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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/iran-ingiliz-dis-istihbarat-servisi-mi6yi-dusman-grup-kraliyet-ve-orduyu-terorist-ilan-etti-1110030918.html
İran, İngiliz dış istihbarat servisi MI6'yı 'düşman grup', kraliyet ve orduyu 'terörist' ilan etti
İran, İngiliz dış istihbarat servisi MI6'yı 'düşman grup', kraliyet ve orduyu 'terörist' ilan etti
Sputnik Türkiye
İran, İngiltere Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetlerini 'terör örgütü', İngiliz dış istihbarat servisi MI6'yı ise 'düşman grup' ilan etti. Tahran... 01.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-01T13:05+0300
2026-11-01T13:05+0300
dünya
i̇ran
mi6
i̇ran dışişleri bakanlığı
i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)
i̇ngiliz kraliyet donanması
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İran Dışişleri Bakanlığı, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada İngiltere'nin ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa verdiğini öne sürdüğü desteği ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik kararlarını gerekçe göstererek üç İngiliz kurumunu hedef alan karşı tedbirler açıkladı.MI6 'düşman grup' ilan edildiİran Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın 'düşman grup' olarak sınıflandırıldığını duyurdu.Karar kapsamında MI6, İran'ın casusluk ve düşman ülkelerle iş birliğine ilişkin cezaları ağırlaştıran yasasına tabi tutulacak.Bakanlık ayrıca İngiltere Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetlerinin 'terör örgütü' olarak tanımlandığını açıkladı. Bu iki askeri kurum, İran'ın ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etmesine karşı kabul ettiği yasa kapsamına alındı.Kararlar 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.İngiltere'nin İran'a yönelik kararları gerekçe gösterildiTahran yönetimi, İngiltere'nin ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa askeri ve lojistik tesisler sağlayarak destek verdiğini ileri sürdü.Açıklamada ayrıca Londra'nın 13 Temmuz 2026'da İran Devrim Muhafızları Ordusunu Devlet Tehditleri Yasası kapsamına alması, misilleme kararının gerekçeleri arasında gösterildi.İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin politikalarını ülkenin egemenliğine ve uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olarak nitelendirdi.Bakanlık, alınan tedbirlerin karşılıklılık ilkesi çerçevesinde uygulandığını belirterek kararların doğuracağı sonuçlardan İngiliz hükümetinin sorumlu olacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261101/harediler-israil-polisine-nazi-ve-terorist-diye-bagirdi-1110029858.html
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i̇ran, mi6, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf), i̇ngiliz kraliyet donanması
i̇ran, mi6, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf), i̇ngiliz kraliyet donanması

İran, İngiliz dış istihbarat servisi MI6'yı 'düşman grup', kraliyet ve orduyu 'terörist' ilan etti

13:05 01.11.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran'dan İngiltere'ye misilleme
İran'dan İngiltere'ye misilleme - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran, İngiltere Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetlerini 'terör örgütü', İngiliz dış istihbarat servisi MI6'yı ise 'düşman grup' ilan etti. Tahran yönetimi, kararın İngiltere'nin İran'a yönelik politikalarına karşı misilleme olarak alındığını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada İngiltere'nin ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa verdiğini öne sürdüğü desteği ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik kararlarını gerekçe göstererek üç İngiliz kurumunu hedef alan karşı tedbirler açıkladı.

MI6 'düşman grup' ilan edildi

İran Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda İngiliz dış istihbarat servisi MI6'nın 'düşman grup' olarak sınıflandırıldığını duyurdu.
Karar kapsamında MI6, İran'ın casusluk ve düşman ülkelerle iş birliğine ilişkin cezaları ağırlaştıran yasasına tabi tutulacak.
Bakanlık ayrıca İngiltere Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetlerinin 'terör örgütü' olarak tanımlandığını açıkladı. Bu iki askeri kurum, İran'ın ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etmesine karşı kabul ettiği yasa kapsamına alındı.
Kararlar 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

İngiltere'nin İran'a yönelik kararları gerekçe gösterildi

Tahran yönetimi, İngiltere'nin ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa askeri ve lojistik tesisler sağlayarak destek verdiğini ileri sürdü.
Açıklamada ayrıca Londra'nın 13 Temmuz 2026'da İran Devrim Muhafızları Ordusunu Devlet Tehditleri Yasası kapsamına alması, misilleme kararının gerekçeleri arasında gösterildi.
İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin politikalarını ülkenin egemenliğine ve uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olarak nitelendirdi.
Bakanlık, alınan tedbirlerin karşılıklılık ilkesi çerçevesinde uygulandığını belirterek kararların doğuracağı sonuçlardan İngiliz hükümetinin sorumlu olacağını bildirdi.
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