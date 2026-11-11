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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/merkez-bankasi-kredi-sinirlarini-yukseltti-1110281214.html
Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, ihtiyaç ve taşıt kredileri ile işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde büyüme sınırlarını yükseltti. 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T23:06+0300
2026-11-11T23:19+0300
ekonomi̇
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kredi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti.TCMB'den yapılan açıklamada, bankaların ve finansman şirketlerinin 1 yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verildiği bildirildi.İhtiyaç ve taşıt kredilerinde sınır yükseldiKredi büyüme sınırları da yeniden düzenlendi. Buna göre, tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3.5'e çıkarıldı.KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde yüzde 5 olan sınır yüzde 5.5'e, KOBİ dışı işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise yüzde 2 olan sınır yüzde 2.5'e yükseltildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/tcmbden-yil-sonuna-kadar-gecerli-yeni-kredi-duzenlemesi-1109849791.html
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merkez bankası, türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), nakit, nakit avans, nakit para, nakit sıkıntısı, kredi, kredi kartı limiti

Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti

23:06 11.11.2026 (güncellendi: 23:19 11.11.2026)
© Mustafa ÇiftçiMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© Mustafa Çiftçi
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Merkez Bankası, ihtiyaç ve taşıt kredileri ile işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde büyüme sınırlarını yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti.
TCMB'den yapılan açıklamada, bankaların ve finansman şirketlerinin 1 yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verildiği bildirildi.

İhtiyaç ve taşıt kredilerinde sınır yükseldi

Kredi büyüme sınırları da yeniden düzenlendi. Buna göre, tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3.5'e çıkarıldı.
KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde yüzde 5 olan sınır yüzde 5.5'e, KOBİ dışı işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise yüzde 2 olan sınır yüzde 2.5'e yükseltildi.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
EKONOMİ
TCMB’den yıl sonuna kadar geçerli yeni kredi düzenlemesi
26 Ekim, 10:26
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