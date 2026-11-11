https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/meteorolojiden-son-dakika-saatli-uyari-bugun-hava-degisiyor-kuvvetli-saganak-geliyor-1110252159.html

Meteoroloji'den son dakika, saatli uyarı: Bugün hava değişiyor, kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den son dakika, saatli uyarı: Bugün hava değişiyor, kuvvetli sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Kasım Çarşamba günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul dahil çok sayıda ilde sağanak yağış beklenirken... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T07:19+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede yerel yağmur ve sağanak yağış beklenirken, bazı illerde sis ve pus nedeniyle görüş mesafesi azalabilecek.Yağışların özellikle Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması, buna rağmen ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.Meteorolojiden Edremit için kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam saatlerinden itibaren yağışlar şiddetini artırabilecek. Yer yer kuvvetli olması beklenen sağanak nedeniyle su baskını, yerel taşkınlar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.Öte yandan Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Özellikle görüş mesafesinin azalabileceği güzergâhlarda sürücülerin tedbirli olması önem taşıyor.İstanbul'da hava nasıl olacak?İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda yerel yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Kentte en yüksek hava sıcaklığının 19 derece olması öngörülüyor.Marmara'nın diğer illerinde de yağışlı hava etkisini gösterecek. Kırklareli'nde öğleden sonra, Bursa'da akşam saatlerinde, Çanakkale'de ise gün içinde yağmur ve sağanak bekleniyor.İzmir ve Ege'de sağanak yağış bekleniyorEge Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Kıyı Ege genelinde aralıklı sağanak yağış görülürken Manisa, Denizli ve Uşak'ta öğle saatlerinden itibaren yerel yağışlar etkili olacak.İzmir'de gün boyunca aralıklı sağanak beklenirken sıcaklık 21 dereceye ulaşacak. Muğla'da öğleden itibaren yağış etkili olacak ve sıcaklık 17 derece civarında seyredecek.Akdeniz'de yağış hangi illerde görülecek?Akdeniz Bölgesi'nde genel olarak parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Antalya'nın doğu kıyı kesimlerinde öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak yağış görülecek. Burdur'un batısında ise akşam ve gece saatlerinde yerel yağmur ve sağanak etkili olacak.Adana ve Hatay'da parçalı bulutlu hava öngörülürken, Göller Yöresi'nde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Ankara'da sıcaklık 10 dereceye düşüyorİç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülmesi beklenirken yağış tahmin edilmiyor.Başkent Ankara'da en yüksek sıcaklığın 10 derece olması öngörülüyor. Eskişehir'de 12, Konya'da 13 ve Çankırı'da 11 derece bekleniyor.Karadeniz'de yağış akşam saatlerinde başlayacakBatı Karadeniz'de yağışların farklı saatlerde etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Sinop'ta, akşam saatlerinden itibaren Düzce ve Zonguldak'ta, gece saatlerinde ise Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel yağmur ve sağanak görülecek.Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hâkim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis beklenirken Samsun'da 17, Trabzon ve Rize'de 15 derece ölçülmesi öngörülüyor.Doğu Anadolu'da sıcaklık 5 dereceye kadar düşecekDoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülebilecek.Erzurum ve Kars'ta en yüksek sıcaklığın 5 derece olması beklenirken Van'da 7, Malatya'da 12 derece tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise parçalı bulutlu hava etkili olacak. Diyarbakır'da 14, Mardin'de 11, Siirt'te 13 ve Şanlıurfa'da 16 derece bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilecek.Denizlerde fırtına beklenmiyorMeteoroloji'nin paylaşılan deniz tahminine göre Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklenmiyor. Bununla birlikte Ege Denizi'nde dalga yüksekliğinin yer yer 2,5 metreye, Marmara'nın doğusunda ise 2 metreye ulaşabileceği öngörülüyor.Karadeniz'in batı ve orta kesimlerinde akşam ve gece saatlerinde sağanak yağış beklenirken Ege'de aralıklı sağanak, Akdeniz'de ise yer yer gök gürültülü sağanak görülebilecek.

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