https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/merkez-bankasi-yilin-son-enflasyon-tahminini-aciklayacak-1110253083.html

Merkez Bankası yılın son enflasyon tahminini açıklayacak

Merkez Bankası yılın son enflasyon tahminini açıklayacak

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının son Enflasyon Raporu'nu yarın açıklayacak. Başkan Fatih Karahan'ın sunacağı raporda, daha önce yüzde... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T07:33+0300

2026-11-11T07:33+0300

2026-11-11T07:33+0300

ekonomi̇

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

türkiye cumhuriyet merkez bankası

fatih karahan

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın dördüncü ve son Enflasyon Raporu'nu 12 Kasım Perşembe günü kamuoyuyla paylaşacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda 2026 yılına ilişkin son enflasyon tahminlerini açıklayacak. Ekonomi yönetiminin 2027 ve 2028 yıllarına yönelik beklentileri de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.Merkez Bankası, ağustos ayında yayımladığı üçüncü Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltmişti. Yarın açıklanacak raporda bu tahminin korunup korunmayacağı, enflasyonla mücadele sürecine ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor.Merkez Bankası Enflasyon Raporu saat kaçta açıklanacak?TCMB'nin Enflasyon Raporu 2026-IV bilgilendirme toplantısı, 12 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.Toplantı programına göre Fatih Karahan, saat 10.30 ile 11.00 arasında raporun sunumunu yapacak. Ardından 11.00-11.30 saatleri arasında basın mensupları ve ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.Fiziki ortamda düzenlenecek toplantı, TCMB'nin resmî internet sitesi, X hesabı ve YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlanacak.Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28'e yükseltilmiştiMerkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 13 Ağustos'ta gerçekleştirilen üçüncü Enflasyon Raporu toplantısında 2026 yılına ilişkin tahminlerin yukarı yönlü güncellendiğini duyurmuştu.Karahan, yıl sonu enflasyon tahmininin 2 puan artırılarak yüzde 28'e çıkarıldığını açıklamıştı. Tahmin değişikliğinde enerji fiyatları, ithalat maliyetleri, gıda enflasyonu ve yönetilen fiyatlara ilişkin varsayımlardaki güncellemeler etkili olmuştu.TCMB Başkanı, aynı toplantıda enflasyonun 2027 sonunda yüzde 15'e, 2028 sonunda yüzde 9'a gerilemesini, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanmasını öngördüklerini belirtmişti.Ekim ayında enflasyon yüzde 29,77 olduTürkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,58 artarken yıllık enflasyon yüzde 29,77 olarak gerçekleşti.Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 1,65, yıllık ise yüzde 27,41 artış gösterdi.Ekim itibarıyla yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 30 seviyesine yakın seyretmesi, Merkez Bankasının yıl sonu tahminine ilişkin değerlendirmelerini daha da önemli hale getirdi.Gözler 2027 ve 2028 enflasyon beklentilerindeYılın son Enflasyon Raporu'nda yalnızca 2026 tahminleri değil, 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin enflasyon patikası da yakından izlenecek.Özellikle gıda ve enerji fiyatlarına ilişkin varsayımlar ile enflasyonun düşüş hızına yönelik değerlendirmeler, para politikasının gelecek dönem görünümü açısından önem taşıyor.Toplantıda ayrıca sıkı para politikası, iç talep, fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerine yönelik mesajların öne çıkması bekleniyor.Merkez Bankasının yeni tahminleri, fiyat istikrarına yönelik hedeflerin ne ölçüde korunduğunu ve enflasyonla mücadelede gelecek döneme ilişkin öngörülerin nasıl şekillendiğini ortaya koyacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/meteorolojiden-son-dakika-saatli-uyari-bugun-hava-degisiyor-kuvvetli-saganak-geliyor-1110252159.html

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türkiye cumhuriyet merkez bankası, fatih karahan