https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/nasadan-yeni-is-ilani-aya-ve-marsa-gidecek-astronot-araniyor-1110243413.html

NASA'dan yeni iş ilanı: Ay'a ve Mars'a gidecek astronot aranıyor

NASA'dan yeni iş ilanı: Ay'a ve Mars'a gidecek astronot aranıyor

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a yönelik uzun vadeli görevlerde ve gelecekteki Mars yolculuklarında görev alacak yeni astronot adayları arıyor.

2026-11-10T17:11+0300

2026-11-10T17:11+0300

2026-11-10T17:11+0300

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NASA, Ay görevlerini genişletmek ve gelecekte Mars'a insan göndermeye yönelik çalışmalarını desteklemek amacıyla yeni bir astronot alım süreci başlattı.Uzay ajansı, yeni nesil astronotların yalnızca uzay uçuşlarında değil, Ay'da araştırma yürütülmesi, yaşam ve çalışma koşullarının oluşturulması ve gelecekteki gezegenler arası görevler için gerekli sistemlerin geliştirilmesinde de görev almasını hedefliyor.Hangi şartları arıyorlar?Astronot olmak isteyen adayların öncelikle bilim veya benzeri alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olması gerekiyor. Bunun yanı sıra en az üç yıllık mesleki deneyim ya da en az 750 saatlik uçuş eğitimi şartı aranıyor.Başvuru sürecinde fiziksel yeterlilik de değerlendirilecek. Adayların bir fiziksel uygunluk testinden geçmesi ve güçlü liderlik, ekip çalışması ve iletişim becerileri göstermesi bekleniyor.Ancak ABD dışındaki uzay meraklıları için önemli bir engel bulunuyor: NASA'nın astronot programına yalnızca ABD vatandaşları başvurabiliyor.NASA: Tipik bir astronot profili yokNASA, yeni astronot alımını sosyal medyada "The Universe is Calling" (Evren Çağırıyor) sloganıyla duyurduğu bir tanıtım videosuyla duyurdu.Videoda astronot kıyafetleri içindeki kadın ve erkeklere yer verilirken, "Baskı altında başarılı oluyorsan ve tarihe geçmek istiyorsan NASA seni istiyor" mesajı veriliyor. Kurum ayrıca tek bir tipik astronot profilinin bulunmadığını vurguluyor.NASA'nın şu anda 32 aktif astronotu bulunuyor. Bir önceki alım süreci, programa kabul edilmenin ne kadar zor olduğunu ortaya koymuştu, 2025 yılında 8 bini aşkın başvuru arasından yalnızca 10 aday seçilmişti.2016'daki başvuru döneminde ise NASA'ya 18 binden fazla başvuru yapılmıştı. Kurum, bugüne kadar yaklaşık 370 kişiyi astronot olarak seçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/roscosmos-ve-nasa-uuinin-gorev-suresini-2030a-kadar-uzatma-konusunda-anlasti-1107254814.html

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