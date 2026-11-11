https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/iddia-300-pkkli-ve-bese-hozat-donuyor-1110265439.html

İddia: 300 PKK’lı ve Bese Hozat dönüyor

İddia: 300 PKK’lı ve Bese Hozat dönüyor

Sputnik Türkiye

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Terörsüz Türkiye sürecinde kasım ayının sonunda MGK'dan tespit ve teyit kararı çıkabileceğini belirterek, 27 Kasım'da PKK'lıların... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

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Gazeteci Ceyhun Bozkurt'un Bölgenin Kalbi programında, Terörsüz Türkiye sürecinde kasım ayının sonunda Millî Güvenlik Kurulu'ndan tespit ve teyit kararı çıkabileceğinin konuşulduğunu söyledi.Bozkurt, MGK'nın normal şartlarda iki ayda bir toplandığını hatırlatarak, kasım ayında karar çıkmaması durumunda sürece özel olarak aralık ayında da toplantı yapılabileceği yönünde bir rivayet bulunduğunu belirtti.Bozkurt şunları söyledi:27 Kasım için dikkat çeken iddia27 Kasım tarihinin terör örgütü PKK açısından sembolik önem taşıdığını belirten Bozkurt, örgütün 1978 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis köyünde kuruluşunu ilan ettiği tarihe dikkat çekti.Bozkurt, bu tarihte olumlu bir gelişme yaşanabileceğine yönelik iddialar bulunduğunu belirterek, yaklaşık 300 PKK'lının silahlarını bırakarak Türkiye'ye teslim olabileceğini öne sürdü:Bese Hozat'ın teslim olması durumunda ne olabilir?Bozkurt, terör örgütünün lider kadrosundan olan Bese Hozat'ın çerçeve yasa kapsamı dışında olduğunu belirterek, PKK'nın lider kadrosundan bir ismin Türkiye'ye gelmesi durumunda cezaevine konulabileceğini ifade etti:“Silahsızlanma süreci başladı”Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya da değinen Bozkurt, mağaraların boşaltıldığına yönelik bilgilerin kendilerine de ulaştığını belirtti. Silahsızlanma sürecinin başladığını ve sürecin uygun şekilde ilerlediğini ifade etti.Bozkurt şunları söyledi:Sürecin hızına ilişkin eleştiriler varTerörsüz Türkiye sürecinde hedefe giden yolda engelleyici büyük bir sorun bulunmadığını belirten Bozkurt, buna karşılık sürecin hızına ilişkin eleştirilerin gündeme geldiğini söyledi.Bozkurt, DEM Parti'nin bazı eleştirileri bulunduğunu, MHP'nin ise bir an önce ilerlenmesi gereken noktalara işaret ettiğini ifade etti:

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