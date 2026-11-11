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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/lavrov-abdli-muzakereciler-putini-bilgilendirmek-uzere-moskovaya-gelecek-1110273718.html
Lavrov: ABD’li müzakereciler Putin’i bilgilendirmek üzere Moskova’ya gelecek
Lavrov: ABD’li müzakereciler Putin’i bilgilendirmek üzere Moskova’ya gelecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li müzakerecilerin Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirmek üzere Moskova’ya geleceğini, Putin’in görüşmenin... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T17:03+0300
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ukrayna kri̇zi̇
sergey lavrov
rusya
abd
ukrayna
müzakere
moskova
vladimir medinskiy
yuriy uşakov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus basınına yaptığı açıklamada ABD Elçisi Jared Kushner ile ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşen üçlü müzakerelere ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirmek üzere Moskova’ya geleceğini söyledi.Kushner, daha önce yaptığı açıklamada, 12 Kasım’da Witkoff ile birlikte Moskova’ya gideceğini açıklamıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da Putin’in ABD’li müzakerecilerle görüşmesinin yakın zamanda gerçekleşeceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/medinskiy-guvenlik-konusunun-gundeme-gelmesini-dogru-buluyoruz-1110270506.html
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sergey lavrov, rusya, abd, ukrayna, müzakere, moskova, vladimir medinskiy, yuriy uşakov, abu dabi
sergey lavrov, rusya, abd, ukrayna, müzakere, moskova, vladimir medinskiy, yuriy uşakov, abu dabi

Lavrov: ABD’li müzakereciler Putin’i bilgilendirmek üzere Moskova’ya gelecek

17:03 11.11.2026
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinForeign Minister Sergey Lavrov at the conference "Historical Southern Russian Lands. National Identity and Self-Determination of Peoples" in Moscow.
Foreign Minister Sergey Lavrov at the conference Historical Southern Russian Lands. National Identity and Self-Determination of Peoples in Moscow. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© Sputnik / Sergey Guneev
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li müzakerecilerin Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirmek üzere Moskova’ya geleceğini, Putin’in görüşmenin ardından izlenecek yolu belirleyeceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus basınına yaptığı açıklamada ABD Elçisi Jared Kushner ile ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşen üçlü müzakerelere ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirmek üzere Moskova’ya geleceğini söyledi.
Açıklanan bilgilerden hareket ederek söylüyorum. ABD’li müzakereciler, Devlet Başkanı Putin’i bilgilendirmek üzere Moskova’ya geliyor. Putin, elbette Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetten de düzenli olarak bu tür raporlar alıyor. Amerikalılardan dinleyecekleri temelinde bundan sonra izleyeceğimiz yolu belirleyecek.
Kushner, daha önce yaptığı açıklamada, 12 Kasım’da Witkoff ile birlikte Moskova’ya gideceğini açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da Putin’in ABD’li müzakerecilerle görüşmesinin yakın zamanda gerçekleşeceğini belirtmişti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
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