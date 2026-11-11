https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/lavrov-abdli-muzakereciler-putini-bilgilendirmek-uzere-moskovaya-gelecek-1110273718.html
Lavrov: ABD’li müzakereciler Putin’i bilgilendirmek üzere Moskova’ya gelecek
Lavrov: ABD’li müzakereciler Putin’i bilgilendirmek üzere Moskova’ya gelecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li müzakerecilerin Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirmek üzere Moskova’ya geleceğini, Putin’in görüşmenin... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus basınına yaptığı açıklamada ABD Elçisi Jared Kushner ile ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşen üçlü müzakerelere ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirmek üzere Moskova’ya geleceğini söyledi.Kushner, daha önce yaptığı açıklamada, 12 Kasım’da Witkoff ile birlikte Moskova’ya gideceğini açıklamıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da Putin’in ABD’li müzakerecilerle görüşmesinin yakın zamanda gerçekleşeceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/medinskiy-guvenlik-konusunun-gundeme-gelmesini-dogru-buluyoruz-1110270506.html
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sergey lavrov, rusya, abd, ukrayna, müzakere, moskova, vladimir medinskiy, yuriy uşakov, abu dabi
sergey lavrov, rusya, abd, ukrayna, müzakere, moskova, vladimir medinskiy, yuriy uşakov, abu dabi
Lavrov: ABD’li müzakereciler Putin’i bilgilendirmek üzere Moskova’ya gelecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li müzakerecilerin Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirmek üzere Moskova’ya geleceğini, Putin’in görüşmenin ardından izlenecek yolu belirleyeceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus basınına yaptığı açıklamada ABD Elçisi Jared Kushner ile ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Abu Dabi’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleşen üçlü müzakerelere ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirmek üzere Moskova’ya geleceğini söyledi.
Açıklanan bilgilerden hareket ederek söylüyorum. ABD’li müzakereciler, Devlet Başkanı Putin’i bilgilendirmek üzere Moskova’ya geliyor. Putin, elbette Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetten de düzenli olarak bu tür raporlar alıyor. Amerikalılardan dinleyecekleri temelinde bundan sonra izleyeceğimiz yolu belirleyecek.
Kushner, daha önce yaptığı açıklamada, 12 Kasım’da Witkoff ile birlikte Moskova’ya gideceğini açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov da Putin’in ABD’li müzakerecilerle görüşmesinin yakın zamanda gerçekleşeceğini belirtmişti.