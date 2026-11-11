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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/hegsethin-gorevden-alinmasi-onergesi-engellendi-1110251834.html
Hegseth'in görevden alınması önergesi engellendi
Hegseth'in görevden alınması önergesi engellendi
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, Pete Hegseth hakkında hazırlanan azil önergesinin önünü kesti. İran savaşı ve diğer askeri operasyonlarda... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T04:43+0300
2026-11-11T04:43+0300
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ABD Temsilciler Meclisi, Savaş Bakanı Pete Hegseth hakkında başlatılacak azil sürecini engelledi. Gerçekleştirilen oylamada, Hegseth'in görevden alınmasını amaçlayan azil girişiminin önüne geçildi.ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, Hegseth'in İran savaşı ve dünyanın farklı bölgelerindeki askeri operasyonlar sırasında anayasayı defalarca ihlal ettiği yönündeki suçlamaları kabul etmedi. Oylamada, büyük ölçüde parti çizgileri doğrultusunda hareket edildi. Önerge, 211'e karşı 204 oyla yargı komitesine sevk edildi. Azil tasarısını sunan ABD'li Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie,, tüm Demokratlarla birlikte önergeye karşı oy kullanan tek Cumhuriyetçi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/hegsethin-azli-icin-8-maddelik-girisim-gelecekte-herhangi-bir-federal-gorev-ustlenmesinin-de-1110226433.html
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abd, pete hegseth, thomas massie, temsilciler meclisi
abd, pete hegseth, thomas massie, temsilciler meclisi

Hegseth'in görevden alınması önergesi engellendi

04:43 11.11.2026
© AP Photo / Nathan HowardPete Hegseth
Pete Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2026
© AP Photo / Nathan Howard
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ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, Pete Hegseth hakkında hazırlanan azil önergesinin önünü kesti. İran savaşı ve diğer askeri operasyonlarda anayasayı ihlal etmekle suçlanan Hegseth'e yönelik girişim, 211'e karşı 204 oyla engellendi.
ABD Temsilciler Meclisi, Savaş Bakanı Pete Hegseth hakkında başlatılacak azil sürecini engelledi. Gerçekleştirilen oylamada, Hegseth'in görevden alınmasını amaçlayan azil girişiminin önüne geçildi.
ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, Hegseth'in İran savaşı ve dünyanın farklı bölgelerindeki askeri operasyonlar sırasında anayasayı defalarca ihlal ettiği yönündeki suçlamaları kabul etmedi.
Oylamada, büyük ölçüde parti çizgileri doğrultusunda hareket edildi. Önerge, 211'e karşı 204 oyla yargı komitesine sevk edildi. Azil tasarısını sunan ABD'li Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie,, tüm Demokratlarla birlikte önergeye karşı oy kullanan tek Cumhuriyetçi oldu.
Pete Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2026
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