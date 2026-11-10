https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/istanbullular-dikkat-kadikoyde-d-100-edirne-istikameti-kapatilacak--1110245297.html
İstanbullular dikkat: Kadıköy'de D-100 Edirne istikameti kapatılacak
İstanbullular dikkat: Kadıköy'de D-100 Edirne istikameti kapatılacak
Sputnik Türkiye
Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle Edirne istikametine olan yol iki gece trafiğe kapatılacak. 10.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-10T17:52+0300
2026-11-10T17:52+0300
2026-11-10T17:52+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
d-100 kara yolu
bostancı köprüsü
kapalı yollar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/19/1109027814_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e1b120b921164f0f12169181a79c6991.jpg
Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'ndeki çalışmalar kapsamında, bugünden itibaren Edirne istikameti 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak, araç geçişleri yan yoldan sağlanacak. Öte yandan Göztepe Köprüsü'nde yapılacak çalışmalar kapsamında, 14-22 Kasım tarihleri arasında D-100 kara yolunun her iki yöndeki sol şeritleri geçici olarak trafiğe kapatılacak.Yol, hangi saatler arasında trafiğe kapalı?İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'nde montaj ve boyama çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, D-100 Edirne istikameti bugünden itibaren iki gün süreyle 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.Araç geçişleri ise Edirne yönündeki yan yoldan sağlanacak.14-22 Kasım'da hangi yol kapanıyor?Öte yandan Göztepe Köprüsü'nde yapılacak çalışmalar kapsamında, 14-22 Kasım tarihleri arasında D-100 kara yolunun her iki yöndeki sol şeritleri geçici olarak trafiğe kapatılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/istanbullular-dikkat-bakirkoy-yolu-15-gun-kapali--1110099663.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/19/1109027814_15:0:915:675_1920x0_80_0_0_94f0cd1db0a1a64d72c2fc6b91bbd239.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), d-100 kara yolu, bostancı köprüsü, kapalı yollar
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), d-100 kara yolu, bostancı köprüsü, kapalı yollar
İstanbullular dikkat: Kadıköy'de D-100 Edirne istikameti kapatılacak
Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle Edirne istikametine olan yol iki gece trafiğe kapatılacak.
Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'ndeki çalışmalar kapsamında, bugünden itibaren Edirne istikameti 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak, araç geçişleri yan yoldan sağlanacak. Öte yandan Göztepe Köprüsü'nde yapılacak çalışmalar kapsamında, 14-22 Kasım tarihleri arasında D-100 kara yolunun her iki yöndeki sol şeritleri geçici olarak trafiğe kapatılacak.
Yol, hangi saatler arasında trafiğe kapalı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'nde montaj ve boyama çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, D-100 Edirne istikameti bugünden itibaren iki gün süreyle 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.
Araç geçişleri ise Edirne yönündeki yan yoldan sağlanacak.
14-22 Kasım'da hangi yol kapanıyor?
Öte yandan Göztepe Köprüsü'nde yapılacak çalışmalar kapsamında, 14-22 Kasım tarihleri arasında D-100 kara yolunun her iki yöndeki sol şeritleri geçici olarak trafiğe kapatılacak.