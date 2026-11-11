İddia: 300 PKK’lı ve Bese Hozat dönüyor
© Ceyhun BozkurtCeyhun Bozkurt
© Ceyhun Bozkurt
Abone ol
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Terörsüz Türkiye sürecinde kasım ayının sonunda MGK'dan tespit ve teyit kararı çıkabileceğini belirterek, 27 Kasım'da PKK'lıların silahlarını bırakarak teslim olmasına yönelik bir gelişme yaşanabileceğini söyledi. Bozkurt, yaklaşık 300 PKK'lının Bese Hozat'la birlikte Türkiye'ye gelebileceği iddiasını gündeme getirdi.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt'un Bölgenin Kalbi programında, Terörsüz Türkiye sürecinde kasım ayının sonunda Millî Güvenlik Kurulu'ndan tespit ve teyit kararı çıkabileceğinin konuşulduğunu söyledi.
Bozkurt, MGK'nın normal şartlarda iki ayda bir toplandığını hatırlatarak, kasım ayında karar çıkmaması durumunda sürece özel olarak aralık ayında da toplantı yapılabileceği yönünde bir rivayet bulunduğunu belirtti.
Bozkurt şunları söyledi:
“Malum, Terörsüz Türkiye hedefinde kasımın sonunda Millî Güvenlik Kurulu'ndan bir karar, yani tespit ve teyit kararı çıkabilir diye konuşuluyor. Şimdi şöyle bir rivayet dolaşıyor: Sonuçta normal şartlarda iki ayda bir toplanan MGK, eğer kasım olmazsa bu rutin dışı duruma özel olarak belki aralık ayında da toplanabilir. Bu aşamada bitmiş olur, sonraki aşamaya geçilir. Yani nedir? PKK'lıların başvurularının başlaması süreci.”
27 Kasım için dikkat çeken iddia
27 Kasım tarihinin terör örgütü PKK açısından sembolik önem taşıdığını belirten Bozkurt, örgütün 1978 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis köyünde kuruluşunu ilan ettiği tarihe dikkat çekti.
Bozkurt, bu tarihte olumlu bir gelişme yaşanabileceğine yönelik iddialar bulunduğunu belirterek, yaklaşık 300 PKK'lının silahlarını bırakarak Türkiye'ye teslim olabileceğini öne sürdü:
“Şimdi 27 Kasım'da bir sürpriz olabilir diyorlar. Olumlu anlamda bir sürpriz olabilir diyorlar. Tabii ki iddia. Ama güvendiğim kaynaklar, onu da söyleyeyim. 300'e yakın veya 300'ü aşkın PKK'lının, başlarında Bese Hozat'la birlikte gelerek Türkiye'ye teslim olma durumu var.”
Bese Hozat'ın teslim olması durumunda ne olabilir?
Bozkurt, terör örgütünün lider kadrosundan olan Bese Hozat'ın çerçeve yasa kapsamı dışında olduğunu belirterek, PKK'nın lider kadrosundan bir ismin Türkiye'ye gelmesi durumunda cezaevine konulabileceğini ifade etti:
“Bese Hozat veya öyle bir profilde biri gelirse, PKK'nın lider kadrosundan biri gelirse, o doğrudan cezaevine konulacak büyük ihtimalle de İmralı Cezaevi'ne konulacak. Ve 300'e yakın PKK'lının da Türkiye'ye giriş yapması, silahlarını bırakarak giriş yapması bekleniyormuş.”
“Silahsızlanma süreci başladı”
Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya da değinen Bozkurt, mağaraların boşaltıldığına yönelik bilgilerin kendilerine de ulaştığını belirtti. Silahsızlanma sürecinin başladığını ve sürecin uygun şekilde ilerlediğini ifade etti.
Bozkurt şunları söyledi:
“Şimdi Cumhurbaşkanı da kabine sonrasında açıkladı. Yani mağaraların boşaltıldığı yönünde şeyler geliyor, bilgiler geliyor, diyor. Bizim kulağımıza gelenler de o yönde. Yani silahsızlanma süreci başladı aslında. Gayet böyle uygun bir şekilde ilerliyor. Bunda bir sıkıntı falan yok.”
Sürecin hızına ilişkin eleştiriler var
Terörsüz Türkiye sürecinde hedefe giden yolda engelleyici büyük bir sorun bulunmadığını belirten Bozkurt, buna karşılık sürecin hızına ilişkin eleştirilerin gündeme geldiğini söyledi.
Bozkurt, DEM Parti'nin bazı eleştirileri bulunduğunu, MHP'nin ise bir an önce ilerlenmesi gereken noktalara işaret ettiğini ifade etti:
“Terörsüz Türkiye'de yani sorun yok, ama şöyle sorun var: Hız noktasında bazı şeyler… İşte DEM Parti'nin bazı eleştirileri var. MHP'nin bir an önce acele edilmesi gereken noktalarda işaret ettiği noktalar var. Bu işin yürütücüsü tabii ki doğal olarak yürütmesini AK Parti yapıyor. Yürütme olduğu için aynı zamanda.
Ama dediğim gibi, Terörsüz Türkiye'de hedefe giden yolda sorun falan yok; böyle büyük bir sorun, böyle süreci engelleyici bir sorun yok.”