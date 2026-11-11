https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/hatayda-evinde-bir-kisiyi-gasp-ederek-santaj-yapan-3-zanli-tutuklandi-1110281081.html

Hatay'da evinde bir kişiyi gasp ederek şantaj yapan 3 zanlı tutuklandı

Hatay'da evinde bir kişiyi gasp ederek şantaj yapan 3 zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Hatay Antakya'da bir kişiyi darp ederek parasını ve değerli eşyalarını gasp eden 3 şüpheli tutuklandı. Şahısların mağdura şantaj yaptığı da belirtildi. 11.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-11T22:51+0300

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Emek Mahallesi'ndeki bir evde A.R'nin sopa ile darp edilmesi, para ve değerli eşyalarının zorla alınması, olay anının videoya çekilmesi ve bu görüntülerle tehditlerde bulunulması ihbarı üzerine çalışma başlattı.Yürütülen çalışma kapsamında ekipler olayın şüphelileri E.Ç, H.P. ve M.Ş.G'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/pendikte-okul-cikisi-bicakli-kavga-17-yasindaki-lise-ogrencisi-yaralandi-4-kisi-gozaltina-alindi-1110280447.html

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