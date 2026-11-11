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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/abu-dabideki-ukrayna-muzakereleri-sona-erdi-1110265309.html
Abu Dabi'deki Ukrayna müzakereleri sona erdi
Abu Dabi'deki Ukrayna müzakereleri sona erdi
Sputnik Türkiye
Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla Abu Dabi'de gerçekleştirilen müzakerelerin sona erdiği bildirildi. 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T13:27+0300
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ukrayna kri̇zi̇
abd
ukrayna
rusya
abu dabi
üçlü görüşmeler
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Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla Abu Dabi'de gerçekleştirilen müzakereler sona erdi.Görüşmelerin ikinci günü yaklaşık 2 saat sürdü.Dün yapılan görüşmeler 4 saatin biraz üzerinde sürmüştü. ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi ve damadı Jared Kushner, üçlü görüşmelerin ilk turunu yapıcı olarak nitelendirerek ilk sonuçların ABD tarafında iyimserlik yarattığını belirtmişti.Rusya heyetinin başkanı Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, görüşmenin başında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) misafirperverliği, ABD'ye de barışa yönelik çabaları için teşekkür etmişti.Medinskiy, müzakerelerin Rusya ve Ukrayna'yı barışa yaklaştıracağını umduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/abu-dabi-muzakerelerinin-2-gun-basladi-1110260735.html
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abd, ukrayna, rusya, abu dabi, üçlü görüşmeler
abd, ukrayna, rusya, abu dabi, üçlü görüşmeler

Abu Dabi'deki Ukrayna müzakereleri sona erdi

13:27 11.11.2026 (güncellendi: 13:31 11.11.2026)
abu dabi rusya abd ukrayna
abu dabi rusya abd ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
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Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla Abu Dabi'de gerçekleştirilen müzakerelerin sona erdiği bildirildi.
Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla Abu Dabi'de gerçekleştirilen müzakereler sona erdi.

Görüşmelerin ikinci günü yaklaşık 2 saat sürdü.

Dün yapılan görüşmeler 4 saatin biraz üzerinde sürmüştü. ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi ve damadı Jared Kushner, üçlü görüşmelerin ilk turunu yapıcı olarak nitelendirerek ilk sonuçların ABD tarafında iyimserlik yarattığını belirtmişti.

Rusya heyetinin başkanı Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, görüşmenin başında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) misafirperverliği, ABD'ye de barışa yönelik çabaları için teşekkür etmişti.

Medinskiy, müzakerelerin Rusya ve Ukrayna'yı barışa yaklaştıracağını umduğunu vurgulamıştı.
abu dabi rusya abd ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Abu Dabi müzakerelerinin 2. gün başladı
11:46
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