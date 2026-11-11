https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/kallas-rusya-abu-dabi-gorusmelerinde-yaptirimlarin-kaldirilmasini-istedi-1110280584.html

Kallas: Rusya, Abu Dabi görüşmelerinde yaptırımların kaldırılmasını istedi

Kallas: Rusya, Abu Dabi görüşmelerinde yaptırımların kaldırılmasını istedi

Sputnik Türkiye

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya’nın Abu Dabi’deki müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasını ve dondurulan varlıkların serbest... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T22:00+0300

2026-11-11T22:00+0300

2026-11-11T22:00+0300

dünya

kaja kallas

avrupa birliği

ab

rusya

abd

ukrayna

müzakere

abu dabi

vladimir medinskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102979629_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8f47fd45a2689fa8040fe559afd30ab5.jpg

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, France 24’e verdiği demeçte, Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Abu Dabi’de gerçekleştirilen görüşmeleri değerlendirdi.Kallas, “Rusya, bu müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasını ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını istiyor. Bunlar Avrupa’da alınması gereken kararlar. Avrupa dışında hiç kimse bu kararları alamaz” ifadelerini kullandı.Moskova’nın Washington ile iletişim kurmayı daha kolay bulduğunu savunan Kallas, Rusya’nın bu nedenle Avrupa ile diyalog yürütmediğini öne sürdü.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce yaptığı açıklamada, Abu Dabi’ye gelen Avrupalı temsilcilere “otelde oturmalarını” tavsiye etmişti.Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakereler, 10-11 Kasım’da Abu Dabi’de gerçekleştirildi.Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Avrupa güvenlik mimarisinin görüşmelerin merkezinde yer aldığını açıkladı.Medinskiy, tarafların Rusya ile Ukrayna arasında yeni ve geniş kapsamlı bir esir takası konusunda da anlaştığını, takasın ayrıntılarının yakın zamanda duyurulacağını belirtti.Medinskiy ayrıca, Avrupa’ya ABD’li özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’den “sağduyu, gerçekçilik ve barışa ulaşma isteği” konusunda ders almasını önerdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/kremlin-abu-dabideki-ukrayna-konulu-muzakerelere-avrupali-temsilciler-katilmayacak-1110210289.html

rusya

abd

ukrayna

abu dabi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaja kallas, avrupa birliği, ab, rusya, abd, ukrayna, müzakere, abu dabi, vladimir medinskiy, steve witkoff, avrupa