https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/hegsethin-azli-icin-8-maddelik-girisim-gelecekte-herhangi-bir-federal-gorev-ustlenmesinin-de-1110226433.html

Hegseth’in azli için 8 maddelik girişim: 'Gelecekte herhangi bir federal görev üstlenmesinin de engellenmesi isteniyor'

Hegseth’in azli için 8 maddelik girişim: 'Gelecekte herhangi bir federal görev üstlenmesinin de engellenmesi isteniyor'

Sputnik Türkiye

ABD'li Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınması talebiyle Temsilciler Meclisine sekiz maddelik azil tasarısı... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T03:00+0300

2026-11-10T03:00+0300

2026-11-10T03:00+0300

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ABD'de Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azledilmesi amacıyla hazırladığı sekiz maddelik tasarıyı Temsilciler Meclisine taşıdı.Massie, Meclis kurallarında yer alan 'ayrıcalıklı statü' uygulamasından yararlanarak Cumhuriyetçi liderlerin tasarıyı iki yasama günü içerisinde oylama gündemine getirmesini gerektirecek bir başvuruda bulundu. Bununla birlikte Meclis yönetimi, basit çoğunlukla tasarının bu statüde değerlendirilmesini engelleyebiliyor.Massie'nin Hegseth'e yönelttiği sekiz suçlama arasında Kongre onayı olmadan askeri operasyon başlatmak, sivillerin korunmasına yönelik tedbirleri zayıflatmak ve yargı dışı infazlara karışmak gibi iddialar bulunuyor.Tasarıda, Hegseth'in savunma bakanlığı görevinden alınmasının yanı sıra gelecekte herhangi bir federal görev üstlenmesinin de engellenmesi isteniyor.8 maddede ne var?Azil tasarısının ilk üç maddesinde Hegseth, Kongre'nin onayını almadan İran'a yönelik ABD askeri operasyonlarını yönetmekle suçlanıyor. Ayrıca Kongre'nin Amerikan askerlerini bölgeden çekmeye yönelik girişimlerine rağmen çatışmaları sürdürmesinin 1973 tarihli Savaş Yetkileri Kararı'nı ihlal ettiği ileri sürülüyor.4. Madde: İran'da saldırılan ilkokulDördüncü maddede ise Hegseth'in askeri operasyonlarda sivil kayıpları önlemeye yönelik güvenlik tedbirlerini zayıflattığı iddia ediliyor. Bu suçlamaya gerekçe olarak, İran'ın Minab kentindeki Şerece-i Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen ve aralarında 120 çocuğun da bulunduğu 150'den fazla sivilin hayatını kaybettiği ABD saldırısı gösteriliyor.5. Madde: Karayip ve Pasifik saldırılarıBeşinci azil maddesi, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen gemilere yönelik ABD saldırılarını konu alıyor.6. Madde: İfade özgürlüğüAltıncı maddede Hegseth, emekli donanma komutanı ve Senatör Mark Kelly'nin askeri personele hukuka aykırı emirleri reddedebileceklerini hatırlatan bir videoya katılmasının ardından kendisine karşı misillemede bulunmakla suçlanıyor. Tasarıda bu tutumun, anayasal güvence altındaki ifade özgürlüğünü bastırma girişimi olduğu öne sürülüyor.7. Madde: VenezuelaYedinci madde, bu yılın ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasıyla sonuçlanan askeri operasyonu kapsıyor. Massie, Hegseth'in egemen bir ülkeye karşı gerekli yetki olmadan operasyon yönettiğini ve bu müdahale sonucunda en az 83 kişinin ve 7 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini iddia ediyor.8. Madde: YemenSon maddede ise Hegseth'in, 2025 yılında Yemen'de yaklaşık 52 gün süren ve bu süre içerisinde 1100'den fazla saldırının gerçekleştirildiği belirtilen askeri harekatı yönetmesi suçlama konusu yapılıyor.ABD'de azil süreci nasıl işliyor?ABD'de bir bakanın görevden alınmasına yönelik azil süreci iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada Temsilciler Meclisi, ilgili kişi hakkındaki suçlamaları oyluyor. Azil maddelerinin kabul edilmesi için basit çoğunluk yeterli oluyor. Bu karar, kişinin suçlu bulunduğu değil, hakkındaki suçlamaların Senatoda yargılanmasının önünün açıldığı anlamına geliyor.İkinci aşamada Senato, suçlamaları değerlendirerek yargılama yapıyor ve görevden alınma konusunda karar veriyor. Bir bakanın görevden alınabilmesi için 100 üyeli Senatoda en az 67 senatörün, yani üçte iki çoğunluğun azil yönünde oy kullanması gerekiyor.Ara seçimlerin sonuçlarının Ssenato'ya yansıması 3 Ocak 2027 tarihinde gerçekleşeceği için, mevcut Senato'da Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların 45, Bağımsız üyelerin 2 sandalyesi var. Trump'ın ve Cumhuriyetçilerin desteğini alan Hegseth'in görevden alınması için gereken 67 oya ulaşılması, mevcut Senato dengeleri göz önünde bulundurulduğunda zor görünüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/rubio-ara-secim-sonuclari-abdnin-dis-politikasini-degistirmeyecek-1110225879.html

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abd, pete hegseth, thomas massie, i̇ran, yemen, venezuela