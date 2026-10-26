https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/tcmbden-yil-sonuna-kadar-gecerli-yeni-kredi-duzenlemesi-1109849791.html
TCMB’den yıl sonuna kadar geçerli yeni kredi düzenlemesi
TCMB’den yıl sonuna kadar geçerli yeni kredi düzenlemesi
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası ticari kredi büyüme sınırından istisna tutulan kredilere yönelik değişiklik yaptı. 26.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-26T10:26+0300
2026-10-26T10:26+0300
2026-10-26T10:26+0300
ekonomi̇
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
kredi
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TCMB'den özel sektör tahvil piyasasında likiditeyi destekleyici adım geldi.TCMB'den bankalara giden yazıya göre bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının yurt içinde Türk lirası cinsinden ihraç ettikleri borçlanma araçlarından yıl sonuna kadar itfası gelenlerin ödenmesi amacıyla kullandırılacak Türk lirası krediler, kredi büyüme sınırından istisna edildi.TCMB, düzenlemeyle makrofinansal istikrarı ve likidite yönetimini desteklemeyi amaçlıyor.Bu kapsamda kredi değerliliği yüksek ihraççıların banka finansmanına erişiminde kredi büyüme sınırları kaynaklı olası zorlanmanın önlenmesi ve ihraççıların likidite yönetiminin kolaylaştırılması hedeflenirken istisna, yıl sonuna kadar yapılacak itfaları kapsayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/gsb-burs-ve-ogrenim-kredisi-basvurulari-basladi-1109463565.html
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), kredi
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), kredi
TCMB’den yıl sonuna kadar geçerli yeni kredi düzenlemesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası ticari kredi büyüme sınırından istisna tutulan kredilere yönelik değişiklik yaptı.
TCMB'den özel sektör tahvil piyasasında likiditeyi destekleyici adım geldi.
TCMB'den bankalara giden yazıya göre bankalar dışındaki özel sektör kuruluşlarının yurt içinde Türk lirası cinsinden ihraç ettikleri borçlanma araçlarından yıl sonuna kadar itfası gelenlerin ödenmesi amacıyla kullandırılacak Türk lirası krediler, kredi büyüme sınırından istisna edildi.
TCMB, düzenlemeyle makrofinansal istikrarı ve likidite yönetimini desteklemeyi amaçlıyor.
Bu kapsamda kredi değerliliği yüksek ihraççıların banka finansmanına erişiminde kredi büyüme sınırları kaynaklı olası zorlanmanın önlenmesi ve ihraççıların likidite yönetiminin kolaylaştırılması hedeflenirken istisna, yıl sonuna kadar yapılacak itfaları kapsayacak.