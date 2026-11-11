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Okullarda ara tatil başlıyor: Son ders zili cuma çalacak
Okullarda ara tatil başlıyor: Son ders zili cuma çalacak
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2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, 13 Kasım Cuma günü son derslerine girecek. Hafta sonlarıyla... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T08:19+0300
2026-11-11T08:19+0300
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milli eğitim bakanlığı (meb)
ara tatil
öğrenci
okul
öğretmen
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 13 Kasım Cuma günü ilk ara tatil öncesindeki son derslerine girecek. Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci, hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatil dönemine başlayacak.Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler 14-22 Kasım tarihleri arasında 9 gün boyunca okula gitmeyecek. Dersler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak.Kasım ara tatili kaç gün sürecek?MEB'in açıkladığı takvime göre Kasım ara tatili, resmî olarak 5 iş günü sürecek. Ancak 14-15 Kasım ve 21-22 Kasım hafta sonlarının da eklenmesiyle tatil süresi toplam 9 güne ulaşacak.Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından tatile çıkacak. 23 Kasım Pazartesi günü ise eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.Öğretmenler ara tatilde ne yapacak?Öğrencilerin tatilde olduğu dönemde öğretmenler için mesleki çalışma programı uygulanacak.Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemesine göre öğretmenlerin 16-20 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışmaları uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek. Eğitim içeriklerine Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden erişilebilecek.Sömestr tatili ne zaman başlayacak?2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.Öğrenciler, 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatilinin ardından 8 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.Eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.
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milli eğitim bakanlığı (meb), ara tatil, öğrenci, okul, öğretmen
milli eğitim bakanlığı (meb), ara tatil, öğrenci, okul, öğretmen

Okullarda ara tatil başlıyor: Son ders zili cuma çalacak

08:19 11.11.2026
© AADers okul öğrenci
Ders okul öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© AA
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2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, 13 Kasım Cuma günü son derslerine girecek. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek tatilin ardından okullar 23 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 13 Kasım Cuma günü ilk ara tatil öncesindeki son derslerine girecek. Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci, hafta sonuyla birlikte 9 günlük tatil dönemine başlayacak.
Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler 14-22 Kasım tarihleri arasında 9 gün boyunca okula gitmeyecek. Dersler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Kasım ara tatili kaç gün sürecek?

MEB'in açıkladığı takvime göre Kasım ara tatili, resmî olarak 5 iş günü sürecek. Ancak 14-15 Kasım ve 21-22 Kasım hafta sonlarının da eklenmesiyle tatil süresi toplam 9 güne ulaşacak.
Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından tatile çıkacak. 23 Kasım Pazartesi günü ise eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.

Öğretmenler ara tatilde ne yapacak?

Öğrencilerin tatilde olduğu dönemde öğretmenler için mesleki çalışma programı uygulanacak.
Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemesine göre öğretmenlerin 16-20 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışmaları uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek. Eğitim içeriklerine Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden erişilebilecek.

Sömestr tatili ne zaman başlayacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatilinin ardından 8 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.
Eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.
MEB 2026-2027 tatil takvimi

Tarih

Eğitim takvimi

13 Kasım 2026

Ara tatil öncesi son ders günü

16-20 Kasım 2026

Birinci ara tatil

23 Kasım 2026

Okullar yeniden açılıyor

22 Ocak 2027

Birinci dönem sona eriyor

25 Ocak-5 Şubat 2027

Yarıyıl tatili

8 Şubat 2027

İkinci dönem başlıyor

8-12 Mart 2027

İkinci ara tatil

25 Haziran 2027

Okullar kapanıyor

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