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Netanyahu'dan Trump ile çelişen açıklama: İsrail, ABD askeri yardımını kademeli olarak sonlandıracak
Netanyahu'dan Trump ile çelişen açıklama: İsrail, ABD askeri yardımını kademeli olarak sonlandıracak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'e yönelik Amerikan askeri yardımının bu yıl sona ereceğini açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T19:13+0300
2026-11-11T19:13+0300
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benyamin netanyahu
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e yönelik askeri yardımın sona ereceğine ilişkin açıklamasından bu yana konuya ilişkin ikinci açıklamasını yaptı. Açıklamada, İsrail'in ABD'den aldığı askeri yardımı kademeli olarak sonlandırmayı hedeflediği belirtildi.Trump'ın duyurduğu takvimden farklıAçıklamada, "Aradan 30 yıl geçtikten sonra Başbakan Netanyahu, İsrail ekonomisinin Amerikan askeri yardımını da kademeli olarak sonlandırabilecek kadar güçlü olduğunu söyledi" denildi.Netanyahu'nun ofisi, yardımların azaltılmasını iki liderin ortak adımı olarak sunarken, İsrail başbakanının daha önceki açıklamalarının Trump'ın duyurduğu takvimden farklı olduğuna dikkat çekildi. Netanyahu, ABD'nin İsrail'e askeri yardımını gelecek 10 yıl içinde aşamalı olarak sona erdirmekten söz ederken Trump, yardımın bu yıl kesileceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/trumptan-israil-karari-yillik-4-milyar-dolarlik-askeri-yardim-kesiliyor-1110077772.html
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benyamin netanyahu, i̇srail, abd, donald trump
benyamin netanyahu, i̇srail, abd, donald trump

Netanyahu'dan Trump ile çelişen açıklama: İsrail, ABD askeri yardımını kademeli olarak sonlandıracak

19:13 11.11.2026
© AP Photo / Ronen ZvulunBenjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© AP Photo / Ronen Zvulun
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'e yönelik Amerikan askeri yardımının bu yıl sona ereceğini açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden farklı bir açıklama geldi. Netanyahu'nun ofisi, İsrail'in Washington'dan aldığı askeri yardımı "kademeli olarak aşamalı biçimde sonlandıracağını" bildirdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e yönelik askeri yardımın sona ereceğine ilişkin açıklamasından bu yana konuya ilişkin ikinci açıklamasını yaptı. Açıklamada, İsrail'in ABD'den aldığı askeri yardımı kademeli olarak sonlandırmayı hedeflediği belirtildi.
Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "1996 yılında Başbakan Binyamin Netanyahu, 1.2 milyar dolar seviyesindeki Amerikan ekonomik yardımını kademeli olarak sonlandıracaklarını söylemişti. Bu taahhüdünü yerine getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın duyurduğu takvimden farklı

Açıklamada, "Aradan 30 yıl geçtikten sonra Başbakan Netanyahu, İsrail ekonomisinin Amerikan askeri yardımını da kademeli olarak sonlandırabilecek kadar güçlü olduğunu söyledi" denildi.
Netanyahu'nun ofisi, yardımların azaltılmasını iki liderin ortak adımı olarak sunarken, İsrail başbakanının daha önceki açıklamalarının Trump'ın duyurduğu takvimden farklı olduğuna dikkat çekildi. Netanyahu, ABD'nin İsrail'e askeri yardımını gelecek 10 yıl içinde aşamalı olarak sona erdirmekten söz ederken Trump, yardımın bu yıl kesileceğini açıklamıştı.
İsrail Başbakanlık Ofisi açıklamasında, "Bugün İsrail güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye sahip. İsrail ve ABD, yardımdan ortaklığa geçiş yönünde önemli bir adım atıyor" ifadelerine yer verildi.
Trump Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2026
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Trump'tan İsrail kararı: Yıllık 4 milyar dolarlık askeri yardım kesiliyor
3 Kasım, 17:01
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