https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/nasadan-yeni-olcum-ozon-deligi-son-10-yilin-rekor-seviyesine-ulasti-1110276424.html

NASA'dan yeni ölçüm: Ozon deliği son 10 yılın rekor seviyesine ulaştı

NASA'dan yeni ölçüm: Ozon deliği son 10 yılın rekor seviyesine ulaştı

Sputnik Türkiye

Antarktika üzerindeki ozon tabakasında oluşan delik, 2026'da 27.1 milyon kilometrekareye ulaşarak son 10 yılın en büyük seviyesini gördü. Bilim insanları... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T18:33+0300

2026-11-11T18:33+0300

2026-11-11T18:33+0300

yaşam

antarktika

nasa

montreal protokolü

abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa)

ozon

ozon deliği

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Antarktika üzerindeki ozon tabakasında oluşan deliğin 2026 yılında son 10 yılın en büyük boyutuna ulaştığını açıkladı. Araştırmacılar, bu büyümenin bölgedeki olağan dışı hava koşullarından kaynaklandığını, ancak ozon tabakasındaki uzun vadeli iyileşmenin sürdüğünü bildirdi.Bilim insanlarının ölçümlerine göre Güneş'ten gelen zararlı morötesi ışınların önemli bir bölümünü engelleyerek Dünya'daki yaşamı koruyan ozon deliği, 18 Eylül'de 27.1 milyon kilometrekareye ulaşarak yılın en geniş alanını kapladı. Bu büyüklük, 2000 yılında kaydedilen en büyük ozon deliğinin yaklaşık yüzde 90'ına karşılık geliyor.Ozon deliği, 2026 yılında mevsim boyunca kapladığı ortalama alan bakımından 48 yıllık gözlem tarihinin en büyük yedinci deliği olarak kayıtlara geçti.Güçlü kutup girdabı ozon deliğini genişlettiBilim insanlarına göre büyümenin başlıca nedeni, Antarktika üzerinde oluşan ve 'kutup girdabı' olarak adlandırılan güçlü hava akımı oldu.Normalden daha güçlü olan bu rüzgar sistemi, bölgedeki soğuk havanın uzun süre dağılmasını engelledi. Böylece ozon tabakasına zarar veren kimyasal tepkimeler daha geniş bir alanda etkili oldu.NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi ozon araştırma ekibinin uzun yıllar yöneticiliğini yapan, Maryland Üniversitesinden kıdemli bilim insanı Paul Newman, ozon deliğinin son yıllarda mevsim içinde daha geç oluşmasının iyileşme işareti olduğunu belirtti.NOAA Kimyasal Bilimler Laboratuvarından araştırmacı Amy Butler ise ağustos ve eylül aylarında kutup girdabını normalde zayıflatan hava hareketlerinin etkisiz kaldığını, bunun da ozon kaybına uygun koşulların daha geniş bir alana yayılmasına yol açtığını açıkladı.2070'li yıllarda iyileşmesi bekleniyorNASA ve NOAA araştırmacıları, ozon deliğinin bu yıl genişlemesine rağmen Dünya'nın koruyucu ozon tabakasının iyileşmeye devam ettiğini vurguladı.Bilim insanlarına göre 1987 yılında kabul edilen Montreal Protokolü kapsamında ozon tabakasına zarar veren kimyasalların kullanımının azaltılması, deliğin daha fazla büyümesini önledi.Paul Newman, söz konusu kimyasalların atmosferde 2000 yılındaki kadar yoğun olması durumunda, 2026'daki ozon deliğinin yaklaşık 3.5 milyon kilometrekare daha büyük olabileceğini belirtti.NOAA Küresel İzleme Laboratuvarından kıdemli bilim insanı Stephen Montzka, Antarktika üzerindeki atmosferde ozona zarar veren kimyasallardan kaynaklanan klor miktarının, 1980'lerdeki en yüksek seviyesine kıyasla yaklaşık üçte bir oranında azaldığını açıkladı.Araştırmacılar, bu maddelerin atmosferde onlarca yıl kalabilmesi nedeniyle iyileşmenin uzun sürdüğünü belirtiyor.NASA ve NOAA'nın değerlendirmelerine göre Antarktika üzerindeki ozon deliğinin 2070'li yıllarda iyileşmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/nasadan-yeni-is-ilani-aya-ve-marsa-gidecek-astronot-araniyor-1110243413.html

antarktika

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antarktika, nasa, montreal protokolü, abd ulusal okyanus ve atmosfer i̇daresi (noaa), ozon, ozon deliği