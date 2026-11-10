https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/istanbullular-dikkat-kadikoyde-d-100-edirne-istikameti-kapatilacak--1110245297.html

İstanbullular dikkat: Kadıköy'de D-100 Edirne istikameti kapatılacak

İstanbullular dikkat: Kadıköy'de D-100 Edirne istikameti kapatılacak

Sputnik Türkiye

Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'ndeki çalışmalar nedeniyle Edirne istikametine olan yol iki gece trafiğe kapatılacak. 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T17:52+0300

2026-11-10T17:52+0300

2026-11-10T17:52+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

d-100 kara yolu

bostancı köprüsü

kapalı yollar

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Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'ndeki çalışmalar kapsamında, bugünden itibaren Edirne istikameti 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak, araç geçişleri yan yoldan sağlanacak. Öte yandan Göztepe Köprüsü'nde yapılacak çalışmalar kapsamında, 14-22 Kasım tarihleri arasında D-100 kara yolunun her iki yöndeki sol şeritleri geçici olarak trafiğe kapatılacak.Yol, hangi saatler arasında trafiğe kapalı?İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'nde montaj ve boyama çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, D-100 Edirne istikameti bugünden itibaren iki gün süreyle 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.Araç geçişleri ise Edirne yönündeki yan yoldan sağlanacak.14-22 Kasım'da hangi yol kapanıyor?Öte yandan Göztepe Köprüsü'nde yapılacak çalışmalar kapsamında, 14-22 Kasım tarihleri arasında D-100 kara yolunun her iki yöndeki sol şeritleri geçici olarak trafiğe kapatılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261104/istanbullular-dikkat-bakirkoy-yolu-15-gun-kapali--1110099663.html

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), d-100 kara yolu, bostancı köprüsü, kapalı yollar