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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/kallas-rusya-abu-dabi-gorusmelerinde-yaptirimlarin-kaldirilmasini-istedi-1110280584.html
Kallas: Rusya, Abu Dabi görüşmelerinde yaptırımların kaldırılmasını istedi
Kallas: Rusya, Abu Dabi görüşmelerinde yaptırımların kaldırılmasını istedi
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya’nın Abu Dabi’deki müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasını ve dondurulan varlıkların serbest... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T22:00+0300
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, France 24’e verdiği demeçte, Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Abu Dabi’de gerçekleştirilen görüşmeleri değerlendirdi.Kallas, “Rusya, bu müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasını ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını istiyor. Bunlar Avrupa’da alınması gereken kararlar. Avrupa dışında hiç kimse bu kararları alamaz” ifadelerini kullandı.Moskova’nın Washington ile iletişim kurmayı daha kolay bulduğunu savunan Kallas, Rusya’nın bu nedenle Avrupa ile diyalog yürütmediğini öne sürdü.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce yaptığı açıklamada, Abu Dabi’ye gelen Avrupalı temsilcilere “otelde oturmalarını” tavsiye etmişti.Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakereler, 10-11 Kasım’da Abu Dabi’de gerçekleştirildi.Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Avrupa güvenlik mimarisinin görüşmelerin merkezinde yer aldığını açıkladı.Medinskiy, tarafların Rusya ile Ukrayna arasında yeni ve geniş kapsamlı bir esir takası konusunda da anlaştığını, takasın ayrıntılarının yakın zamanda duyurulacağını belirtti.Medinskiy ayrıca, Avrupa’ya ABD’li özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’den “sağduyu, gerçekçilik ve barışa ulaşma isteği” konusunda ders almasını önerdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/kremlin-abu-dabideki-ukrayna-konulu-muzakerelere-avrupali-temsilciler-katilmayacak-1110210289.html
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kaja kallas, avrupa birliği, ab, rusya, abd, ukrayna, müzakere, abu dabi, vladimir medinskiy, steve witkoff, avrupa
kaja kallas, avrupa birliği, ab, rusya, abd, ukrayna, müzakere, abu dabi, vladimir medinskiy, steve witkoff, avrupa

Kallas: Rusya, Abu Dabi görüşmelerinde yaptırımların kaldırılmasını istedi

22:00 11.11.2026
© AP Photo / Omar HavanaKaja Kallas
Kaja Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© AP Photo / Omar Havana
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya’nın Abu Dabi’deki müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasını ve dondurulan varlıkların serbest bırakılmasını istediğini öne sürerek, bu kararları yalnızca Avrupa’nın alabileceğini söyledi. Kallas, Avrupalıların Ukrayna müzakerelerinde neden yer almadığını bir kez daha göstermiş oldu.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, France 24’e verdiği demeçte, Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Abu Dabi’de gerçekleştirilen görüşmeleri değerlendirdi.
Kallas, “Rusya, bu müzakerelerde yaptırımların kaldırılmasını ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını istiyor. Bunlar Avrupa’da alınması gereken kararlar. Avrupa dışında hiç kimse bu kararları alamaz” ifadelerini kullandı.
Moskova’nın Washington ile iletişim kurmayı daha kolay bulduğunu savunan Kallas, Rusya’nın bu nedenle Avrupa ile diyalog yürütmediğini öne sürdü.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce yaptığı açıklamada, Abu Dabi’ye gelen Avrupalı temsilcilere “otelde oturmalarını” tavsiye etmişti.
Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakereler, 10-11 Kasım’da Abu Dabi’de gerçekleştirildi.
Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Avrupa güvenlik mimarisinin görüşmelerin merkezinde yer aldığını açıkladı.
Medinskiy, tarafların Rusya ile Ukrayna arasında yeni ve geniş kapsamlı bir esir takası konusunda da anlaştığını, takasın ayrıntılarının yakın zamanda duyurulacağını belirtti.
Medinskiy ayrıca, Avrupa’ya ABD’li özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’den “sağduyu, gerçekçilik ve barışa ulaşma isteği” konusunda ders almasını önerdi.
Điện Kremlin ở Moscow - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin: Abu Dabi'deki Ukrayna konulu müzakerelere Avrupalı temsilciler katılmayacak
9 Kasım, 12:27
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