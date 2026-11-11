https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/hatayda-evinde-bir-kisiyi-gasp-ederek-santaj-yapan-3-zanli-tutuklandi-1110281081.html
Hatay'da evinde bir kişiyi gasp ederek şantaj yapan 3 zanlı tutuklandı
Hatay'da evinde bir kişiyi gasp ederek şantaj yapan 3 zanlı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Hatay Antakya'da bir kişiyi darp ederek parasını ve değerli eşyalarını gasp eden 3 şüpheli tutuklandı. Şahısların mağdura şantaj yaptığı da belirtildi. 11.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-11T22:51+0300
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Emek Mahallesi'ndeki bir evde A.R'nin sopa ile darp edilmesi, para ve değerli eşyalarının zorla alınması, olay anının videoya çekilmesi ve bu görüntülerle tehditlerde bulunulması ihbarı üzerine çalışma başlattı.Yürütülen çalışma kapsamında ekipler olayın şüphelileri E.Ç, H.P. ve M.Ş.G'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261111/pendikte-okul-cikisi-bicakli-kavga-17-yasindaki-lise-ogrencisi-yaralandi-4-kisi-gozaltina-alindi-1110280447.html
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hatay, antakya, darp
Hatay'da evinde bir kişiyi gasp ederek şantaj yapan 3 zanlı tutuklandı
Hatay Antakya'da bir kişiyi darp ederek parasını ve değerli eşyalarını gasp eden 3 şüpheli tutuklandı. Şahısların mağdura şantaj yaptığı da belirtildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Emek Mahallesi'ndeki bir evde A.R'nin sopa ile darp edilmesi, para ve değerli eşyalarının zorla alınması, olay anının videoya çekilmesi ve bu görüntülerle tehditlerde bulunulması ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen çalışma kapsamında ekipler olayın şüphelileri E.Ç, H.P. ve M.Ş.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.