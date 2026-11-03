https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/trumptan-israil-karari-yillik-4-milyar-dolarlik-askeri-yardim-kesiliyor-1110077772.html
Trump'tan İsrail kararı: Yıllık 4 milyar dolarlık askeri yardım kesiliyor
Trump'tan İsrail kararı: Yıllık 4 milyar dolarlık askeri yardım kesiliyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e her yıl sağlanan yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardımın 2026 sonunda durdurulacağını açıkladı. İsrail Başbakanı Benyamin... 03.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-03T17:01+0300
2026-11-03T17:01+0300
2026-11-03T17:01+0300
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silah yardımı
abd ara seçimleri
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ABD'nin İsrail'e yıllardır sağladığı milyarlarca dolarlık askeri destekte yeni bir döneme giriliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e yapılan yıllık ödemelerin 2026 sonunda sona ereceğini duyurdu.Fox News kanalına konuşan Trump, kararın yeni alınmadığını, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile aylar önce bu konuda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.İsrail'in artık Washington'ın düzenli mali desteğine ihtiyaç duymadığını savunan Trump, iki ülke arasındaki askeri yardımlara ilişkin anlaşmayı şu sözlerle anlattı:Trump, askeri yardımların kesilmesinin İsrail'e desteğin tamamen sona ermesi anlamına gelmediğini belirterek gerektiğinde yardım sağlamaya devam edebileceklerini ifade etti.ABD Başkanı ayrıca, bazı Demokrat Partili ve sol görüşlü siyasetçilerin İsrail'e aktarılan Amerikan kaynaklarını Cumhuriyetçilere yönelik siyasi eleştirilerinde kullandığını ileri sürdü.Trump'ın açıklaması, 3 Kasım 2026'da düzenlenen ABD ara seçimleriyle aynı güne denk geldi.Ara seçimlerde Temsilciler Meclisinin 435 sandalyesinin tamamı ve Senatonun yaklaşık üçte biri için oylama yapılıyor.Ancak Trump, yardımların durdurulması kararının doğrudan ara seçimlerle bağlantılı olduğunu belirtmedi.ABD'nin İsrail'e askeri desteğiABD, İsrail'in en büyük askeri destekçilerinden biri konumunda bulunuyor.İki ülke arasında 2016'da imzalanan ve 2019–2028 dönemini kapsayan mutabakat kapsamında Washington, İsrail'e 10 yılda toplam 38 milyar dolar askeri destek sağlamayı taahhüt etmişti.Bu çerçevede yıllık 3.3 milyar dolar yabancı askeri finansman ve 500 milyon dolar füze savunma programları için kaynak ayrılması öngörülüyor.Trump'ın açıkladığı kararın mevcut yardım anlaşmasının uygulanmasını nasıl etkileyeceğine ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/abdde-ara-secimler-oncesi-senaryolar-kongredeki-olasi-degisim-trumpin-dis-politikasini-1110074343.html
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abd, donald trump, i̇srail, silah yardımı, abd ara seçimleri
abd, donald trump, i̇srail, silah yardımı, abd ara seçimleri
Trump'tan İsrail kararı: Yıllık 4 milyar dolarlık askeri yardım kesiliyor
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e her yıl sağlanan yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardımın 2026 sonunda durdurulacağını açıkladı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile aylar önce anlaştıklarını belirten Trump, ihtiyaç duyulması halinde İsrail'e yardım etmeyi sürdüreceklerini söyledi.
ABD'nin İsrail'e yıllardır sağladığı milyarlarca dolarlık askeri destekte yeni bir döneme giriliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e yapılan yıllık ödemelerin 2026 sonunda sona ereceğini duyurdu.
Fox News kanalına konuşan Trump, kararın yeni alınmadığını, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile aylar önce bu konuda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
İsrail'in artık Washington'ın düzenli mali desteğine ihtiyaç duymadığını savunan Trump, iki ülke arasındaki askeri yardımlara ilişkin anlaşmayı şu sözlerle anlattı:
İsrail'e her yıl 4 milyar dolar yardım yapıyoruz. Ancak Netanyahu ile aylar önce bu yardımı durdurma konusunda anlaştık. Bu yılın sonundan itibaren İsrail'e artık ödeme yapmayacağız. Ancak ihtiyaç duyarlarsa İsrail'e yardım edeceğiz.
Trump, askeri yardımların kesilmesinin İsrail'e desteğin tamamen sona ermesi anlamına gelmediğini belirterek gerektiğinde yardım sağlamaya devam edebileceklerini ifade etti.
ABD Başkanı ayrıca, bazı Demokrat Partili ve sol görüşlü siyasetçilerin İsrail'e aktarılan Amerikan kaynaklarını Cumhuriyetçilere yönelik siyasi eleştirilerinde kullandığını ileri sürdü.
Trump'ın açıklaması, 3 Kasım 2026'da düzenlenen ABD ara seçimleriyle aynı güne denk geldi.
Ara seçimlerde Temsilciler Meclisinin 435 sandalyesinin tamamı ve Senatonun yaklaşık üçte biri için oylama yapılıyor.
Ancak Trump, yardımların durdurulması kararının doğrudan ara seçimlerle bağlantılı olduğunu belirtmedi.
ABD'nin İsrail'e askeri desteği
ABD, İsrail'in en büyük askeri destekçilerinden biri konumunda bulunuyor.
İki ülke arasında 2016'da imzalanan ve 2019–2028 dönemini kapsayan mutabakat kapsamında Washington, İsrail'e 10 yılda toplam 38 milyar dolar askeri destek sağlamayı taahhüt etmişti.
Bu çerçevede yıllık 3.3 milyar dolar yabancı askeri finansman ve 500 milyon dolar füze savunma programları için kaynak ayrılması öngörülüyor.
Trump'ın açıkladığı kararın mevcut yardım anlaşmasının uygulanmasını nasıl etkileyeceğine ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.