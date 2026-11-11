https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/merkez-bankasi-kredi-sinirlarini-yukseltti-1110281214.html

Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti

Merkez Bankası kredi sınırlarını yükseltti

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası, ihtiyaç ve taşıt kredileri ile işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde büyüme sınırlarını yükseltti. 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T23:06+0300

2026-11-11T23:06+0300

2026-11-11T23:19+0300

ekonomi̇

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti.TCMB'den yapılan açıklamada, bankaların ve finansman şirketlerinin 1 yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verildiği bildirildi.İhtiyaç ve taşıt kredilerinde sınır yükseldiKredi büyüme sınırları da yeniden düzenlendi. Buna göre, tüketicilere kullandırılan ihtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3.5'e çıkarıldı.KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde yüzde 5 olan sınır yüzde 5.5'e, KOBİ dışı işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise yüzde 2 olan sınır yüzde 2.5'e yükseltildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/tcmbden-yil-sonuna-kadar-gecerli-yeni-kredi-duzenlemesi-1109849791.html

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