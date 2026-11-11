https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/abu-dabideki-ukrayna-muzakereleri-sona-erdi-1110265309.html

Abu Dabi'deki Ukrayna müzakereleri sona erdi

Abu Dabi'deki Ukrayna müzakereleri sona erdi

Sputnik Türkiye

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla Abu Dabi'de gerçekleştirilen müzakerelerin sona erdiği bildirildi. 11.11.2026, Sputnik Türkiye

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rusya

abu dabi

üçlü görüşmeler

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Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Ukrayna krizine çözüm bulmak amacıyla Abu Dabi'de gerçekleştirilen müzakereler sona erdi.Görüşmelerin ikinci günü yaklaşık 2 saat sürdü.Dün yapılan görüşmeler 4 saatin biraz üzerinde sürmüştü. ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi ve damadı Jared Kushner, üçlü görüşmelerin ilk turunu yapıcı olarak nitelendirerek ilk sonuçların ABD tarafında iyimserlik yarattığını belirtmişti.Rusya heyetinin başkanı Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, görüşmenin başında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) misafirperverliği, ABD'ye de barışa yönelik çabaları için teşekkür etmişti.Medinskiy, müzakerelerin Rusya ve Ukrayna'yı barışa yaklaştıracağını umduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/abu-dabi-muzakerelerinin-2-gun-basladi-1110260735.html

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abd, ukrayna, rusya, abu dabi, üçlü görüşmeler