Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/kremlin-abu-dabideki-ukrayna-konulu-muzakerelere-avrupali-temsilciler-katilmayacak-1110210289.html
Kremlin: Abu Dabi'deki Ukrayna konulu müzakerelere Avrupalı temsilciler katılmayacak
Kremlin: Abu Dabi'deki Ukrayna konulu müzakerelere Avrupalı temsilciler katılmayacak
Sputnik Türkiye
10-11 Kasım'da Abu Dabi'de Ukrayna krizine çözüm arayışları kapsamında yapılacak görüşmeler hakkında konuşan Peskov, müzakerelerin ABD'nin arabuluculuğunda... 09.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-09T12:27+0300
2026-11-09T12:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
kremlin
abu dabi
müzakere
ukrayna
rusya
abd
avrupa
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/16/1108936010_0:0:3329:1873_1920x0_80_0_0_23de5e6175930d85c764540f3ae5ff60.jpg
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot Abu Dabi'de kurulacak masada Fransızlar da dahil Avrupalı temsilcilerin bulunacağını söylerken Kremlin'den aksi yönde açıklama geldi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupalıların Abu Dabi'deki üçlü Ukrayna müzakerelerine katılmayacağını belirtti.Peskov, "Önümüzdeki günlerde Abu Dabi'de, ABD'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla üçlü görüşmeler gerçekleştirilecek. Avrupalıların katılımına gelince, bildiğiniz üzere Amerikalıların Avrupalılarla kendi iletişim kanalları, Ukraynalıların da yine kendi kanalları var ve görünüşe göre onlar şimdiden kendi koordinasyon mekanizmalarını kuruyorlar" dedi.🗣Peskov'un öne çıkan sözleri şöyle:🔴Coğrafi açıdan bakıldığında Ukrayna halihazırda farklı bir ülke ve sahadaki gerçekler gayet açık🔴Rusya, ABD ve Çin, APEC Zirvesi'nde Putin, Trump ve Şi arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmenin gündemine ilişkin görüş alışverişi yapıyor🔴Putin, Trump ve Şi'nin olası görüşmesinde ele alınacak konular oldukça geniş kapsamlı olabilir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/kremlin-ukrayna-ve-avrupadan-diyaloga-gecis-iradesi-gormuyoruz-1109767774.html
abu dabi
ukrayna
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/16/1108936010_598:0:3329:2048_1920x0_80_0_0_feccf743ce1108ce00afd8961241000b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kremlin, abu dabi, müzakere, ukrayna, rusya, abd, avrupa, ab
kremlin, abu dabi, müzakere, ukrayna, rusya, abd, avrupa, ab

Kremlin: Abu Dabi'deki Ukrayna konulu müzakerelere Avrupalı temsilciler katılmayacak

12:27 09.11.2026 (güncellendi: 12:41 09.11.2026)
© Sputnik / Yuri Kochetkov / Multimedya arşivine gidinĐiện Kremlin ở Moscow
Điện Kremlin ở Moscow - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
© Sputnik / Yuri Kochetkov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
10-11 Kasım'da Abu Dabi'de Ukrayna krizine çözüm arayışları kapsamında yapılacak görüşmeler hakkında konuşan Peskov, müzakerelerin ABD'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirileceğinin altını çizdi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot Abu Dabi'de kurulacak masada Fransızlar da dahil Avrupalı temsilcilerin bulunacağını söylerken Kremlin'den aksi yönde açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupalıların Abu Dabi'deki üçlü Ukrayna müzakerelerine katılmayacağını belirtti.

Peskov, "Önümüzdeki günlerde Abu Dabi'de, ABD'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla üçlü görüşmeler gerçekleştirilecek. Avrupalıların katılımına gelince, bildiğiniz üzere Amerikalıların Avrupalılarla kendi iletişim kanalları, Ukraynalıların da yine kendi kanalları var ve görünüşe göre onlar şimdiden kendi koordinasyon mekanizmalarını kuruyorlar" dedi.

🗣Peskov'un öne çıkan sözleri şöyle:

🔴Coğrafi açıdan bakıldığında Ukrayna halihazırda farklı bir ülke ve sahadaki gerçekler gayet açık

🔴Rusya, ABD ve Çin, APEC Zirvesi'nde Putin, Trump ve Şi arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmenin gündemine ilişkin görüş alışverişi yapıyor

🔴Putin, Trump ve Şi'nin olası görüşmesinde ele alınacak konular oldukça geniş kapsamlı olabilir
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
DÜNYA
Kremlin: Ukrayna ve Avrupa'dan diyaloğa geçiş iradesi görmüyoruz
22 Ekim, 13:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала