https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/husiler-silahli-kuvvetlerimiz-kral-halid-uluslararasi-havalimanina-uc-seyir-fuzesi-firlatmayi-1110281364.html

Husiler: Silahlı kuvvetlerimiz, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na üç seyir füzesi fırlatmayı başardı

Husiler: Silahlı kuvvetlerimiz, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na üç seyir füzesi fırlatmayı başardı

Sputnik Türkiye

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın üç seyir füzesiyle hedef alındığını duyurdu... 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T23:09+0300

2026-11-11T23:09+0300

2026-11-11T23:09+0300

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Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na üç seyir füzesi fırlatıldığını bildirdi.Operasyona ilişkin açıklama yapan Saree, şu ifadeleri kullandı:Neler olmuştu?Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek sağlıyor. Husiler, geçmişte de Suudi Arabistan'ın özellikle güney kesimlerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla sık sık hedef aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/hatayda-evinde-bir-kisiyi-gasp-ederek-santaj-yapan-3-zanli-tutuklandi-1110281081.html

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