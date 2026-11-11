https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/husiler-silahli-kuvvetlerimiz-kral-halid-uluslararasi-havalimanina-uc-seyir-fuzesi-firlatmayi-1110281364.html
Husiler: Silahlı kuvvetlerimiz, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na üç seyir füzesi fırlatmayı başardı
Husiler: Silahlı kuvvetlerimiz, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na üç seyir füzesi fırlatmayı başardı
Sputnik Türkiye
Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın üç seyir füzesiyle hedef alındığını duyurdu... 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T23:09+0300
2026-11-11T23:09+0300
2026-11-11T23:09+0300
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suudi arabistan
yemen
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Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na üç seyir füzesi fırlatıldığını bildirdi.Operasyona ilişkin açıklama yapan Saree, şu ifadeleri kullandı:Neler olmuştu?Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek sağlıyor. Husiler, geçmişte de Suudi Arabistan'ın özellikle güney kesimlerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla sık sık hedef aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/hatayda-evinde-bir-kisiyi-gasp-ederek-santaj-yapan-3-zanli-tutuklandi-1110281081.html
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ortadoğu, suudi arabistan, yemen, husiler
ortadoğu, suudi arabistan, yemen, husiler
Husiler: Silahlı kuvvetlerimiz, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na üç seyir füzesi fırlatmayı başardı
Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın üç seyir füzesiyle hedef alındığını duyurdu. Saree, operasyonun hedeflenen amaca ulaştığını öne sürdü.
Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na üç seyir füzesi fırlatıldığını bildirdi.
Operasyona ilişkin açıklama yapan Saree, şu ifadeleri kullandı:
"Silahlı kuvvetlerimiz, Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na üç seyir füzesi fırlatmayı başardı. Operasyon amacına başarıyla ulaştı"
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek sağlıyor. Husiler, geçmişte de Suudi Arabistan'ın özellikle güney kesimlerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla sık sık hedef aldı.