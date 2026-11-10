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ABD Savunma Bakanı Hegseth azil girişimine yanıt verdi: Bu bir sabotaj
ABD Savunma Bakanı Hegseth azil girişimine yanıt verdi: Bu bir sabotaj
Sputnik Türkiye
Pentagon şefi Pete Hegseth, İran'a yönelik askeri operasyonların hukuka uygun olduğunu savunarak kendisi hakkında başlatılan azil girişimini "siyasi bir... 10.11.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie'nin kendisi hakkında başlattığı azil girişiminin ardından Pentagon'da basın toplantısı düzenledi. Altı ay sonra ilk kez basının karşısına çıkan Hegseth, hakkındaki girişimi "fiyasko" ve "siyasi bir gösteri" olarak nitelendirerek İran'a yönelik askeri operasyonları savundu.Massie'nin girişiminin hesap verebilirlikle ilgisi olmadığını öne süren Hegseth, bunun "hayal kırıklığına uğramış ve yenilmiş bir Kongre üyesinin" kişisel hırslarından kaynaklandığını söyledi.‘Her operasyon hukuka uygundu' savunmasıİran'a yönelik ABD-İsrail ortak saldırılarını "tarihi bir askeri zafer" olarak tanımlayan Hegseth, ‘Epik Öfke Operasyonu’ kapsamında İran donanmasının, hava kuvvetlerinin ve nükleer tesislerinin hedef alındığını, İran'ın askeri kapasitesinin "harap edildiğini" savundu.'Trump onların dişlerini söktü'ABD'nin savaşı başlatmadığını ileri süren Hegseth, "İran bu savaşı 47 yıl önce başlattı" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin güvenliği için "zor ama doğru olanı yaptığını" söyleyen Hegseth, "O, meseleyi ertelemedi, onların dişlerini söktü" ifadelerini kullandı.Hegseth, ABD'nin gerçekleştirdiği tüm askeri operasyonların hukuka uygun olduğunu öne sürerek, "Her biri başkomutan tarafından emredilen, ardından benim tarafımdan talimatlandırılan, Kongre'ye bildirilen ve görevini yerine getiren Amerikan askerleri tarafından yürütülen hukuka uygun operasyonlardı" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/hegsethin-azli-icin-8-maddelik-girisim-gelecekte-herhangi-bir-federal-gorev-ustlenmesinin-de-1110226433.html
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pete hegseth, azil, abd, i̇ran, haberler
pete hegseth, azil, abd, i̇ran, haberler
ABD Savunma Bakanı Hegseth azil girişimine yanıt verdi: Bu bir sabotaj
Ayrıntılar geliyor
Pentagon şefi Pete Hegseth, İran'a yönelik askeri operasyonların hukuka uygun olduğunu savunarak kendisi hakkında başlatılan azil girişimini "siyasi bir gösteri" ve "sabotaj" olarak nitelendirdi. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, Hegseth'i İran savaşı için Kongre onayı almamakla suçluyor.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie'nin kendisi hakkında başlattığı azil girişiminin ardından Pentagon'da basın toplantısı düzenledi. Altı ay sonra ilk kez basının karşısına çıkan Hegseth, hakkındaki girişimi "fiyasko" ve "siyasi bir gösteri" olarak nitelendirerek İran'a yönelik askeri operasyonları savundu.
Massie'nin girişiminin hesap verebilirlikle ilgisi olmadığını öne süren Hegseth, bunun "hayal kırıklığına uğramış ve yenilmiş bir Kongre üyesinin" kişisel hırslarından kaynaklandığını söyledi.
Hegseth, "Bu karar, düşmanlarımıza (İran'a), kartellere ve bizi izleyen diğer tüm hasımlarımıza- ABD'nin hukuka uygun askeri operasyonları başarıyla yürüten kendi askerlerini ve sivil yöneticilerini cezalandıracağı mesajını veriyor. Bu vatanseverlik değil, sabotajdır" dedi.
‘Her operasyon hukuka uygundu' savunması
İran'a yönelik ABD-İsrail ortak saldırılarını "tarihi bir askeri zafer" olarak tanımlayan Hegseth, ‘Epik Öfke Operasyonu’ kapsamında İran donanmasının, hava kuvvetlerinin ve nükleer tesislerinin hedef alındığını, İran'ın askeri kapasitesinin "harap edildiğini" savundu.
'Trump onların dişlerini söktü'
ABD'nin savaşı başlatmadığını ileri süren Hegseth, "İran bu savaşı 47 yıl önce başlattı" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin güvenliği için "zor ama doğru olanı yaptığını" söyleyen Hegseth, "O, meseleyi ertelemedi, onların dişlerini söktü" ifadelerini kullandı.
Hegseth, ABD'nin gerçekleştirdiği tüm askeri operasyonların hukuka uygun olduğunu öne sürerek, "Her biri başkomutan tarafından emredilen, ardından benim tarafımdan talimatlandırılan, Kongre'ye bildirilen ve görevini yerine getiren Amerikan askerleri tarafından yürütülen hukuka uygun operasyonlardı" şeklinde konuştu.