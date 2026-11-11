https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/metro-insaatinda-korkutan-kaza-vinc-devrildi-1110259519.html

Metro inşaatında korkutan kaza: Vinç devrildi

Metro inşaatında korkutan kaza: Vinç devrildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Göztepe-Ümraniye Metro Hattı şantiyesinde vinç devrildi. Yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı. 11.11.2026, Sputnik Türkiye

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i̇stanbul

metro hattı

vinç kazası

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Göztepe-Ümraniye Metro Hattı'nın şantiye sahasında vincin devrilmesi sonucu yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı. Devrilen vinç nedeniyle şantiyenin bariyerleri ve yol kenarındaki demir korkuluklarda kırıldı. Vinç bir anda devrildiElmalıkent Mahallesi'nde, "M12 Göztepe-Ümraniye Metro Hattı" şantiyesindeki kamyon üstü vinç henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Bu sırada kabinde bulunan operatör İbrahim Halil K. vinçten atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İbrahim Halil K'nin sağlık ekiplerince yapılan kontroller sonucunda genel durumunun iyi olduğu tespit edildi.Vinç operatörü, tedbiren Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ve zabıta ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Devrilen vinç nedeniyle şantiyenin bariyerleri ile yol kenarındaki demir korkulukların kırıldığı görüldü.

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i̇stanbul, metro hattı, vinç kazası