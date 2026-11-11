https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/lavrov-abdli-muzakereciler-putini-bilgilendirmek-uzere-moskovaya-gelecek-1110273718.html

Lavrov: ABD’li müzakereciler Putin’i bilgilendirmek üzere Moskova’ya gelecek

Lavrov: ABD’li müzakereciler Putin’i bilgilendirmek üzere Moskova’ya gelecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li müzakerecilerin Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirmek üzere Moskova’ya geleceğini, Putin’in görüşmenin... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T17:03+0300

2026-11-11T17:03+0300

2026-11-11T17:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

sergey lavrov

rusya

abd

ukrayna

müzakere

moskova

vladimir medinskiy

yuriy uşakov

abu dabi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096582823_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_e06aa69cc7d0a3ec0bf4184bda67cb86.jpg

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus basınına yaptığı açıklamada ABD Elçisi Jared Kushner ile ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşen üçlü müzakerelere ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirmek üzere Moskova’ya geleceğini söyledi.Kushner, daha önce yaptığı açıklamada, 12 Kasım’da Witkoff ile birlikte Moskova’ya gideceğini açıklamıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da Putin’in ABD’li müzakerecilerle görüşmesinin yakın zamanda gerçekleşeceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/medinskiy-guvenlik-konusunun-gundeme-gelmesini-dogru-buluyoruz-1110270506.html

rusya

abd

ukrayna

moskova

abu dabi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, rusya, abd, ukrayna, müzakere, moskova, vladimir medinskiy, yuriy uşakov, abu dabi