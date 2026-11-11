https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/netanyahudan-trump-ile-celisen-aciklama-israil-abd-askeri-yardimini-kademeli-olarak-sonlandiracak-1110278441.html

Netanyahu'dan Trump ile çelişen açıklama: İsrail, ABD askeri yardımını kademeli olarak sonlandıracak

Netanyahu'dan Trump ile çelişen açıklama: İsrail, ABD askeri yardımını kademeli olarak sonlandıracak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'e yönelik Amerikan askeri yardımının bu yıl sona ereceğini açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T19:13+0300

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benyamin netanyahu

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donald trump

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e yönelik askeri yardımın sona ereceğine ilişkin açıklamasından bu yana konuya ilişkin ikinci açıklamasını yaptı. Açıklamada, İsrail'in ABD'den aldığı askeri yardımı kademeli olarak sonlandırmayı hedeflediği belirtildi.Trump'ın duyurduğu takvimden farklıAçıklamada, "Aradan 30 yıl geçtikten sonra Başbakan Netanyahu, İsrail ekonomisinin Amerikan askeri yardımını da kademeli olarak sonlandırabilecek kadar güçlü olduğunu söyledi" denildi.Netanyahu'nun ofisi, yardımların azaltılmasını iki liderin ortak adımı olarak sunarken, İsrail başbakanının daha önceki açıklamalarının Trump'ın duyurduğu takvimden farklı olduğuna dikkat çekildi. Netanyahu, ABD'nin İsrail'e askeri yardımını gelecek 10 yıl içinde aşamalı olarak sona erdirmekten söz ederken Trump, yardımın bu yıl kesileceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/trumptan-israil-karari-yillik-4-milyar-dolarlik-askeri-yardim-kesiliyor-1110077772.html

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