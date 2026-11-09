Kremlin: Abu Dabi'deki Ukrayna konulu müzakerelere Avrupalı temsilciler katılmayacak

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot Abu Dabi'de kurulacak masada Fransızlar da dahil Avrupalı temsilcilerin bulunacağını söylerken Kremlin'den aksi yönde açıklama geldi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupalıların Abu Dabi'deki üçlü Ukrayna müzakerelerine katılmayacağını belirtti.



Peskov, "Önümüzdeki günlerde Abu Dabi'de, ABD'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla üçlü görüşmeler gerçekleştirilecek. Avrupalıların katılımına gelince, bildiğiniz üzere Amerikalıların Avrupalılarla kendi iletişim kanalları, Ukraynalıların da yine kendi kanalları var ve görünüşe göre onlar şimdiden kendi koordinasyon mekanizmalarını kuruyorlar" dedi.



🗣Peskov'un öne çıkan sözleri şöyle:



🔴Coğrafi açıdan bakıldığında Ukrayna halihazırda farklı bir ülke ve sahadaki gerçekler gayet açık



🔴Rusya, ABD ve Çin, APEC Zirvesi'nde Putin, Trump ve Şi arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmenin gündemine ilişkin görüş alışverişi yapıyor



🔴Putin, Trump ve Şi'nin olası görüşmesinde ele alınacak konular oldukça geniş kapsamlı olabilir