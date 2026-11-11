https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/kaliningradda-polonya-istihbaratina-bagli-ajan-agi-cokertildi-1110254876.html

Kaliningrad'da Polonya istihbaratına bağlı ajan ağı çökertildi

Kaliningrad'da Polonya istihbaratına bağlı ajan ağı çökertildi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin batısındaki Kaliningrad bölgesinde Polonya istihbarat servisleri adına faaliyet gösteren bir ajan ağının ortaya... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T09:14+0300

2026-11-11T09:14+0300

2026-11-11T09:19+0300

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FSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgede yürütülen istihbarat ve operasyonel çalışmalar sonucunda Polonya istihbarat teşkilatlarına bağlı bir yapılanmanın deşifre edilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi.Açıklamaya göre, operasyon kapsamında Polonya Milli Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Servisi ve İç Güvenlik Ajansı adına hareket ettiği tespit edilen iki kişi yakalandı. Şüphelilerin, Rusya Savunma Bakanlığına ait askeri tesisler ve askeri personel hakkında bilgi toplayarak Polonya tarafına ilettiği bildirildi. Ayrıca zanlıların, Kaliningrad bölgesindeki sosyoekonomik durum ile göç ve sosyal politikalara ilişkin verileri de aktardıkları ifade edildi.Casusluk suçlamasıyla tutuklandılarFSB'nin Kaliningrad Bölge Müdürlüğü soruşturma birimi tarafından gözaltına alınan iki şüpheli hakkında, Rusya Ceza Kanunu'nun ‘casusluk’ suçunu düzenleyen 276'ncı maddesi uyarınca ceza davası açıldığı kaydedildi.Mahkemeye sevk edilen zanlıların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildiği bildirildi.

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