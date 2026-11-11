https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/irandan-arjantine-misilleme-deniz-ve-hava-kuvvetleri-teror-orgutu-ilan-edildi-1110267220.html

İran'dan Arjantin'e misilleme: Deniz ve hava kuvvetleri 'terör örgütü' ilan edildi

İran'dan Arjantin'e misilleme: Deniz ve hava kuvvetleri 'terör örgütü' ilan edildi

Sputnik Türkiye

İran, Arjantin'in deniz ve hava kuvvetlerini 'terör örgütü' ilan etti. Tahran yönetimi, kararın Buenos Aires'in Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik nisan... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T13:55+0300

2026-11-11T13:55+0300

2026-11-11T13:55+0300

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terör örgütü

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İran Dışişleri Bakanlığı, Arjantin Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerinin 'terör örgütü' olarak sınıflandırıldığını duyurdu. Bakanlık, kararın karşılıklılık ilkesi doğrultusunda ve Arjantin'in İran Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik uygulamasına yanıt olarak alındığını bildirdi.Çarşamba günü yapılan açıklamada, Arjantin'in İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu 'terör örgütü' ilan etmesinin uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu savunuldu. Bakanlık, İran'ın resmi silahlı kuvvetlerinin bir parçası olan Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik bu kararı 'düşmanca' olarak nitelendirdi.Tahran yönetimi, Arjantin'in deniz ve hava kuvvetlerini 'terör örgütü' ilan etme kararının, 2019 yılında ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak sınıflandırmasına karşı kabul edilen yasaya dayandığını belirtti.İran Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında şu ifadeye yer verdi:Kararın arkasında 1994 saldırısı varArjantin yönetimi, 31 Mart'ta İran Devrim Muhafızları Ordusunu 'terör örgütü' ilan etmişti. Buenos Aires, kararına gerekçe olarak İran Devrim Muhafızları Ordusunun Lübnan merkezli Hizbullah'a verdiği desteği ve 1990'lı yıllarda Arjantin'de düzenlenen bombalı saldırılarla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları göstermişti.Bu saldırılar arasında, 1994 yılında Buenos Aires'teki AMIA Yahudi toplum merkezine düzenlenen bombalı saldırı da bulunuyor. Saldırıda 85 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.İran, söz konusu saldırılara karıştığı yönündeki suçlamaları reddetti.İngiltere'nin askeri kurumları da 'terör örgütü' ilan edilmiştiİran, 1 Kasım 2026'da İngiltere Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetlerini 'terör örgütü', İngiliz dış istihbarat servisi MI6'yı ise 'düşman grup' ilan etmişti.İran Dışişleri Bakanlığı, kararın İngiltere'nin Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik uygulamalarına ve ABD ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa verdiğini öne sürdüğü desteğe karşı alındığını açıklamıştı.Bakanlık, İngiltere'nin 13 Temmuz 2026'da Devrim Muhafızları Ordusunu Devlet Tehditleri Yasası kapsamına almasını da kararın gerekçeleri arasında göstermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/iran-ingiliz-dis-istihbarat-servisi-mi6yi-dusman-grup-kraliyet-ve-orduyu-terorist-ilan-etti-1110030918.html

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abd, i̇ran, arjantin, tahran, dışişleri bakanlığı, hizbullah, terör örgütü