraktar
vatanım sensin, kira artış oranı, kira anlaşmazlığı, kira davası, ev sahibi , yılmaz bayraktar
Oyuncu Yılmaz Bayraktar 4 bin 250 liralık kira için ev sahibiyle davalık oldu
Oyuncu Yılmaz Bayraktar, Beyoğlu'nda 4 bin 250 lira kira verdiği için ev sahibiyle davalık oldu. Mahkeme ev sahibinin artış talebini kabul etmedi.
Tatar Ramazan, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan oyuncu Yılmaz Bayraktar, ev sahibiyle davalık oldu. Beyoğlu'nda 6 yıldır oturduğu eve 4 bin 250 lira kira veren oyuncuya ev sahibi kira artırımı davası açtı. 6 katlık kira artışı talebiyle açılan davada mahkeme talebi kabul etmedi.
Emsallerine göre çok düşük diyerek itiraz etti
Sabah'ın haberine göre, Bayraktar, Beyoğlu'nda oturduğu dairesine Jörg S. ile kontrat yapıp 2021 yılında taşındı. Oyuncu Bayraktar 2024 yılına gelindiğinde 4 bin 250 bin TL ödediği kirasına ev sahibi itiraz etti. Kiranın 25 bin lira olmasını isteyen ev sahibi talebi kabul edilmeyince mahkemeye başvurdu ve kira uyarlama davası açtı.
Jörg S., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, kiracısının evinde çok ucuza oturduğunu belirtti. Jörg S., evinin emsal dairelerle kıyaslandığında fiyatının çok alt seviyede kalması üzerine dava açma zorunluluğunun doğduğunu ifade etti.
6 kat artış kabul görmedi
Yılmaz Bayraktar'ın mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde ise zam artış oranının gerçekçi olmadığı kaydedilerek; kendisine yapılan zam oranının ödediği fiyatın 6 katı olduğunu ve talebi kabul etmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Duruşma geçtiğimiz günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Yapılan savunmaların ardından dosya karara bağlandı. Mahkeme Jörg S.'nin talebini reddetti.